Banco Central de Chile: la estrategia tras las operaciones que impactarán el dólar desde el 23 al 27 de marzo de 2026

Mientras la atención pública suele centrarse en la inflación o las tasas de interés, el Banco Central de Chile despliega una estrategia decisiva, su intervención diaria en los mercados financieros. Para la semana del 23 al 27 de marzo de 2026, la institución anunció un conjunto de operaciones que, aunque técnicas, tienen efectos directos en el dólar, el crédito y el costo de la vida.

Por Bruno Sommer

Un equilibrio delicado: intervenir sin intervenir

A primera vista, el programa no parece extraordinario. No hay anuncios de emergencia ni medidas drásticas. Sin embargo, el Banco Central está ejecutando una política de ajuste fino, buscando controlar dos variables clave al mismo tiempo:

La estabilidad del dólar

La cantidad de dinero en circulación

Por un lado, se licitarán US$ 629 millones en ventas de dólares a futuro (forward), en su mayoría renovaciones de operaciones anteriores.

Esto no implica una venta directa de reservas hoy, sino una señal al mercado, el Banco Central está presente y dispuesto a actuar si el tipo de cambio se desordena. En lenguaje simple, se busca evitar sobresaltos en el dólar sin intervenir de forma agresiva.

Compra de dólares: inyectar liquidez en tiempos de ajuste

En paralelo, el Banco Central comprará hasta US$ 125 millones en el mercado spot durante la semana.

Esta operación tiene un efecto claro, inyecta pesos al sistema financiero.

En un contexto donde las condiciones financieras siguen siendo restrictivas, esta señal apunta a evitar una contracción excesiva del dinero disponible, lo que podría afectar el crédito y la actividad económica.

Pero esa inyección no es libre ni descontrolada. Al mismo tiempo, la entidad emitirá $14,4 billones en pagarés (PDBC) a corto plazo, absorbiendo liquidez del mercado.

Este movimiento cumple una función clave:

Evitar que el exceso de dinero presione la inflación

Mantener alineadas las tasas de interés

Es decir, mientras por un lado inyecta recursos, por otro los retira, calibrando el sistema casi milimétricamente.

¿Qué hay detrás de esta estrategia?

El mensaje implícito del Banco Central es claro: Chile sigue en una fase de transición económica, donde aún persisten riesgos.

Volatilidad del dólar a nivel global

Inflación que, aunque controlándose, sigue siendo una preocupación

Condiciones financieras que aún no son completamente expansivas

Frente a esto, la autoridad opta por una política de intervención indirecta, sin medidas bruscas que puedan generar incertidumbre.

Aunque estas decisiones no suelen aparecer en titulares masivos, sus efectos son concretos:

Dólar más estable , lo que influye en precios de combustibles, alimentos importados y tecnología

, lo que influye en precios de combustibles, alimentos importados y tecnología Crédito menos volátil , clave para empresas y personas

, clave para empresas y personas Inflación contenida, aunque sin caídas abruptas en el corto plazo

Históricamente, el Banco Central de Chile ha tendido a moverse en sintonía -aunque no de forma automática- con los ciclos de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando la Fed ha endurecido su postura elevando tasas de interés, Chile ha respondido en la misma dirección, incluso adelantándose, o moderando sus bajas. De igual forma, en periodos de relajación monetaria en Estados Unidos, el Banco Central chileno ha encontrado mayor espacio para recortar tasas sin generar desequilibrios financieros relevantes.

Esta relación pone en tela de juicio para algunos expertos, su real autonomía, en una adaptación estructural a la realidad de una economía abierta y altamente integrada a los mercados globales como lo es la chilena. En la práctica, la Fed fija condiciones financieras internacionales -como el costo del crédito y la fortaleza del dólar- que limitan el margen de acción local. Existe un patrón histórico donde Chile ajusta su política monetaria en función del escenario externo, confirmando que, en gran medida, las decisiones del Banco Central se toman dentro del marco que define la política económica estadounidense.

El Ciudadano