Aseguran que es «más probable que improbable» que EE. UU. experimente una recesión

El director global de inversiones de renta fija de PIMCO, Andrew Balls, aseguró durante un seminario en línea para los medios de comunicación que es «más probable que improbable» que Estados Unidos experimente una recesión en los próximos 12 meses, recoge Reuters.

Según Balls, las probabilidades de que el escenario recesivo se produzca son de 50 % o más. «Una recesión no es lo único importante», afirmó el ejecutivo, al vaticinar que EE. UU. «claramente verá una desaceleración significativa del crecimiento» de su economía.

Además, indicó que «el perfil inflacionario en el corto plazo es muy importante», por lo que «los bancos centrales están enfocados en la credibilidad de la inflación«. También consideró como «razonables» los aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU.

El alto directivo de PIMCO, empresa que es uno de los mayores gestores de activos de inversión de renta fija en el mundo, predijo además que también Europa entrará en recesión económica, con posibilidad de que sea aún más fuerte que la de EE. UU. «En el caso europeo, creo que [las tasas] subirán como lo han establecido este año y llegarán a positivas, pero realmente no está claro si llegarán tan lejos como el mercado está dando por descontado», explicó.

Foto: Unsplash/referencial.

Sin embargo, confía en que el Banco Central Europeo establezca una tasa de entre 0,75 % y 1 %, lo cual sería suficiente, dado «el punto de partida negativo».

Los pronósticos de Balls se asientan en el mal desempeño económico experimentado por Estados Unidos en el primer trimestre de este año. En ese lapso, de acuerdo con las últimas cifras de la Oficina estadounidense de Análisis Económico, hubo una disminución de 1,6 % en su Producto Interno Bruto (PIB).

El pasado martes, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, consideró que la economía de EE. UU. podría entrar en un período recesivo, aunque no en lo inmediato. «Una recesión es inevitable en algún momento. En cuanto a si hay una recesión a corto plazo, es más probable que no. No es una certeza, pero parece más probable que no», señaló.

Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, aseveró el pasado lunes que una recesión en el país no es algo inevitable. Mientras, EE. UU. se enfrenta al aumento de los precios de la gasolina, que baten récords históricos, y a la tasa de inflación más alta en 40 años.

Fuente: RT.