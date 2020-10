Movilh denunció caso de torturas homofóbicas dentro de escuela naval de la Armada

View this post on Instagram

🏳️‍🌈 #BastadeHomofobia 👉 Torturas homofóbicas en Escuela Naval de Playa Ancha. ¡Basta de abusos! 👉 Solicitamos al comandante en jefe de la @Armada_Chile, Julio Leiva Molina, respuesta urgente a esta denuncia que le hemos enviado hoy. INFORMACIÓN ampliada: El @Movilh denunció hoy ante el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva Molina, “una grave situación de abuso ocurrida en el marco del aniversario de la Escuela Naval Playa Ancha de Valparaíso”. De acuerdo a la información que uniformados hicieron llegar al Movilh, “estudiantes de cuarto medio de tal recinto secuestraron y torturaron y amarraron a un joven, escribiendo en su cuerpo frases homofóbicas como “fleto y maraco”, todo lo cual violenta nuestra legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile”, señaló el vocero del movimiento LGBTI, Óscar Rementería. Por lo expuesto, el Movilh solicitó a Leiva Molina que “encomiende una breve una investigación sobre lo ocurrido, se sancione a los responsables, se garanticen medidas de seguridad para la víctima y se adopten políticas para prevenir nuevos casos de atropellos o discriminación” “Estos hechos explicitan una cultura de odio e intolerancia, donde se validan las ofensas y abusos como formas de expresión o diversión, lo cual requiere la máxima e inmediata sanción. El efecto psicológico que estas torturas tienen en uniformados LGBTI debe ser muy angustiante, por tanto los abusos deben cesar ya”, finalizó Rementería. Los denunciantes señalaron al Movilh que los hechos ocurrieron en 2020, pero en un comunicado la Armada dijo que en 2018. “Esto habría ocurrido en 2018. Este tipo de actividades no se encuentran autorizadas en la institución. Al respecto se practicarán las averiguaciones internas necesarias a fin de adoptar las medidas internas que correspondan sobre el particular. La Armada de Chile señala que lo ocurrido se aleja de los principios y valores que la caracterizan”, señaló la entidad, tras la denuncia del Movilh. . #Nomashomofobia #homofobia #fuerzasarmadas #lgbti #leyzamudio #homofobia #discriminacion #gaychile #gaychileno #armadachile #lesbianachile #lelas #discriminacion