Criminalización racial: Detención de latinos sin antecedentes delictuales se sextuplicó en EEUU durante primer año de Trump

Informe fue elaborado por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). Sus autores explicaron que se enfocaron en este grupo de personas migrantes "porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen".

Autor: Absalón Opazo
Un reciente informe elaborado por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), indicó que la detención de personas latinoamericanas sin antecedentes criminales se sextuplicó en EEUU en solo 1 año de administración del cuestionado Presidente Donald Trump.

El documento, consignado por varias agencias internacionales, señala además que la detención de venezolanos se multiplicó por 14 y la de mexicanos por 8.

De acuerdo a lo informado, el reporte estableció un promedio mensual de 6 mil latinos sin antecedentes penales que fueron ingresados a centros de detención entre febrero y septiembre de 2025, cifra muy superior a la registrada en el mismo lapso de 2024 durante el gobierno de Joe Biden (900).

El estudio también registró que, con Trump en la Casa Blanca, cinco nacionalidades concentran las tres cuartas partes de todos los latinos detenidos sin historial criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Las frías cifras indican que, en el caso de los mexicanos, fueron 13.300 las personas detenidas, lo que representa más de una cuarta parte del total.

En tanto, el número de venezolanos aprehendidos fue de 5.600, a quienes se suman 8.600 guatemaltecos, 6.000 hondureños y 2.800 ecuatorianos.

«La Administración de Trump deportó a casi nueve de cada diez latinos detenidos sin antecedentes penales y solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades», apunta el reporte de la UCLA.

En esa línea, los autores del estudio, Paul Ong, Jonathan Ong, y Sonja Díaz, explicaron que «nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen».

Otro dato relevante de la investigación es que la mayoría de latinos no criminales que fueron detenidos tienen entre 18 a 54 años, es decir, están «en edad de trabajar». Además, casi 7 de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y al 60% de ellos los transfirieron fuera del Estado donde vivían.

Finalmente, el documento recordó que la meta de Trump es alcanzar un promedio diario de 100.000 inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50.200 personas registrados en los gobiernos anteriores.

Foto Portada: Gregory Bull / Associated Press (archivo Los Angeles Times)

