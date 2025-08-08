Jardín Botánico UACh: Conmemoran los 80 años del ataque atómico en Hiroshima dejando grullas de papel en árboles sobrevivientes

Pasaron unos meses desde los ataques a las ciudades Hiroshima y Nagasaki en 1945, hasta que las personas se dieron cuenta que germinaron –sorpresivamente- unas plantas que luego se convirtieron en árboles, cuya simbología llenó de esperanza a un país azotado por la guerra. Esto dio origen a una campaña internacional llamada “Green Legacy Hiroshima”, en donde las semillas de estos sobrevivientes fueron enviadas a distintos jardines botánicos del mundo.

Uno de estos recintos, es justamente el Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile, que en 2012 recibió semillas de Ginkgo bilova, Ilex rotunda y Cinnamomun camphor y que fueron germinados bajo estrictos cuidados. Estos árboles, cumplieron un año de plantados en el sector denominado Memorial de Hiroshima, recibiendo sólo una poda de forma y los cuidados regulares que se realizan en la institución.

“El Jardín Botánico tiene este lugar denominado Memorial de Hiroshima, donde están los árboles que provienen directamente de semillas de sobrevivientes de la bomba atómica. Es un esfuerzo para dar un mensaje de paz en el mundo. Nosotros recibimos esas semillas, las germinamos con un cuidado muy especial y con acompañamiento del SAG. Estos árboles hoy en día están aquí, en este jardín. Han sobrevivido, están muy vigoroso y dan forma a este memorial por la paz en nuestro jardín”, comentó la Directora del Jardín Botánico UACh, Dra. María Isabel Mujica.

“Hoy día en la conmemoración de la bomba atómica de Hiroshima, presenta también una oportunidad para encontrar un lugar de conversación acerca de la importancia de la paz mundial y de la comunicación continua con entre todos”, recalcó la Decana de la Facultad de Ciencias, Dra. Leyla Cárdenas.

En la ceremonia de conmemoración, acompañó el Club de la Cultura Japonesa en Valdivia, quienes realizaron un taller de origami en las dependencias del Edificio Emilio Pugín (Facultad de Ciencias UACh), donde con la participación de las personas que transitaban por el lugar fabricaron grullas de papel, otra tradición nipona, la cual implica hacer 1000 de estas figuras para pedir un deseo, el cual es la paz, éstas luego fueron instaladas alrededor de los árboles del jardín.