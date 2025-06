«Al Gobierno le ha dado miedo ir en contra de la derecha»: Campillai denuncia abandono de las víctimas del estallido

La senadora Fabiola Campillai ratificó su decisión de tomar distancia del gobierno del presidente Gabriel Boric, por no cumplir su promesas de promover la reparación integral de las víctimas y sobrevivientes del estallido social.

En la Entrevista Ciudadana, Campillai explicó las razones por las cuales no asistió a la más reciente y última Cuenta Pública del jefe de Estado el pasado domingo 1 de junio.

«Hay muchas cosas del gobierno que se prometieron antes y después de la campaña y no se cumplieron y por lo tanto no quise estar en la cuenta pública, porque no hay nada más que hacer», indicó.

De acuerdo con la senadora, tras casi 6 años de la respuesta represiva del Estado de Chile a las movilizaciones del estallido social de 2019 y pese al compromiso público del presidente Boric, el Gobierno no ha dado respaldo al anteproyecto de Ley de Reparación Integral para las víctimas de trauma ocular y violencia policial.

«Preparándonos ya para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que eran (José Antonio) Kast y (Gabriel) Boric, nosotros en una casita bien humilde en San Miguel estuvimos con Boric, cuando él llega, me recuerdo yo que llega con la ministra (Antonia) Orellana, y yo estaba con mi equipo y Gustavo Gatica y su hermano Enrique. Nosotros tuvimos una conversación y él se comprometió, prometió que iba a haber justicia, prometió que iba a haber un proyecto de Ley de Reparación y no hubo lamentablemente. pero sí, nosotros creímos en él, comenzamos a hacer campaña por él y no fuimos los únicos», relató.

«Después salió presidente y fue mandatada la ex subsecretaria (Derechos Humanos) Haydee Oberreuter a crear esta mesa de reparación y con eso comenzamos a ir a las regiones, sobre todo Haydee y a comenzar estos encuentros participativos para hacer un informe el cual iba a dar paso a una comisión de verdad. Este informe se le entregó al presidente se hizo el trabajo; Haydee lo hizo muy rápido, lo hicimos rápidamente ese trabajo, se entregó el informe, pero nunca se hizo nada para para leer ese informe, creo ni siquiera lo tiene que haber leído él, creo que tiene que estar quizás a lo mejor hasta en la basura», señaló.

La senadora destacó que el informe iba a dar paso a una Comisión de Verdad, que a su vez iba permitiría dar inicio al desarrollo del proyecto de Ley de Reparación, sin embargo, lamentó que finalmente «esto no ocurrió».

«Sacaron a Haydee Oberreuter de la Subsecretaría. Así el 10 de marzo de 2023 salió y estuvo Javier Altamirano, el cual no hizo nada, nada. Paró el trabajo que Haydee había hecho y no se hizo nada durante el tiempo que estuvo él. Mucha gente reclamó, mucha gente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, hasta que se hizo el cambio nuevamente por la subsecretaria Daniela Quintanilla, y al parecer se ha hecho el mismo trabajo que con Javier Altamirano, ósea, el trabajo ha sido casi nulo, escaso, muy escaso», acusó.

«Al darnos cuenta y ya esperando mucho tiempo ese proyecto de Ley de Reparación, decidimos formar la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, en cual participan agrupaciones de derechos humanos desde ayer, desde el golpe y desde hoy, agrupaciones, sobrevivientes, académicos están dentro de esta de esta mesa y logramos sacar un proyecto de ley de reparación hicimos una caminata y llegamos a La Moneda, entregamos el proyecto de ley al presidente en el Día Internacional de los Derechos Humanos, habló ante mucha gente y dijo que en enero él daría una respuesta a esta Ley de Reparación que nosotros entregamos; luego de eso, nos pidió una semana más y hasta el día de hoy ya estamos en junio no hay ninguna respuesta de parte del presidente Boric», planteó la legisladora.

Criticó que desde el actual gobierno se sepultó la promesa de impulsar la reparación integral a las víctimas del estallido social.

«Desde esa fecha el presidente nunca más se dirigió a mí, nunca más hablamos solamente hemos hablado con la subsecretaria Daniela Quintanilla, que lamentablemente en una mesa de trabajo dijo que por lo menos por la Subsecretaría este proyecto no estaba contemplado y no iba a pasar», indicó.

En la Entrevista Ciudadana, Campillai lamentó que hasta la fecha, seis víctimas de la represión y violencia policial durante la revuelta, se hayan quitado la vida debido a falta de políticas de reparación.

«Hasta el día de hoy ustedes lo han escuchado, lo han visto y han vivido muchos compañeros se han lamentablemente quitado su vida por falta de trabajo, por falta de la palabra del presidente al prometer muchas cosas y no haber cumplido», enfatizó.

«Al Gobierno le ha dado miedo ir en contra de la derecha»

Al ser consultada sobre cuáles serían las razones por las que al Gobierno le ha costado avanzar en esta materia, la senadora fue tajante y respondió: «Yo creo que hay falta de voluntad, pero también hay miedo. Yo creo que ir en contra de la derecha es lo que al gobierno le ha dado miedo».

