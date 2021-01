Lesbofobia: guardia de Supermercado Santa Isabel impidió ingreso de una mujer solo por ser lesbiana

La joven, V.S.L.G , de 24 años, denunció haber sufrido discriminada por un guardia y un cliente en el Supermercado Santa Isabel solo en razón de su orientación sexual y expresión de género, por lo que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitará explicaciones y medidas anti-discriminatorias a la empresa.

Los hechos ocurrieron alrdedor de las 15:30 horas del pasado domingo en el supermercado ubicado en Santa Rosa 2055, Santiago Centro, cuando V.S.L.G acudió a dicho lugar junto a su pareja.

Cumpliendo con los requisitos sanitarios en período de pandemia, antes de ingresar al local, ambas clientas mostraron su permiso temporal y su cédula de identidad, comenzando al instante los inconvenientes, porque el aspecto físico de V.S.L.G era diferente al de su carnet, dado que se trata de una mujer lesbiana no binaria.

“Soy mujer pero me gusta vestirme con “ropa de hombre” además de usar el pelo corto. El guardia me empezó a mirar extraño. Me pidió mi carnet y al mirarlo me dijo que no podía ingresar al local”, relató.

Junto a ello, el guardia, “ en reiteradas ocasiones me llamó “caballero” siendo que él vio mi cédula y supo como me llamaba V. Mi pareja le dijo que yo era mujer, que no me tratara de caballero y él seguía haciéndolo”, denunció la afectada.

Eso dio paso para que otra persona, un cliente, “llegara a decirme que si yo era mujer me tenía que vestir de mujer. Mi pareja le pidió que no se involucrara y él me seguía diciendo cosas ofensivas. Llegó a punto de tratar mal a mi pareja y decirle “¿Crees que porque eres mujer no te puedo pegar?”. Esto ocurrió delante de todos los guardias y ninguno hizo nada solo querían que me fuera”, relató V.S.L.G.

Tras el incidente, la pareja de V.S.L.G ingresó al supermercado, solicitando conversar con una supervisora, quien finalmente permitió el ingreso de la afectada, pero sin anunciar o tomar medidas por el abuso del guardia, quien presta servicios a la empresa de Seguridad “Symex”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, lamentó que “ya esta siendo común que en empresas de Cencosud ocurran actos de discriminación contra clientes/as o trabajadores/as. Y también está siendo común que cuando los abusos los comete un guardia, Cencosud se escude con se trata de funcionarios externos, que dependen de otras empresas. Sin embargo, es Cencosud el que debe garantizar que las empresas o trabajadores con que llega a acuerdos para trabajar en sus dependencias y relacionarse con sus clientes/as no incurran en abusos, lo que hasta ahora no ha ocurrido”.

En tal sentido, el Movilh solicitará a Santa Isabel y Symex inmediatas medidas contra la discriminación y sanciones contra los responsables, tras lo cual definirá que otras acciones cursar.