¿Cuál es la relación entre las plataformas de crypto trading y el mercado?

Ambos elementos trabajan en conjunto, puesto que los indicadores que aparecen en estas plataformas tiene mucho que ver con los movimientos del mercado. Un aspecto importante del mercado es el horario laboral, que casi siempre es de 24 horas, todos los días. Los períodos en los que no funciona, es porque se están haciendo actualizaciones importantes, que también se conocen como “forks”. Con respecto a las plataformas, puede que éstas determinan un horario específico, por lo que se podría consultar cuál es. Si no aparece de forma clara, habría que preguntárselo al departamento de atención al cliente de la empresa. Otro factor que suele garantizar una plataforma de crypto trading es la liquidez, que no es más que transformar una criptomoneda en instrumentos financieros líquidos, de forma rápida y actualizada. Tiene mucho que ver con la capacidad del sitio web de ejecutar la transacción y los centros de procesamiento que tengan, aunque esto está sujeto a cambios, dependiendo de la tecnología que empleen. Por otra parte, no hay que olvidar que la posición de cierre se toma en cuenta antes de trabajar con los CFD (contratos diferenciados).

¿Cómo utilizar el apalancamiento para comprar criptomonedas?

Los mismos CFD son una herramienta que sirve para esto, debido a que ofrecen un margen que representa una pequeña parte de lo que se pague por una criptomoneda. Vale decir que quizás sea una porción grande, todo depende de la criptomoneda que se quiera adquirir. Una de las más comercializadas es el bitcoin, por su valoración actual, pero también están otras como el ethereum, el bitcoin cash, etc. Muchas de ellas forman parte de la oferta presentada por las plataformas de trading para criptomonedas, entendiéndose “oferta” como lo que se ofrece al consumidor y no como sinónimo de descuento. Si se van a utilizar CFD como apalancamiento, es importante revisar los precios que va a implicar completar la transacción, ya que pueden ser más altos que si no se usaran. Cabe acotar que existen brechas en el mercado que afectan directamente a este recurso financiero. De notar una brecha importante, lo ideal es introducir una orden stop loss. Ahora bien, todo CFD generalmente está regulado por la autoridad del país donde se permita su utilización, contando con una autorización por los organismos reguladores. Para conocer con más detalle porque se usan tanto los CFD, se puede revisar este texto.

Consejos para hacer crypto trading con criptomonedas

Uno de los más relevantes es utilizar una cuenta demo para simular el trading, mientras se esté aprendiendo del tema. Es bien sabido que antes de invertir en algo, es necesario conocer qué es ese algo. En palabras más técnicas, se debe conocer cómo son las órdenes del mercado, en qué momento se recomienda ejecutarlas, cuáles son los indicadores más importantes, cómo se evalúa el valor de las criptomonedas, qué es el blockchain, etc. Todos esos conceptos forman parte de la formación integral del trader, la cual no puede faltar. Otro consejo sería asumir las pérdidas con entereza, es decir, no enfrascarse en recuperarlas manteniendo una posición desventajosa. Más bien podría terminar peor, porque posiblemente se pierda más dinero. Aparte, al principio es mejor hacer negocios de corto plazo, puesto que no se paga mucho por mantener la posición por más de 24 horas. De nuevo, cada plataforma de trading tiene sus pautas y podría variar este tiempo, si se paga o no, etc. Por último, es prudente recordar que el trading con criptomonedas está muy ligado a herramientas técnicas, las cuales exigen un análisis concienzudo y una observación detallada a los gráficos que generan.