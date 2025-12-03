Contraloría investiga contratos de Codelco–SQM y deja incierto el control del litio hasta 2060



El futuro del litio en Chile, y uno de los acuerdos económicos más controvertidos de los últimos años, quedó en pausa. A pesar del reciente visto bueno del regulador antimonopolio chino, la alianza entre Codelco y SQM no podrá concretarse hasta que la Contraloría General de la República revise a fondo los contratos, los montos y las condiciones bajo las cuales se pretende extender la explotación del Salar de Atacama por décadas. La decisión del organismo fiscalizador, hoy en pleno análisis de documentos que fueron ocultados al Congreso y que contienen cláusulas aún desconocidas, podría redefinir por completo la Estrategia Nacional del Litio y marcar un precedente para las relaciones entre el Estado y las grandes mineras. Mientras el gobierno insiste en que se trata de un avance “clave”, la Contraloría tiene en sus manos una resolución que podría frenar, modificar o incluso desestimar el acuerdo que Codelco negoció “entre cuatro paredes” con la empresa controlada por el clan Ponce Pinochet.

La Contraloría solicitó acceder a los controversiales contratosestablecidos por el director ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, donde se evidencian las negociaciones y los montos a pagar entre la empresa minera y SQM. Además, se espera recibir los principales documentos relacionados a la cuestionada asesoría económica de la empresa de servicios financieros, Morgan Stanley. Caber recordar que parte de estos documentos fueron previamente entregados por Pacheco a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero con gran parte de su contenido tachado, en particular donde se indican los montos asociados.

Contraloría está evaluando una posible resolución (aunque sin un plazo determinado), lo que mantiene en suspenso la firma definitiva de la alianza Codelco-SQM.

Según pudo confirmar El Ciudadano, una fuente anónima aseguró que el ente fiscalizador del estado efectivamente accedió a los documentos oficiales de manera íntegra, y se está evaluando una posible resolución (aunque sin un plazo determinado), lo que mantiene en suspenso la firma definitiva de la alianza Codelco-SQM.

Todo esto para clarificar y transparentar la negociación de Codelco, asegurando que cada etapa del acuerdo cumpla con la legalidad y la probidad correspondientes, teniendo en cuenta los antecedentes de Pacheco y su negativa de entregar información en el curso de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

Una negociación “entre cuatro paredes”

Al respecto, el abogado Mauricio Daza, indicó en entrevista con El Ciudadano que “nos encontramos en una situación grave, que exige la mayor transparencia posible. Estamos hablando del destino de una de las riquezas más grandes del estado de Chile por los próximos 35 años, por lo tanto, no puede estar sujeto a condiciones que sean confidenciales”, como ha indicado Máximo Pacheco en declaraciones emitidas en el pasado.

De acuerdo a Daza, el hecho de no querer entregar toda la información completa, es un signo de que “podrían haber cláusulas ilegales o que perjudiquen de forma grave el interés estatal, beneficiando paralelamente (de una manera excesiva) a la empresa SQM. Este acuerdo exige la mayor transparencia posible, además, ningún candidato presidencial está de acuerdo con la Estrategia Nacional del Litio ni con la alianza anteriormente comentada”.

“El Congreso aprobó un informe lapidario que se redactó después de varios meses de investigación, donde derechamente se le solicitó al Presidente Gabriel Boric, que dejara sin efecto este acuerdo por ser manifiestamente ilegal y perjudicial al interés del Estado. Llama la atención, que no obstante todo lo anterior, la administración del Presidente insista de una manera intensa en tratar que este acuerdo se apruebe a toda costa lo antes posible, para que no pase a la decisión de una nueva administración”, señaló Mauricio Daza.

Además, fuentes conocedoras del proceso de fiscalización realizado por la Contraloría General de la República, señalaron que durante las investigaciones relacionadas a negociaciones contractuales, todos los antecedentes pertinentes son relevantes para una definitiva resolución, por lo que los datos revelados a partir de la Comisión Investigadora serán analizados.

En esa misma línea, la Diputada Yovana Ahumada, quien participó de dicha Comisión, conversó con El Ciudadano y aclaró que “no creo que se formalice el acuerdo entre Codelco y SQM”, principalmente debido a la dilatación que se ha establecido desde el anuncio de la alianza en 2024.

