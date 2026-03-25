Bencinazo presiona la inflación: Banco Central la revisa al alza y la ve en 4%

Según el Banco Central, el escenario de aumento de la inflación al 4% "incorpora las alzas de los precios de los combustibles a nivel local que fueron anunciadas" por el gobierno de Kast

Bencinazo presiona la inflación: Banco Central la revisa al alza y la ve en 4%
Leonardo Buitrago

El Banco Central revisó al alza la inflación y anticipó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 4% para el segundo trimestre de 2026. En el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a marzo que publicó este martes, indicó que el aumento será impulsado por el alza histórica que experimentarán los precios de los combustibles en Chile.

De acuerdo al organismo, si el IPoM de diciembre (2025) proyectaba un inflación anual de 3,2%, ahora la expansión fue elevada al 4,0%.

El ente emisor advirtió que la guerra de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra Irán ha elevado “considerablemente” los precios externos de los combustibles y añadido un alto grado incertidumbre a las perspectivas para la economía global y local, «luego de que en el inicio del año se observara un mayor impulso externo».

Según el análisis de la institución financiera, al tomar en consideración la información al cierre estadístico, se puede prever que «en el escenario central, la inflación tendrá un alza importante en el segundo trimestre asociada, principalmente, a los mayores precios internacionales de los combustibles»

«Para la inflación total, las revisiones se concentran en el corto plazo, asociadas principalmente al impacto de la guerra en los precios internacionales de los combustibles. Esto provoca un aumento relevante de la inflación, que se ubicaría en torno a 4% anual desde el segundo trimestre», señaló el Banco Central en sus proyecciones.

Bencinazo presiona la inflación

Según el ente emisor, el incremento en el precio de los combustibles, calificado como «bencinazo» que fue recientemente anunciado por gobierno de José Antonio Kast presionará la inflación al alza.

«Este escenario incorpora las alzas de los precios de los combustibles a nivel local que fueron anunciadas el lunes 23 de marzo», afirmó en el IPoM de marzo,

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el alza —que alcanzará los $370 por litro en gasolina de 93 octanos y hasta $580 en diésel— se aplicará a partir de este jueves, tras la activación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Con este incremento, llenar un estanque de 48 litros con gasolina de 93 puede salir alrededor de $17 mil extra, mientras que surtir al completo una camioneta con depósito de 80 litros diésel sería $46 mil más caro.

En su informe, el Banco Central pronosticó que a inflación podría volver a 3% hacia el segundo trimestre de 2027.

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