«Tenemos que pensar que hay unas pensiones que se han dado a los sobrevivientes, pero esas pensiones dependen del gobierno de turno. Si tú piensas que el próximo gobierno va a ser de derecha, esas pensiones se terminan y no habrá ningún tipo de reparación para las víctimas. Esas pensiones no están por ley y nosotros necesitamos pensiones, pero también necesitamos salud psicológica para nuestros compañeros. Hay muchos compañeros que aún todavía tienen perdigones en sus cuerpos. Hay compañeros que todavía no son reparados. Entonces nosotros cuando dicen, es que lo único que quieren es dinero, no es así. Nosotros necesitamos salud necesitamos que nuestros compañeros puedan hacer su vida, tal como la tenían antes, poder trabajar tranquilos y poder estudiar», señaló.

«Cierro las conversaciones con Boric»

Ante este escenario de falta de reparación y justicia, la legisladora ratificó su distanciamiento y cierre de conversaciones con el presidente Boric y su gobierno.

«Hoy cierro ya este libro, este momento o esta conversaciones con el gobierno, con el Estado hasta ya poder ver quien viene después como presidente», aseveró.

«Yo no me declaro de oposición al gobierno, yo soy independiente y si tengo algo que decir, lo voy a decir sí o sí. Yo estoy acá para defender a nuestra gente, para defender a los más débiles quizás y a los que no pueden hablar, a quienes no pueden decir las cosas, para eso fui senadora y lo voy a seguir haciendo, le duela a quien le duela y le moleste a quien le moleste», aclaró.

«No voy a votar en las primarias»

Campillai también anunció que no votará el próximo 29 de junio en la primaria presidencial del bloque oficialista “Unidad para Chile”, integrado por el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Liberal, Radicales y el Frente Regionalista Verde Social.

«Por lo menos la centro izquierda ni siquiera ha hablado de derechos humanos. No ha hablado de estallido, no ha hablado de reparación, no ha hablado de nada y eso que estuvo en el Gobierno, ellos pertenecieron al Gobierno y por lo tanto debiera estar dentro de lo que ellos dicen o de lo que ellos defienden, porque esto es violación a los derechos humanos y no hay ninguna ningún pronunciamiento ni apoyo a un proyecto de ley. Porque yo pienso que aquí hay miedos, no sé, hacia la derecha y no he escuchado nada sobre sobre los derechos humanos en Chile», argumentó.

«Yo no voy a votar en las primarias, en las presidenciales sí puede ser, pero tenemos que ver quiénes son los candidatos que están sobre la mesa y vamos a seguir viendo, aunque ya de verdad, si nosotros tuvimos la experiencia de que un candidato y después presidente nos haya faltado a la palabra, sus promesas, no sé si hoy día volvería a confiar en alguna promesa o en alguna palabra de algún candidato», expuso.

Campillai critica el «trabajo casi nulo hacia los derechos humanos»

En la Entrevista Ciudadana, a Fabiola Campillai se le consultó sobre qué balance hace del mandato del presidente Gabriel Boric, ya en esta recta final de gobierno.

En primer lugar, la senadora cuestionó el «trabajo casi nulo hacia los derechos humanos que tanto se habló, en la justicia de que tanto se habló, de que el presidente iba a hacer que la que (Sebastián) Piñera pagase lo que hizo, tampoco hizo nada».

Además, criticó que desde La Moneda se brindara apoyó proyectos como a la Ley Nain-Retamal.

«Estoy a favor de poder luchar en contra de la delincuencia y eso yo creo que a todos nos toca, pero la Ley Nain-Retamal vino a salvar a violadores de derechos humanos, si nosotros no hubiésemos puesto indicaciones y no hubiésemos trabajado y no nos hubiésemos dado cuenta en ese proyecto hasta la persona que me disparó hubiese estado libre», afirmó.

Sobre el anunció que realizó el presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública, de que el penal Punta Peuco pasará a ser una cárcel común, la legisladora señaló que lo que se había prometido y no se cumplió fue el cierre de este recinto penitenciario, en el que actualmente están recluidos condenados por delitos de lesa humanidad.

«Lo que yo pienso es que Punta Peuco debiese dirigirse, debiese ser para mujeres, para poder estar con sus hijos, para poder ir en la reinserción. Los presos de Punta Peuco que están hoy ahí, que son criminales, asesinos, torturadores, debiesen ser trasladados a las cárceles normales con asesinos igual que ellos y no seguir dándoles privilegios, porque esa cárcel se hizo para darles privilegios a ellos», planteó.

Campillai sobre Matthei, Kast y Kaiser: «No podemos esperar nada bueno»

En el marco de las próximas elecciones presidenciales, la senadora Fabiola Campillai también se refirió a los candidatos de la derecha Evelyn Matthei (Chile Vamos), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

«Pensar que hay tres candidatos que de derecha que son fuertes es como lamentarnos, debemos llamar a que la gente se informe antes de votar, que nuestra gente no vote por los candidatos de derecha», indicó.

«No podemos esperar nada bueno de tres personas como ellos», enfatizó.

En la entrevista, Campillai describió cómo ha sido su experiencia como legisladora en un Senado «donde todos son amigos» y compartió sus metas en el ámbito político, que incluyen la posibilidad de postularse como candidata presidencial.

Para conocer sus declaraciones y posturas, puedes ver toda la Entrevista Ciudadana a continuación: