«Operación Cóndor»: Italia solicitó extradición de tres militares chilenos condenados a perpetua

Los funcionarios responden a los nombres de Daniel Aguirre Mora, ex militar; el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, ex integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA); y Carlos Luco Astroza, ex miembro de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).