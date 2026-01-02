Crecimiento con gusto a poco: Imacec sube 1,2% en noviembre, pero retrocede 0,6% frente a octubre

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre de 2025 mostró un desempeño ambivalente, revelando una economía que, si bien crece en la comparación interanual, pierde impulso en el corto plazo. Según el informe preliminar emitido por el Banco Central, la actividad económica anotó un alza de 1,2% respecto de noviembre de 2024. Sin embargo, la cifra desestacionalizada disminuyó un 0,6% en relación con octubre pasado, marcando un retroceso mensual que matiza el optimismo del crecimiento anual.

«El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes», detalla el informe oficial. A su vez, precisa que «la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería».

Desempeño sectorial: luces y sombras

Un análisis detallado de los componentes del Imacec revela un panorama heterogéneo:

Producción de bienes: Este segmento registró una caída de 1,3% interanual. La contracción fue liderada por la minería, que cayó 2,6% anual, «determinada por una menor extracción de cobre».

El «resto de bienes» (que incluye agropecuario, pesca, construcción, gestión de desechos y electricidad) también retrocedió 1,3%, impulsado por una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica.

La única nota positiva en este grupo fue la industria manufacturera, que logró un leve crecimiento de 0,3%, explicado por «la compensación de una mayor refinación de combustible y una caída en la elaboración de bebidas». En la comparación mensual desestacionalizada, la producción de bienes cayó 0,7%, «explicada principalmente por la minería».

Comercio: Fue el gran motor del crecimiento anual, con un robusto incremento de 5,5%. «Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos», señaló el banco central.

El comercio minorista mostró fortaleza en grandes tiendas, establecimientos especializados de vestuario y ventas online, mientras que en el mayorista crecieron las ventas de maquinaria, equipos y alimentos. No obstante, su dinamismo mensual se moderó: desestacionalizado, el comercio creció solo un 0,3% frente a octubre, «incidido por el comercio automotor y compensado en parte por la contracción del comercio mayorista».

Servicios: Con un aumento de 1,9% en doce meses, este sector fue clave para el resultado positivo interanual. El crecimiento «se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud», mientras que los servicios de transporte cayeron. Sin embargo, en la medición mensual ajustada por estacionalidad, los servicios fueron uno de los principales responsables del retroceso general, al presentar una disminución de 0,6%, «determinada por el desempeño de los servicios empresariales y el transporte».

Imacec No Minero: mejor desempeño relativo pero también frena

Un indicador clave para observar la actividad interna, el Imacec No Minero— que incluye las actividades industria manufacturera, resto de bienes, comercio, servicios, y los impuestos a los productos (derechos de importación e impuesto al valor agregado)— , presentó un crecimiento anual más sólido que el general, de 1,7%.

Sin embargo, también mostró un enfriamiento en el margen: su serie desestacionalizada cayó un 0,5% respecto de octubre, aunque aumentó 1,6% en doce meses.

Análisis de contribuciones: quién empuja y quién frena el crecimiento económico.

Los gráficos de contribución publicados por el Banco Central ilustran con claridad el balance de fuerzas:

En la variación anual (Gráfico 1): El comercio (+5,5%) aportó 1,0 punto porcentual (pp) al crecimiento total del Imacec (1,2%). Los servicios (+1,9%) contribuyeron con 0,9 pp, y los impuestos sobre los productos (+2,4%) sumaron 0,5 pp. Estos impulsos positivos fueron contrarrestados parcialmente por los arrastres negativos de la minería (-2,6%, -0.3 pp) y del resto de bienes (-1,3%, -0.2 pp), mientras que la industria tuvo una contribución de 0,3%.

En la variación mensual desestacionalizada (Gráfico 2): El retroceso de -0,6% se explica fundamentalmente por la caída de los servicios (-0,6%, -0.5 pp de contribución) y de la minería (-1,5%, -0.3 pp). Los impuestos sobre los productos (-0,9%) también aportaron negativamente en -0,2 pp. El leve crecimiento del comercio (0,3%) apenas aportó 0,0 pp al total mensual, insuficiente para compensar las caídas en otros sectores.

El informe del Banco Central recuerda que «la serie desestacionalizada del IMACEC se obtiene a partir de la agregación de sus componentes ajustados por estacionalidad», utilizando el proceso X-13 ARIMA-SEATS, lo que permite aislar el efecto de patrones estacionales repetitivos y observar mejor la tendencia-ciclo de la actividad.