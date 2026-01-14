«Es un veredicto de impunidad»: Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile acusa que valoraciones políticas influyeron en absolución de Crespo

El Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, calificó la sentencia absolutoria dictada a favor del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo Guzmán, como un «veredicto de impunidad» que desconoce evidencia contundente y se funda en consideraciones políticas y en la aplicación de una ley que restringe gravemente la rendición de cuentas policial.

El fallo, emitido por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago este martes 13 de enero, absolvió al exoficial de los cargos por su responsabilidad en las lesiones que dejaron ciego al diputado electo y entonces estudiante de Sociología, Gustavo Gatica, el 8 de noviembre de 2019.

El tribunal resolvió no acreditar el dolo en su actuar, sosteniendo que actuó amparado en la legítima defensa y el uso legal de la fuerza, y afirmó que Gatica participaba en «manifestaciones violentas» y portaba una piedra.

Para Bustos, esta decisión judicial es un revés profundo para los derechos humanos y la justicia en Chile.

«Es una verdad judicial bastante clara de acuerdo a todas las pericias que se pudieron mostrar en el juicio oral y que son muy contundentes. Por lo tanto, aquí el señor Crespo no salió como no responsable de los actos que llevaron a que Gustavo Gatica quedara ciego. Pero, sin embargo, el veredicto nos entrega impunidad a Gustavo Gatica, a su familia y a la sociedad chilena en su conjunto», indicó durante una entrevista con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach.

La sombra de la Ley Naín-Retamal

Uno de los ejes centrales de la crítica de Bustos es la aplicación, bajo el principio pro reo, de la Ley Nº 21.343, conocida como Ley Naín-Retamal, promulgada en mayo de 2023. El tribunal consideró que sus disposiciones, más favorables para el acusado, debían aplicarse retroactivamente.

El representante de la organización internacional se refirió al impacto de esta normativa en el veredicto absolutorio del excarabinero.

«Esta ley fue clave para descartar el delito de apremios ilegítimos. La ley Naín-Retamal cambia la figura del delito de apremios ilegítimos y se exige el incumplimiento de los reglamentos respectivos de Carabineros, lo que en los hechos restringe fuertemente la posibilidad de sancionar tratos crueles, inhumanos o degradantes», afirmó.

Este cambio—argumentó— eleva la barrera de prueba de manera tal que prácticamente inmuniza ciertos actos de violencia policial, incluso cuando sus consecuencias son tan graves como la ceguera permanente.

«Observaciones y valoraciones de contexto político»

Más allá de lo jurídico, Bustos apuntó a lo que considera una grave desviación en la argumentación del tribunal. Advirtió que, pese a anunciar que se centraría en los hechos específicos, el veredicto se adentró en valoraciones políticas sobre el periodo del estallido social de 2019,

«El tribunal hace una serie de observaciones de contexto político, con críticas y cuestionamientos a lo que se estaba viviendo en Chile en ese periodo. Eso es bien complejo cuando proviene de un órgano jurisdiccional», sostuvo el director de Amnistía Internacional Chile.

Esta «politización» del fallo, a su juicio, no solo es inapropiada sino que podría constituir una causal para su impugnación, al apartarse de la objetividad que debe primar en una sentencia.

Recurso de nulidad y advertencia sobre normalización de la violencia «menos letal»

Respecto a los pasos a seguir, Bustos no descartó una batalla legal que podría llegar hasta el máximo tribunal del país.

«La Fiscalía, el INDH, el abogado particular de Gustavo Gatica y el Consejo de Defensa del Estado podrán estudiar la sentencia completa y evaluar un recurso de nulidad, incluso ante la Corte Suprema, dependiendo de las causales que se identifiquen», señaló.

Finalmente, Bustos alertó sobre un aspecto peligroso en el razonamiento del tribunal: la normalización del uso de escopetas antidisturbios (SAE) como respuesta proporcional a ataques con piedras, calificándolas bajo la categoría de armas «menos letales».

«Menos letal significa que puede llegar a ser letal, y en este caso las consecuencias fueron irreversibles», subrayó, recordando que los peritajes demostraron que los perdigones impactaron la cara de Gatica causándole la pérdida total de la visión.