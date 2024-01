La Comisión Chilena de Derechos Humanos expresa su preocupación por la impunidad de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido y revuelta social

Mediante un comunicado publicado este jueves, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) manifestó su «honda preocupación» por la conducta de distintos representantes de órganos y poderes del Estado de Chile, los cuales, afirman en su comunicado, «buscan inequívocamente consolidar la Impunidad» acerca de los «graves crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social«.

Además, la Comisión Chilena de DDHH afirma que el avance de las investigaciones judiciales desarrolladas por el Ministerio Público ha sido «precario y absolutamente insuficiente», y que desde diversos sectores políticos de la derecha, se ha emprendido una arremetida contra el Fiscal Regional Xavier Armendáriz y la Fiscal Ximena Chong, los que, afirman, «han tratado de cumplir cabalmente con las funciones de investigar debidamente los graves casos de violaciones a los derechos humanos».

En tal sentido, interpelan el actuar del Fiscal Nacional Ángel Valencia, por no defender adecuadamente la labor de los fiscales Armendáriz y Chong ante la intromisión de sectores políticos hacia la labor de la fiscalía en estos casos, y por sacar al Fiscal Regional -Xavier Armendáriz- de la principal investigación en que aparecen como imputados el ex Presidente Sebastián Piñera, los ex Ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, el ex Director General de Carabineros, Mario Rozas Córdova y el actual, Ricardo Yáñez Reveco, entre otras autoridades políticas, policiales y militares.

Por su parte, la CCHDH formula una férrea defensa del deber del Estado de tomar medidas de reparación hacia las personas que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos durante el estallido y revuelta social de fines del 2019 e inicios del 2020, criticando la controversia en torno a las pensiones de gracia otorgadas a favor de aquellas, y la presión generada desde sectores políticos de derecha hacia el Gobierno en el sentido de revocarlas.

Concluyen su declaración señalando que persistirán en su labor de seguimiento e impulso de las instancias judiciales y políticas, tanto nacionales como internacionales, en el sentido de conseguir justicia, reparación, y garantías de no repetición sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado de Chile en el contexto del estallido y revuelta social, señalando «nuestro deber irrenunciable de interpelar y exigir permanentemente al Estado y a sus respectivos Poderes, el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales, so pena de incurrir en responsabilidad ante Naciones Unidas y su sistema de protección internacional de los derechos humanos».

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Comisión Chilena de Derechos Humanos desea expresar su honda preocupación por la conducta desplegada por distintos representantes de los diversos órganos y Poderes del Estado en las últimas semanas, que buscan inequívocamente consolidar la Impunidad de los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social.

En efecto, tal como lo ha informado el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, el avance de las investigaciones judiciales desarrolladas por el Ministerio Público, es precario y absolutamente insuficiente. Según esta última organización, de las 10.568 denuncias presentadas durante el estallido social producto de la acción de las fuerzas policiales y militares, sólo 27 procesos han concluido con condenas para los autores, que corresponde al 0.25% del total de los casos denunciados.

A dicha Impunidad reinante, diversos sectores políticos de Derecha, han arremetido en contra de la labor que han estado realizando el Fiscal Regional, Xavier Armendáriz y la Fiscal, Ximena Chong. Ambos, han tratado de cumplir cabalmente con las funciones de investigar debidamente los graves casos de violaciones a los derechos humanos que han sido puestos en su conocimiento.

Lo que buscan estos sectores políticos es que estos fiscales dejen de cumplir con el deber de investigar encomendado. Lamentablemente, el Fiscal Nacional, Angel Valencia, ha acogido esta ilegítima pretensión y ha sacado de su función al Fiscal Armendáriz de la sustanciación de la causa que se inició por querellas presentadas -entre otros actores, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos-, que busca se sancione a quienes cometieron crímenes contra la Humanidad, que son las más graves violaciones a los derechos humanos según la comunidad internacional y que en nuestro ordenamiento jurídico interno, se encuentran descritas y sancionadas en la Ley 20.357.

Frente a los ataques de estos sectores políticos de Derecha, el Fiscal Nacional no sólo no defendió a los Fiscales agredidos, (sólo la Asociación Nacional de Fiscales se pronunció), sino que – invocando una supuesta “carga de trabajo significativa” laboral- optó por sacar al Fiscal Regional de la principal investigación en que aparecen como imputados el ex Presidente Sebastián Piñera, los ex Ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, el ex Director General de Carabineros, Mario Rozas Córdova y el actual, Ricardo Yáñez Reveco, entre otras autoridades políticas, policiales y militares. En su reemplazo, puso a cargo de la investigación, al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien había sido designado en ese cargo de confianza, por el mismo Fiscal Nacional. Y una vez que asumió su nuevo cargo, el Fiscal Castro sacó de su función a la Fiscal Ximena Chong.Queremos recordar que los diferentes órganos y Poderes del Estado de Chile tienen el deber de cumplir con las obligaciones de esclarecer la Verdad, aplicar la Justicia, otorgar las debidas Reparaciones a las víctimas e implementar Garantías de No Repetición, cuando se producen crisis de derechos humanos como las que vivió nuestro país durante el Estallido Social.

Rechazamos la indebida intromisión de los sectores políticos de Derecha -que en abierta vulneración del principio de separación de los poderes y del deber de resguardo de la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Publico, consagrados en la normativa internacional y en la propia Constitución vigente- buscan interferir y dirigir las funciones propias de otros poderes del Estado, con el claro propósito de consolidar la Impunidad de los autores intelectuales y materiales de tan graves crímenes contra los derechos humanos.

A lo ya señalado, estos mismos sectores políticos de Derecha han presionado al Gobierno para que revise el otorgamiento de las pensiones de gracia otorgadas a un número limitado de víctimas de violación de los derechos humanos del estallido social. Cabe tener presente que la obligación estatal surge para reparar en parte el daño causado por la acción de agentes del Estado (p.ej. disparos de Carabineros que dejan sin visión de uno de sus ojos a manifestantes), obligación que debe ser cumplida con prescindencia del historial pasado de la víctima. Queremos advertir que la eventual revocación de dichas pensiones importaría un grave incumplimiento de la obligación internacional que tiene el Estado de Reparar a quienes han sufrido graves vulneraciones a sus derechos humanos.

Frente a esta ofensiva por consolidar la Impunidad, queremos reiterar nuestro irreductible compromiso con las víctimas y sus familiares, así como con nuestro deber irrenunciable de interpelar y exigir permanentemente al Estado y a sus respectivos Poderes, el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales, so pena de incurrir en responsabilidad ante Naciones Unidas y su sistema de protección internacional de los derechos humanos.

COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

Santiago 25 de enero de 2024.-