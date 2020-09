Bancos centrales europeos podrían prescindir de tecnología blockchain para el desarrollo de CBDC

Las monedas digitales emitidas por bancos centrales mundiales, o CBDC, no requieren el uso de tecnología blockchain, según los ejecutivos de los principales bancos centrales europeos.

Thomas Moser, miembro suplente de la junta directiva del banco central suizo, y Martin Diehl de Deutsche Bundesbank discutieron el estado de las CBDC en la conferencia European Blockchain Convention Virtual 2020 el 21 de septiembre.

Durante el panel de discusión en línea, tanto Diehl como Moser parecieron estar de acuerdo en que los proyectos globales de CBDC como el yuan digital de China no necesitan blockchain, citando una serie de razones.

Moser dijo que los casos de uso principales de blockchain pretenden proporcionar confianza cuando un proyecto no tiene una parte central. «Como por ejemplo Bitcoin, creo que es un caso de uso muy bueno para blockchain», señaló el ejecutivo.

Sin embargo, continuó diciendo que la participación del banco central hace que el uso de blockchain sea innecesario porque la confianza la proporciona una parte central:

Pero si tienes un banco central, entonces este es el partido central. Y si confías en esa parte central, creo que no es realmente sencillo razonar que necesitas una cadena de bloques».

El ejecutivo también señaló que el Banco Nacional Suizo pronto publicará un documento de trabajo que propone una CBDC minorista sin blockchain. Según Moser, el próximo proyecto preservará la privacidad de las transacciones, una característica clave del efectivo, al utilizar la tecnología de firmas ciegas en lugar de una cadena de bloques.

Diehl, jefe de análisis del sistema de pago en Deutsche Bundesbank, señaló que la tecnología blockchain no es necesaria para CBDC, citando ejemplos de dos iniciativas importantes de CBDC como el yuan digital de China y la e-krona de Suecia. «Ni el Riksbank sueco ni el Banco Popular de China parecen estar usando blockchain, por lo que blockchain no es obligatorio», dijo el ejecutivo.

Diehl también señaló que no tiene sentido implementar cadenas de bloques públicas o no autorizadas para sistemas de CBDC. Al proporcionar una red para las principales criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), las cadenas de bloques públicas no pueden ser propiedad de ninguna parte central y están completamente abiertas para que cualquiera se una y participe. «Para mí, no es concebible que las blockchains sin permiso se utilicen para transacciones oficiales de cadenas de bloques», dijo Diehl.

Cortesía de Helen Partz Cointelegraph

