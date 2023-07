Los repudiables crímenes cometidos por la monja Kuijpers en adopciones irregulares de niños chilenos durante la dictadura 

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, miles de niños chilenos fueron separados forzosamente de sus padres para ser adoptados desde países del extranjero, en especial a Holanda. Esto habría sido causa por una monja que, con la ayuda de asistentes sociales chilenos, facilitó los procesos .

Se trata de Truus Kuijpers (también conocida como Gertrudis Kuijpers) una mujer holandesa-chilena, que dirigió el hogar de niños Las Palmas en Santiago hasta el año 2000 y a quien se le relacionó por las adopciones ilegales de más de 20.000 bebés chilenos, entre las décadas de 1970 y 1980.

Esta semana una investigación desarrollada por el medio holandés Trouw, señala a Kuijpers como principal responsable de vincular al menos a tres personas adultas, que fueron adoptadas ilegalmente en Chile cuando eran niños, con familias biológicas equivocadas.

Según detalla el medio europeo, la monja incluso le dijo a un cuarta víctima que sus madre biológica no podía ser encontrada

Mirjam Hunze relató a Trouw cómo Kuijpers la presentó a una familia chilena y luego descubrió 20 años después que no era su familia biológica real.

El periódico encontró a otras dos mujeres con la misma experiencia. Un cuarto adoptado, Miguel Pacheco, pagó a Kuijpers 1.000 euros para encontrar a su madre biológica y nunca más supo de ella.

«La hermana Gertrudis solo me dijo que tenía una mamá, pero que era difícil ubicarla porque viajaba por todo Chile. Le pagué a ella mil euros para buscar a mi mamá y nunca recibí una respuesta», relató el hombre.

Según Trouw, Kuijpers ya estaba en contacto con la madre biológica de Pacheco cuando este la contactó. La mujer le había pedido que la ayudara a localizar a su hijo dado en adopción.

La vida de Miguel en Holanda no fue la soñada, ya que a los ocho años volvió a un hogar de menores, rechazado por la familia que lo adoptó en Europa.

«Yo nunca me llevé bien con mis papás en Holanda. Mis papás tenían otros planes para mí. Ir a la universidad y cosas que yo no quería. Cada seis años, visitaba a mi familia y me tomaba un café con ellos, pero nunca fue una buena relación», relató.

Durante cuarenta y cuatro años no supo nada de sus padres biológicos hasta que pudo contactarlos y viajar hasta Chile.

Kuijpers le decía a las madres en el hospital que sus hijos habían muerto

La monja Kuijpers dirigió el hogar de niños Las Palmas en Santiago, desde el año 1976 hasta el 2000. También ayudó a los adultos adoptados a buscar a su familia biológica, a veces incluso llamando a los adoptados o a sus padres adoptivos para ofrecerle sus servicios.

Por estos servicios cobró cantidades variables, aunque, en algunos casos, solo tenía que consultar los registros de su propio hogar infantil para ver quién era la madre de un niño que había llegado a los Países Bajos a través de Las Palmas. según Trouw.

Cuando encontraba a las familias, los niños adoptados podían organizar el viaje a Chile a través de Kuijpers y su hermana en los Países Bajos. Lamujer siempre estuvo presente en la reunificación.

El medio señaló que 850 niños vivían en Las Palmas hasta que Kuijpers transfirió la casa a una fundación chilena en 2000. Según la mujer, más de 120 de estos niños fueron adoptados en los Países Bajos y ayudó a unos 50 de ellos a buscar a sus familias biológicas.

Asimismo, reveló que varias madres chilenas también acusan a Kuijpers de adopción ilegal . El periódico habló con varias madres que dijeron que Kuijpers puso a sus hijos en adopción en los Países Bajos sin su conocimiento. Algunos también la acusaron de participar en redes que decían a las madres en el hospital que sus hijos habían muerto.

Kuijpers murió en enero pasado. Antes de su fallecimiento, negó todas las acusaciones a Trouw. Declaró al periódico que las madres a menudo se avergüenzan de no poder cuidar a sus hijos y, por lo tanto, mienten sobre la naturaleza de la adopción. También negó haber cometido errores al vincular a los adoptados con sus familias biológicas.

Truus Kuijpers participó, hasta donde se sabe hoy, en alrededor de un centenar de esas adopciones.

También se pudo conocer que fue expulsada de la congregación de las Hermanas Blancas durante su período de prueba por ser “manipuladora y deshonesta”.

Sin embargo, se presentó en todas partes como una “hermana” y logró recolectar toneladas de donaciones para Las Palmas.

En 2019 fue interrogada por el Poder Judicial chileno como parte de las investigaciones por adopciones ilegales de 20.000 niños durante las décadas de 1970 y 1980, principalmente por parte de países europeos.

Para llevar a cabo estas acciones, se buscaba a mujeres de entornos vulnerables, de zonas rurales y de poca educación. Primero intentaban convencerlas, luego les quitaban forzosamente los niños. Todo esto como una política de estado en plena dictadura.

