Chile rompe récord exportador en 2025: US$ 107.004 millones, el mayor monto histórico

En un año marcado por un complejo escenario económico global, Chile logró una hazaña en su comercio exterior, ya que la exportaciones alcanzaron la cifra récord de US$ 107.004 millones en 2025.

Este monto histórico, desde que existen registros, representa un crecimiento del 7,9% respecto al año anterior, cuando se registró un aumento de US$ 7.839 millones. Así lo detalla el Informe de Comercio Exterior de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaborado con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

El intercambio comercial total (exportaciones e importaciones) del país también mostró un robusto desempeño, sumando US$ 199.667 millones, con un incremento del 8,9% comparado con 2024.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, se refirió al logro: y señaló que “el 2025 marcó un hito histórico para el comercio exterior chileno, ya que las cifras nos señalan que, pese al desafiante contexto internacional, nuestro país logró un año récord en exportaciones. Este es el resultado de un importante esfuerzo público y privado que se ha llevado adelante.

«A lo anterior se agrega que más empresas realizaron envíos al exterior, sobre todo, las micro, pequeñas y medianas, aportando así al desarrollo económico y al empleo», apuntó.

El motor minero y su aporte a la canasta exportadora de Chile

El récord fue impulsado por alzas simultáneas en las exportaciones tradicionales y no tradicionales. El sector minero fue el principal contribuyente, logrando retornos por US$ 63.253 millones, un alza del 12,6% que también constituye su propio máximo histórico. Este desempeño representó el 59,1% de las exportaciones nacionales de bienes.

Dentro de la minería, el protagonista fue el cobre, debido a que los concentrados de este metal alcanzaron ventas por US$ 36.278 millones, cifra que refleja un aumento del 19,3% interanual. También contribuyeron al resultado el oro, el concentrado de molibdeno y el carbonato de litio.

Sin embargo, el crecimiento fue amplio y diversificado. El sector frutícola anotó un récord propio, con exportaciones por US$ 8.630 millones, registrando un alza del 1,3%) con respecto a 2024, liderado por las cerezas frescas, que alcanzaron los US$ 3.380 millones y se posicionaron como la principal fruta de exportación, representando el 39% del sector. Otros rubros con desempeño destacado fueron avellanas, nueces, paltas, limones, kiwis, arándanos, manzanas, almendras, nectarines, clementinas, castañas, zarzaparrillas, granadas, mandarinas y cranberries.

Según el reporte, la industria de los alimentos exhibió su máximo nivel anual, con ventas al exterior por US$ 13.610 millones, creciendo un 6,1%.

Este resultado se sustentó en la exportación de 600 diferentes tipos de alimentos, donde sobresalieron los salmónidos, el jurel congelado, los filetes de jibia congelados, los arándanos congelados, la leche en polvo y las ciruelas deshidratadas.

Un capítulo aparte merecen los alimentos orgánicos, que anotaron retornos históricos por US$ 397 millones, exhibiendo un crecimiento del 19,6%, impulsado por berries, miel de abeja, rosa mosqueta y vinos embotellados de las variedades Chardonnay y rosados, entre otros.

Manufacturas y servicios: luces y sombras

En contraste, algunos sectores enfrentaron desafíos. La manufactura forestal cerró el año con embarques por US$ 5.873 millones, experimentando un descenso del 8,8%, ante menores envíos de celulosa y chips de madera. No obstante, dentro del mismo rubro crecieron productos con mayor valor agregado como papeles para acanalar, cartón corrugado y envases.

Las manufacturas metálicas, maquinarias y equipos de transporte, en cambio, sumaron embarques por US$ 2.606 millones, con un alza del 14,5%, gracias a mayores envíos e bolas para molinos, conductores eléctricos, máquinas para la industria minera, cajas de cambio, cocinas y congeladores verticales.. El vino embotellado, por su parte, registró una contracción del 3,7%, totalizando US$ 1.298 millones.

Las exportaciones de servicios alcanzaron los US$ 3.190 millones, un alza del 11,2% que consolida cinco años de crecimiento sostenido. Destacaron el hosting de sitios web (US$ 348 millones), el mantenimiento y reparación de aeronaves (US$ 297 millones) y el apoyo técnico en computación vía internet (US$ 208 millones).

Más empresas, más empleo: el tejido exportador se fortalece

Uno de los datos más destacados en el reporte es la expansión del tejido empresarial exportador. En 2025, un total de 8.767 empresas nacionales registraron exportaciones, creciendo un 2,3% y marcando el mayor número desde que existen registros.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se consolidaron como la columna vertebral de este ecosistema, con 4.610 empresas (52,6% del total), mientras que las grandes sumaron 3.341 (38,1%). Además, 1.789 empresas chilenas exportaron por primera vez en 2025, con envíos conjuntos por US$ 480 millones.

Este dinamismo empresarial tiene un correlato directo en el mercado laboral.

“Estas empresas exportadoras generaron en su conjunto 1.253.124 puestos de trabajo (1 de cada 8) dependientes y formales, representando el 13% de los empleos del país. Siendo a la vez, la mayor fuerza laboral exportadora registrada, para al menos, los últimos diez años, lo que confirma que el comercio exterior es una herramienta concreta de crecimiento, inversión y oportunidades para todas las regiones de Chile”, destacó la subsecretaria Sanhueza , citada en un comunicado de prensa de la SUBREI.

Desglose del récord: tradición e innovación

Al cierre de 2025, las exportaciones de bienes tradicionales representaron el 56% del total exportado, mientras que los envíos no tradicionales equivalieron al 44%. Estos últimos también cerraron en máximos históricos, con retornos por US$ 47.044 millones, anotando un alza del 7,1% (US$ 3.123 millones más que en 2024). Productos como avellanas, filetes de salmón congelados, yodo, paltas y nueces lideraron este crecimiento.

El informe también destacó el mes de diciembre de 2025, cuando las exportaciones sumaron US$ 11.285 millones, tratándose del mayor nivel de ventas al exterior para un solo mes en la historia registrada.

El récord exportador de 2025 consolida a Chile en una senda de diversificación y sofisticación de su canasta exportadora, demostrando resiliencia frente al contexto internacional y sentando una base sólida para el crecimiento económico futuro.