Miraflores 724: el primer Sitio de Memoria de la Araucanía abre sus puertas

En el marco del Día Internacional en apoyo a las víctimas de torturas, este jueves 26 de junio a las 17:00 horas la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Araucanía y la Corporación de Derechos Humanos y Memorias, Miraflores 724, invitan a conocer este espacio que en la década del 80 fue un cuartel de detención y tortura de la CNI en la dictadura cívico-militar.



Por Morín Ortiz.

“En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa’ su vida, sol y viento”, fue el canto que escogió Manuel Moreno cuando un agente de la CNI le pidió una canción que no fuera comunista. El Pimiento de Víctor Jara. “Oírlo me infundió una fuerza y un ánimo a pesar de la adversidad. No podía creer que lo estaban torturando y él estaba protestando con esta canción, pero sobre todo, lo que él estaba haciendo era dándonos ánimos”, recuerda Víctor Jofré en el documental Miraflores 724 dirigido por Guido Brevis.



Esta es una de las tantas historias conocidas y por conocer del Sitio de Memoria Miraflores 724, que entre 1981 y 1986 fue un cuartel de la CNI, donde 22 jóvenes, hombres y mujeres fueron llevados hasta Temuco tras su detención en un campamento de trabajo en el fundo “El Rocío” de la comuna de Lautaro, en enero de 1986. Allí fueron torturados, sometidos a vejámenes y obligados a inculparse.

“Nos hicieron quitarnos la venda contando al tiempo de tres, teníamos que esconderla atrás y estar en esa posición muy ordenados. Termina la sesión de fotos, nos amarran y volvimos”, es el recuerdo de Víctor Jofré acerca de la imagen que fue portada en el diario El Austral de Temuco, el 19 de enero de 1986, con el título “Confirmada acción subversiva en la región: 22 detenidos en dos focos guerrilleros en Lautaro”.



Tras el incesante trabajo de memoria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía (AFDD y EP Araucanía), el 20 de mayo se entregó la concesión del sitio de memoria Miraflores 724, declarado como Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico en noviembre del 2024. Lo cual responde a las obligaciones del Estado de Chile en materia de derecho internacional, sobre la reparación y garantías de no repetición en cuanto a la violación sistemática de los Derechos Humanos ocurridos en la dictadura cívico-militar.

Parte de las vulneraciones cometidas en este recinto fueron confirmadas por sentencia judicial de la Corte Suprema el 11 de octubre de 2011, condenando a los agentes Jorge Palacios Mery, Pedro Javier Guzmán Olivares y Segundo Erasmo Bravo Huaiquiñir a 540 días de presidio menor en su grado mínimo, como autores en el ilícito de apremios ilegítimos de 13 personas en Temuco, en enero de 1986.

“Todos sabemos lo que Chile vivió desde el 73 en adelante, y para nosotros, los que fuimos víctimas de la tortura y del régimen militar, es importante que las futuras generaciones lo sepan, reflexionen en torno a los derechos humanos y sobre todo, en torno al nunca más: en una sociedad moderna, civilizada, esto no debe ocurrir nunca más”, señaló Víctor Jofré, abogado y ex prisionero político en Miraflores 724.

El tiempo máximo que se otorga para los inmuebles fiscales en términos de concesión es de 30 años, actualmente la AFDD y EP Araucanía tienen la concesión por cinco años. Según señala Carlos Oliva, presidente de la Agrupación, la amplitud del plazo ya se está tramitando en el Ministerio de Bienes Nacionales. “Tuvimos una reunión con el Ministro Figueroa cuando nos entregó la concesión corta. Dijo que se la iba a jugar por lograr esta concesión este año 2025. Este es el tercer Ministro de Bienes Nacionales que existe en este Gobierno, y todos nos han mencionado que es prioridad de su gobierno entregar este espacio para instalar un sitio de memoria, para educar y promocionar. Un polo de irradiación de conocimiento en derechos humanos, experiencias e historias, pensando en construir una sociedad mejor”.

Con el objetivo de desarrollar un plan de actividades sostenido en el tiempo, se formó la Corporación de Derechos Humanos y Memoria, Miraflores 724. Para esto, han desarrollado actividades participativas con los miembros de la Agrupación, tomando en consideración historias y procesos que otros sitios de memoria han desarrollado.



Entre las actividades en el sitio se contemplan visitas guiadas, conversatorios, abrir el espacio a la comunidad educativa, artística y cultural de la Araucanía, promoviendo la difusión en derechos humanos y escuelas de formación. Al largo plazo, Marlenne Becker, integrante de la Corporación, destacó el objetivo de “trabajar el archivo, documentación, información e investigación, porque este es el único caso que se conoce que ocurrió en Miraflores 724, cuando estaba la CNI en la década del 80, pero tenemos un vacío de historia. Entonces lo importante es trabajar la memoria, trabajar la recolección de lo que aquí sucedió, y así con otros espacios de memoria histórica en Temuco que sabemos que existen.

La invitación para el jueves 26 de julio se enmarca en el Día Internacional en apoyo a las víctimas de torturas. En la instancia, se hará una visita guiada por el espacio, presentarán el plan de gestión, habrá una exhibición de audiovisuales, presentación musical de Alejandra Parra y se compartirán alimentos.

Convocan la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la Araucanía (AFDD y EP Araucanía) y la Corporación de Derechos Humanos y Memorias, Miraflores 724. Colabora: Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR. Jueves 26 de julio, 17:00 horas. Dirección: Miraflores 724, Temuco.