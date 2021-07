Fabiola Campillai responde a Mario Desbordes sobre disparo de carabinero que la dejó ciega: «No fue rebote, fue al cuerpo, directo a la cara y a matar»

Este martes, Fabiola Campillai sostuvo una reunión con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para saber los avances del caso de violencia policial contra su persona, y aprovechó para responderle al candidato presidencial por Chile Vamos, Mario Desbordes, quien manifestó que el ataque que la dejó sin visión en ambos ojos, no fue con intención” por parte de Carabineros.

Tras finalizar la audiencia, Capillai señaló que Desbordes “no tiene idea de lo que está hablando, las balas no fueron rebote así lo comprobamos y yo lo viví así. Los cientos de personas con trauma y daños, y las personas muertas así les sucedió. Esto no fue rebote, fue al cuerpo a la cara y a matar”.

Mario desborde ex carabinero:

Campillai es una de los más de 30.000 heridos de la violencia policial registrada en 2019 por parte de Carabineros.

La joven recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro cuando iba a su trabajo en noviembre de 2019, la que fue disparada por el excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien está imputado en el caso.

Producto del impacto, la mujer quedó completamente ciega y además perdió los sentidos del olfato y el gusto.

La noche de este lunes se llevó a cabo el último debate televisivo de los candidatos presidenciales de Chile Vamos, Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes, quienes fueron consultados por las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) durante el estallido social.

Durante el primer bloque del encuentro, el periodista Daniel Matamala les preguntó a los derechistas sobre las violaciones a los derechos que se cometieron en el país durante la revuelta que se inició el 18 de octubre de 2019, sobre si eran sistemáticas y qué fue lo que hicieron durante el proceso.

El exdiputadoMario Desbordes (RN), indicó que dentro de la búsqueda de acuerdos siempre estuvo sobre la mesa que no hubiera violaciones a los derechos humanos, que se frenara la violencia en las calles, y se lograra la paz dentro del contexto de que se hiciera responsable a los autores de eventuales de violaciones a los DD.HH.

«En mi opinión, si las hay son personales, creo que las instituciones jamás tuvieron una disposición como tal de cometer violaciones a los Derechos Humanos. No hay violaciones sistemáticas», afirmó.

En cuanto a las reparaciones para las víctimas, se refirió al caso de Fabiola Campillai

«Se me preguntó si Carabineros como institución tenía que pedir disculpas. Yo quiero pensar que lo que sucedió ahí no fue con intención, no había dolo, al menos no dolo directo, el funcionario no tenía la intención de causar las tremendas lesiones que provocó, pero con la información que hay a la vista se produce por un agente del Estado, y por eso creo que aparte de pedir las disculpas, el Estado podría ya estar ayudando en la reparación», planteó.

Aseguró que «los disparos a los ojos es distinto de disparar de manera inadecuada y que el rebote termine afectando a los ojos. No creo que la mayoría sean disparos a los ojos», refiriéndose a los cientos de casos de personas víctimas de daño ocular tras el estallido.

Reunión con el Fiscal

Campillai sostuvo un encuentro con el Fiscal Abbott para saber cómo iba su caso y presentar una solicitud para que se llegue rápido a un resultado.

“Queremos creer que va a haber justicia”, expresó Campillai, citado por el portal BioBio.

“La verdad es que esta reunión nos dejó más tranquilos, al igual que con el presidente de la Corte Suprema. Tenemos la sensación y queremos creer que va a haber justicia. Ustedes saben que alcanzando la justicia uno de nosotros, podemos soñar en que va a haber justicia para todos por igual”, puntualizó.