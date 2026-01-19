Caso Julia Chuñil: Organizaciones exigen investigación veraz y transparente para «desenmascarar este montaje»

Las organizaciones sociales que integran el Espacio Día a Día por Julia Chuñil invitan a suscribir declaración concebida como un contrarrelato a la «teleserie nacional de terror» que, a su juicio, ha montado la Fiscalía Regional de Los Ríos. En el texto ratifican su solidaridad con la familia criminalizada y denuncian las graves inconsistencias procesales y el negacionismo del rol de defensora ambiental de Chuñil.

En medio de lo que califican como una «nueva operación Huracán», organizaciones articuladas bajo el espació “Día a Día por Julia Chuñil”, emitieron una declaración pública de adhesión masiva en la que exigen el desarrollo de una «investigación exhaustiva, veraz y transparente» para «desenmascarar» un «montaje» destinado a silenciar la lucha por la tierra y criminalizar a la familia, dirigenta mapuche, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos

La declaración, concebida como un contrarrelato a la «teleserie nacional de terror» qu e a juicio de las agrupaciones, ha montado la Fiscalía Regional de Los Ríos, ratifica la solidaridad con la familia criminalizada y denuncia las graves inconsistencias procesales y el negacionismo del rol de defensora ambiental de Chuñil.

En el texto, plantearon que los hijos de Julia Chuñil, la Zomo Papay (mujer sabia mapuche) defensora del bosque nativo, se encuentran detenidos sin que el paradero de su madre haya sido esclarecido. Pablo San Martín Chuñil y Jeanette Troncoso Chuñil aguardan la confirmación de prisión domiciliaria, mientras que Javier Troncoso Chuñil cumple prisión preventiva en la cárcel de Llancahue, Valdivia.

«En los rostros de Jeanette, Pablo y Javier, hijos de Julia, vemos los de cientos de familiares víctimas de falsas inculpaciones», sostiene el texto, trazando una línea paralela con la «Operación Huracán» y los «montajes de la dictadura» de Augusto Pinochet.

«Recordamos que en la reciente Operación Huracán, la oficialidad de inteligencia policial ha sido condenada a prisión por sus falsedades, y no olvidamos los montajes de la dictadura, que negaron justicia a las familias de los desaparecidos y de los ejecutados políticos», indicaron.

«Por eso, decimos a la familia de Julia Chuñil que compartimos su dolor e indignación. Y nos convocamos, impulsados por la fuerza de su madre y su abuela. Hay una energía silenciosa que sostiene desde

el amor a quienes defendemos la vida frente al terror. Esa energía viene de la tierra por la que Julia luchó, del bosque con su frescor, de la semilla que supo cuidar, junto a la fuerza del agua y de los espíritus que habitan los territorios», afirmaron.

Destacaron que la familia de la adulta mayor, fue reconocida internacionalmente como víctima y obtuvo en julio de 2025 medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado chileno a redoblar la búsqueda de la activista.

«Pero por exigir justicia, por ser mapuche, por ser pobres, ellos son expuestos al escarnio público tras un morboso montaje rechazado por los medios populares y por quienes sostienen el pensamiento crítico», acusaron en la declaración.

Inconsistencias y acusaciones contra la Fiscalía: «Un nuevo Huracán»

El núcleo del documento es una crítica al trabajo de la fiscal regional Tatiana Esquivel. Según las organizaciones la acusación de parricidio se sustenta en un «relato plagado de mentiras y de declaraciones de testigos reservados de dudosa credibilidad».

La declaración enumera siete puntos de controversia:

Conflicto de Intereses: Señalan que Esquivel logró la detención de Jeanette Troncoso, quien previamente se había querellado contra ella por apremios ilegítimos. La defensa denunció este conflicto ante el juez Héctor Rivera, pero la fiscal fue confirmada en el cargo por el Fiscal Nacional Ángel Valencia.

«Esquivel pudo actuar en su propio beneficio», señalaron en el texto.

Obstaculización: Acusa que Pablo San Martín fue detenido «el día en que debía asistir, junto a su abogada, a una reunión con representantes internacionales del Acuerdo de Escazú».

