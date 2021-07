La contundente respuesta de Mónica González a Rojo Edwards sobre Fabiola Campillai: «Más allá de cualquier ideología tendríamos que estar de acuerdo en que esto no puede pasar más»

“Me impresiona que no conozca su caso, que no la haya visto, porque es uno de los casos más emblemáticos en el que la brutalidad policial le convierte su vida en una pesadilla. Solo porque tiene un marido extraordinario, una empresa que le sigue pagando el sueldo a él para que la cuide, una madre e hijos que la ayudan, porque el Estado no la está ayudando. Y ella lo que hace es pedir justicia que no la tiene”, afirmó González.