Por otra parte, Máximo Pacheco aseguró ser positivo en la posibilidad de cerrar el acuerdo este mismo 2025. Fue en conversación con Emol, donde el presidente del directorio afirmó que únicamente falta la aprobación por parte de la Contraloría para que el acuerdo entre Codelco y SQM quede completamente vigente, enfatizando en la posible alianza final dentro de las próximas semanas antes de fin de año, a la espera de la pronunciación definitiva de la CGR.

En relación a la reciente aprobación de las instituciones chinas, los expertos economistas del sector minero en Chile advirtieron sobre las fatales consecuencias para la economía del país de llegar a efectuarse una alianza de aquella magnitud. Esto, debido a las particulares condiciones que estableció la institución china para aprobar el acuerdo: impedir el intercambio de información sensible entre competidores, reforzar las prácticas de gobierno corporativo y garantizar el suministro de carbonato de litio a clientes chinos bajo condiciones «justas, razonables y no discriminatorias».

Efectos riesgosos del acuerdo Codelco-SQM

En primer lugar, en conversación con El Ciudadano, el economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) UDD, Carlos Smith, comentó que “es importante tener una mirada a largo plazo que pueda generar inversión (…), por supuesto es relevante hacer una buena negociación, son los riesgos que se corren al no realizar una licitación. Debe estar pensada como Estado, no en un gobierno en particular”.

De acuerdo a la opinión del Diputado independiente Cristián Tapia, «es razonable que China establezca estas condiciones, porque China está defendiendo sus intereses (…) que le llegue el litio a su país. Mientras que los intereses de Chile es que detrás de este contrato hay cosas muy oscuras, un contrato que se quiere definir entre cuatro paredes».



En relación a los perjuicios económicos para el Estado, Mauricio Daza fue categórico en criticar los procesos contractuales, explicando que la falta de transparencia ha sido el actor principal desde el comienzo de las negociaciones, estableciendo un antecedente amenazante para el futuro de las materias primas exportadas. Además, dijo que “no se pueden conocer los detalles sobre las personas que participaron en representación del Estado, por lo tanto no se puede hacer un control de posibles conflictos de interés. Es una situación grave, ya que se encuentra comprometido uno de los recursos más importantes de nuestro país”.

Pese a las constantes denuncias y emplazamientos de diversas autoridades públicas y privadas sobre el controversial acuerdo minero, el presidente de la dirección ejecutiva de la cuprífera insiste en la importante oportunidad de avance para la economía chilena.

Una negociación sin fundamento

Ante las estrictas peticiones del controlador antimonopolio de China, diversos personajes relevantes de la actualidad económica minera nacional precisaron las inestables políticas tomadas por parte del Ejecutivo, además del riesgo estratégico que puede establecer el polémico acuerdo dentro de las próximas semanas.

En esa misma línea, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile explicó en conversación con CNN Chile, que el proceso para escoger la alianza entre Codelco y SQM «no fue del todo adecuado, porque obviamente debió haber sido una licitación pública internacional, de aquella manera, el estado chileno podría haber tenido un mayor avance económico para las arcas fiscales».

«Es una muy mala negociación, prácticamente se le aceptó todos los requerimientos a China (…). Chile deberá tener mucho cuidado con las relaciones exteriores después de este acuerdo», agregó Viera.

Mientras que Andrés González, jefe de análisis de la industria minera Plusmining, admitió que «el volumen mínimo comprometido representa un desafío considerable, de confirmarse las cifras cercanas a las 125 mil toneladas por año, equivale a más de la mitad de la capacidad proyectada por SQM para 2026. Aunque el memorándum de entendimiento plantea llegar a 300 mil toneladas hacia 2030, considero probable que ese objetivo tomará más tiempo, configurando un marco operativo rígido”.

“El acuerdo contempla un sistema de precios variables, cuyo promedio anual no podrá superar un porcentaje del precio de mercado, esto afirma una diferencia con esquema de precios fijos, y refleja un modelo que puede adaptarse al ciclo global del litio”, concluyó.

Familia Ponce Pinochet

Por otro lado, de materializarse el acuerdo, la explotación de Litio en el Salar de Atacama por SQM hasta 2060, segurá en manos de Francisca Ponce Pinochet, hija de Julio Ponce Lerou, ex-yerno de Augusto Pinochet, quien dejó la conducción de la Sociedad Química y Minera de Chile en manos de su tercera hija.