Contexto omitido: La venta de animales de Julia fue presentada por la fiscal como «afán de lucro», omitiendo, según la declaración, que «la Fiscalía y la PDI ordenaron a la familia sacar sus animales del fundo ‘La Fritz’ —propiedad del empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt Anwandter— por tratarse de terreno privado».

Doble estándar en tierras: Se cuestiona que el móvil del crimen se haya presentado como el traspaso de 2 hectáreas a nombre de Pablo (con usufructo para Julia para postular a subsidios INDAP, «una práctica común en territorio mapuche»). En contraste, se acusa a Esquivel de nunca referirse «a las 900 hectáreas del fundo La Fritz asociadas a la corrupción de CONADI y del empresario Morstadt, ni a los más de 1.100 millones de pesos no restituidos al Estado chileno cuando CONADI devolvió a Morstadt el fundo previamente vendido».

Confesión bajo coacción: Afirman que el yerno de Julia Chuñil habría confesado «a horas del inicio de la audiencia con el juez, sin la presencia de la defensora pública y bajo la amenaza de enviar a sus pequeños hijos al SENAME».

Acusaciones refutadas: La defensa probó, según el documento, que las denuncias por violencia intrafamiliar citadas por la fiscalía correspondían a otro hijo de Julia, José Luis, quien al momento de la desaparición se encontraba en prisión.

Línea Iivestigativa ciega: Se reprocha a la fiscal el no investigar «las amenazas previas a Julia Chuñil por parte del empresario Juan Carlos Morstadt, quien disputaba las tierras que ella cuidaba».

«Su libreto, entregado a modo de teleserie a lo largo de 3 días en la TV, expone el sesgo racista y clasista de la investigación», concluye este apartado.

Negación del rol de Julia Chuñil como defensora territorial

El tercer eje acusa a la fiscalía y a los medios hegemónicos de despojar a Julia Chuñil de su identidad como defensora territorial, presentándola solo como «jefa de hogar», lo que, a su juicio, la priva de la protección de los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito.

Desde el espacio “Día a Día por Julia Chuñil” cuestionaron que «mofándose de una consigna histórica, la fiscal Esquivel cerró su relato afirmando que ahora los hijos debían responder la interrogante: «¿Dónde está Julia Chuñil?»».

Para las organizaciones firmantes, la formalización «huele a un escarmiento» contra quienes denuncian la corrupción en la restitución de tierras ancestrales y el lobby extractivista.

«Nos preguntamos: ¿A quién protege Esquivel? ¿Hay otros intereses en Los Ríos vinculados al Ministerio Público?», interpelaron.

Con el plazo de adhesiones corriendo hasta la medianoche de este martes 20 de enero, el movimiento extendió un llamado a continuar exigiendo el esclarecimiento de los hechos.

«Vamos a desenmascarar este montaje para saber dónde está Julia Chuñil y seguir exigiendo una investigación exhaustiva, veraz y transparente».

Enlace para adherirse a la declaración.

Corte rechaza apelación y mantienen en arresto domiciliario a dos hijos de Chuñil

Durante la mañana de este lunes, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la apelación de la Fiscalía Regional de Los Ríos y confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario total para dos de los tres hijos de Julia Chuñil, quienes se encuentran imputados por parricidio y robo con violencia.

El tribunal de alzada resolvió mantener el arresto domiciliario total para Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, quienes además quedaron sujetos a arraigo nacional. Mientras que Javier Troncoso Chuñil permanece en prisión preventiva.

La decisión se adoptó luego de que el tribunal de alzada rechazara el recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el que se solicitaba que se aplicara la medida cautelar más gravosa a los tres imputados por su presunta participación en el crimen de la dirigente mapuche.

Sin embargo, la Corte confirmó lo determinado previamente por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, que ordenó prisión preventiva solo para uno de los hermanos.

El cuarto imputado, exyerno de la víctima, quedó bajo arresto domiciliario nocturno. La fiscalía lo acusa de homicidio calificado en calidad de encubridor y de robo con violencia frustrado.