Cobre alcanzará los 12.000 dólares por tonelada a finales del primer trimestre de 2026

El miércoles 17 de diciembre, el director ejecutivo de BHP, Mike Henry, enfatizó en una entrevista que el cobre es un metal crucial, que no solo sustenta la economía diaria, sino que también es un componente clave en la descarbonización y las tecnologías digitales.



Henry afirmó: «El tamaño anual del mercado del cobre oscila entre 300.000 y 400.000 millones de dólares; en cambio, el tamaño anual del mercado de tierras raras, del que se habla a menudo, es de tan solo unos 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, se trata de un mercado muy grande».



Al igual que los minerales de tierras raras, el cobre se enfrenta a la presión del aumento de la demanda y la escasez de la oferta. Henry señaló que, en un contexto de «fuerte crecimiento de la demanda», el mercado alcista del cobre podría persistir durante varios años.



«Prevemos que la demanda de cobre crecerá un 70% de aquí a 2050, pero cada vez es más difícil liberar la oferta. Hay menos minas nuevas, a menudo relativamente pequeñas, de menor ley y ubicadas en regiones más hostiles, lo que dificulta su desarrollo rápido».



BHP es uno de los mayores productores de cobre del mundo. Henry señaló que, durante el último año, el mercado del cobre ha pasado rápidamente de un ligero superávit a cuellos de botella en la oferta. Indicó que hace 12 a 18 meses, los analistas del mercado esperaban que 2025 fuera un año «algo flojo» para el cobre.



«Unas pocas interrupciones en las minas de cobre a nivel mundial pueden llevar rápidamente el mercado a un déficit, impulsando los precios a nuevos máximos», afirmó. «Prevemos que esta escasez de oferta se intensificará de aquí a finales de 2030».



Al ser preguntado sobre las perspectivas de precios, Henry enfatizó que predecir las fluctuaciones de precios es muy difícil, pero también dejó claro que el problema de los déficits de oferta no se resolverá a corto plazo. «Puedo afirmar con bastante confianza que el mercado está muy ajustado en este momento, y con una pequeña perturbación, los precios podrían seguir subiendo», añadió, señalando que otros metales, como el oro y la plata, también han alcanzado máximos históricos este año.



Henry también afirmó que una mayor atención del mercado a la «canasta general de materias primas» podría respaldar los precios del cobre.



En un informe de finales de noviembre, UBS indicó que el cobre muestra señales de un «mercado alcista estructural».» y señaló que «el cobre (junto con el aluminio) sigue siendo nuestra principal opción entre los metales industriales y es un factor clave detrás de nuestra mejora del sector de materias primas de ‘neutral’ a ‘atractivo'».



UBS pronostica que los precios del cobre alcanzarán los 12.000 dólares por tonelada métrica a finales del primer trimestre de 2026 y subirán a 13.000 dólares a finales del próximo año.