Es decir, asegura continuidad del negocio y el flujo de ganancias para los nietos de Augusto Pinochet. ¿Por qué no corresponde una licitación una vez finalizado el acuerdo con Corfo? es la pregunta que muchos se hacen, debido a que, lo que suele ocurrir en estos casos, es que comience un proceso competitivo y esclarecedor de la futura empresa responsable de esta fundamental materia prima en Chile, y no seleccionar a dedo la próxima mega empresa encargada de explotar el litio.

No se entiende la decisión defendida por parte del Gobierno, quien prefirió delegar la responsabilidad de las negociaciones a Codelco, en lugar de mantener la transparencia anunciando una licitación para que diversas compañías expongan sus proyectos. Finalmente se pone en riesgo uno de los poderes económicos más fuertes y sostenibles a nivel nacional y continental.

Respecto a lo anteriormente mencionado, en entrevista con El Ciudadano, la Diputada Yovana Ahumada dijo que “nosotros somos fiscalizadores de los recursos públicos (…), por eso nosotros insistimos en los cuestionamientos sobre los montos pagados, sino, nunca sabremos realmente si acá hubo pérdida de patrimonio».

La polémica asesoría de Morgan Stanley

El controvertido acuerdo no es el único foco de interés de los personajes políticos, ya que la contratación de la empresa de servicios financieros y económicos, Morgan Stanley, también ha estado en la palestra desde la publicación de la alianza. Todo esto a partir de los estudios realizadas por la multinacional estadounidense, donde aseguraban montos volátiles que según Ahumada, “valores que no eran reales”.

“Se hizo un estudio con un valor tonelada que nunca fue, de 20 dólares y el promedio era 15 o incluso menos, los valores no cuadran con el estudio que hizo Morgan Stanley, que fue muy cuestionado. Utilizaron un valor tonelada que no era el real. Nosotros hemos sido insistentes por eso, creemos que todo se ha ido dilatando, las comunidades también han hecho los reclamos pertinentes y respaldan nuestra preocupación”, agregó Yovana Ahumada en exclusiva con El Ciudadano.

El abogado Mauricio Daza apuntó que “una parte sustantiva del pago comprometido a la consultora depende de que se suscriba un acuerdo entre SQM y Codelco. De esta forma, Morgan Stanley tiene un enorme incentivo económico para que la alianza se firme, ya que podrán obtener una parte importante de sus honorarios. No van a dar recomendaciones ni observaciones que puedan poner en riesgo el eventual acuerdo, lo que genera una situación en que no se va señalar de una manera completa, íntegra, fidedigna, todos aquellos aspectos de la negociación”, concluyó.

“Gabriel Boric le mintió descaradamente al país”

Desde aquella perspectiva, Daza aprovechó para lanzar en contra del Presidente Gabriel Boric y su postura de llevar a cabo el acuerdo entre la empresa estatal y SQM, expresando su preocupación por los intereses del oficialismo y el peligro de generar pérdidas económicas durante los próximos 35 años, gracias a los contratos que aún no han sido revelados por Máximo Pacheco.

Nos remontamos al año 2023, específicamente en abril, cuando el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció en cadena nacional la denominada Estrategia Nacional del Litio, planeando una alineación entre Corfo y Codelco para planificar el futuro del litio en territorio nacional. En ese contexto, Mauricio Daza indicó que “Gabriel Boric le mintió descaradamente al país (…) tras anunciar la estrategia que tenía un fin de buscar el mejor mecanismo posible para determinar qué empresa privada se iba a asociar a Codelco para la explotación de litio”.

“Sin embargo, tras varios intentos, el Congreso logró que Codelco le enviara el contrato de asesoría que firmó con Morgan Stanley, quedó al descubierto que el mes de marzo del año 2023 (un mes antes de la cadena nacional de Boric) ya se había contratado a la multinacional norteamericana para extender los contratos con SQM, con la finalidad de proyectar la explotación por parte de las empresas hasta el año 2060 en el Salar de Atacama”, expuso el reconocido abogado.

Vale decir, cuando Boric señala por cadena nacional que se buscaría el mejor mecanismo posible para determinar qué empresa privada se iba a asociar a Codelco, ya se le había encargado a Morgan Stanley un informe no para buscar aquello, si no para extender el contrato con SQM. Esto deja en evidencia que la contratación de la empresa financiera estaba pensada meses antes del anuncio presidencial, estableciendo un precedente fatal a la transparencia con la ciudadanía, y marginando la verdad en una negociación tan relevante para la economía nacional. Sin dejar afuera a SQM, quien ya estaba planificando su estrategia minera para mantener su explotación del Salar de Atacama pese a lo expuesto por Boric.

