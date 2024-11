La derecha se impone: Comisión aprueba suspender apoyo a niños, niñas y adolescentes trans

La Comisión Especial Investigadora sobre el Programa de Acompañamiento de Identidad de Género aprobó este martes, por siete votos a favor y seis en contra, un informe que propone suspender los tratamientos hormonales y cirugías de transición en niños y adolescentes trans, que son parte del Programa de Salud Trans (PST) y PAIG- Crece con Orgullo (CEI 57).

El documento, impulsado por parlamentarios de Renovación Nacional, la UDI, el Partido Socialcristiano y el Partido Republicano, será sometido a votación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

A favor del informe, votaron la presidenta de la comisión, Flor Weisse Novoa (UDI), Gustavo Benavente Vergara (UDI), Mauro González Villarroel (RN), Diego Schalper Sepúlveda (RN), Francesca Muñoz González (Partido Social Cristiano), Sara Concha Smith (Partido Social Cristiano) y Stephan Schubert Rubio (IND-Rep).

En contra se pronunciaron los diputados Emilia Schneider Videla (Frente Amplio), Catalina Pérez Salinas (Frente Amplio), Ana María Gazmuri Viera (Acción Humanista), Héctor Ulloa Aguilera (Indep.-PPD), Emilia Nuyado Ancapichún (PS) y Viviana Delgado Riquelme (Ind-radical).

El documento, aprobado con votos de la derecha recomienda “suspender inmediatamente la ejecución del del Programa de Apoyo de Identidad de Género (PAIG)”.

Además, ordenar mediante una resolución exenta, no iniciar nuevos tratamientos hormonales en la red pública, sean estos de bloqueo puberal u hormonación cruzada, para cualquier menor de edad, diagnosticado o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme.

Igualmente, plantea realizar cambios a la Ley de Identidad de Género. El texto pide garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos, en cuanto al ingreso o derivación de estos programas.

También busca establecer que solo podrán ingresar a programas de acompañamiento los menores a partir de los 14 años. Además de eliminar el enfoque de género afirmativo y predeterminar que la atención de los programas de acompañamiento deberá ser exclusivamente sicológica.

De igual modo, el informe recomienda presentar un proyecto de ley para fijar que los tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo solo puedan realizarse a personas mayores de 18 años.

En la misma línea, revisar y corregir todos los documentos relacionados con el Programa de Salud Trans, eliminando cualquier tipo de referencia de atención a menores de edad.

Asimismo, solicita que el Ministerio de Salud (Minsal) entregue la atención necesaria a los menores de edad que desistan de su decisión o que reformulen el objetivo de la Comisión para la Elaboración de Lineamientos para Terapia Hormonal, volcándose al estudio de la procedencia, seguridad y factibilidad de este tipo de tratamientos.

El texto del informe lo analizará ahora la Sala de la Cámara. Si es aprobado, el texto determina remitir una serie de indicaciones de auditoría y entrega de antecedentes a distintos organismos.

Entre ellos, al Ministerio Público, en especial, lo relacionado a la realización de cirugías de reasignación de sexo y terapias hormonales en menores de edad, a fin de determinar la existencia y responsabilidad ante eventuales delitos.

E, igualmente, a la Corte Suprema, con eñ objetivo de manifestar la preocupación por la aplicación del control de convencionalidad en sentencias de tribunales de familia para autorizar el cambio de nombre y sexo legal de menores de 14 años, indicó la Cámara de Diputadas y Diputados en un comunicado de prensa.

En el documento también se descartó la solicitud de renuncia de la subsecretaria de Salud, Andrea Albali, la cual era una propuesta impulsada por la oposición.

Movilh denuncia “alarmante transfobia” por parte de la derecha

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) repudiaron la aprobación del informe y señalaron que es consecuencia de una “alarmante transfobia”.

Señalaron que esperan que en la Sala de la Cámara se pueda corrergir “esta brutalidad que haría retroceder el respeto a los derechos humanos de las personas trans”.

El presidente del Movilh, Rolando Jiménez, afirmó que esta es “sin duda una movilización de odio para desmantelar los derechos conquistados para niños, niñas y adolescentes trans que están garantizados en la actual ley, en política públicas, en compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile y en la jurisprudencia local”.

“Es un abuso sin precedentes por parte de una Comisión de la Cámara que usa como chivo expiatorio de su odiosidad a niños, niñas y adolescentes, lo cual es intolerable”, indicó.

Jiménez lamentó que los parlamentarios de derecha y la ultra derecha persistan en su afán de “eliminar derechos humanos básicos que fueron aprobados bajo el Gobierno de Sebastián Piñera“.

“Esta derecha, en temáticas LGBTIQ+ al menos, no representa para nada a aquella que gobernó bajo Piñera“, dijo citado por Diario U de Chile.

Además extendió un llamado a la Sala de la Corporación para que “revierta este abuso y se deseche este informe que solo da cuenta de voces opositoras a los derechos de niños, niñas y adolescentes trans y está basado en prejuicios, falsas informaciones y distorsiones sobre los informes que cita”.

Desde la derecha, el diputado Diego Schalper (RN) celebró la aprobación del documento, señalando que “pone en orden una situación que personas, probablemente de buena fe, pero profundamente excedidas en sus atribuciones, llevaron al extremo. Por eso nos parece que aquí hay que revisar la pertinencia y la legalidad de lo que aquí se ha hecho con el programa acompañamiento”.

Por el contrario, el diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) acusó que “la posición que hoy día tiene cierto sector de la derecha para acercarse a este tema me parece que es cavernaria, me parece que tiene una mezcla explosiva entre negacionismo de esta realidad y, al mismo tiempo, una mirada ultra religiosa que nada contribuye a la solución de este problema”.

Mientras que la diputada Emilia Schneider (FA) recordó a la derecha que el PAIG viene del gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“No les da ningún remordimiento echarlo abajo cuando hay presión de la ultraderecha, eso a mí me parece que es falta de convicción”, afirmó.