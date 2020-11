Diputado argentino presenta proyecto de ley para impulsar la discusión sobre criptomonedas en el Congreso

El diputado argentino Ignacio Torres, del frente “Juntos por el Cambio”, tiene previsto presentar un proyecto sobre criptomonedas en el Congreso de la Nación de Argentina. Efraín Barraza y Alberto Vega expertos en la materia colaboraron en la redacción del proyecto y buscan la discusión sobre el tema en un marco legal.

Tanto Barraza como Vega remarcaron que su interés es que exista la conversación y el debate acerca de la tecnología blockchain y las criptomonedas en Argentina, para no quedar relegados, y teniendo en cuenta que otros países ya están discutiendo estos temas.

Efraín Barraza explicó: “Nosotros entendemos que el ecosistema, para que crezca, no puede estar fuera de la ley”. Y resaltó la importancia de que usuarios e inversores tengan algún tipo de protección. “Si no hay regulación, surgen cosas como las estafas, como Onecoin, por ejemplo”, expresó.

Por otra parte, Alberto Vega señaló: “Es importante tener en cuenta dónde está parada Argentina y cómo podemos obtener beneficios siendo un país pionero en el tema cripto”.

Luego agregó: “Hoy podemos ver que el tema de la regulación de Bitcoin ni siquiera está puesto sobre la mesa, ni en el debate político a nivel nacional, cuando en otros países ya se está trabajando fuerte en esto”.

Para Vega, hay que tratar de aprovechar el ecosistema para que se beneficie el país. “Estamos desde hace mucho en el ecosistema y vemos los problemas en la industria. Hay empresas a las que les cierran las cuentas bancarias sin ningún motivo. Son reglas muy arbitrarias”, subrayó. Por eso cree que es necesario poner en la mesa de trabajo a nivel instituciones la conversación sobre estas tecnologías disruptivas, para que todos se beneficien, y que los proyectos surgidos en Argentina tengan impacto.

Barraza explicó que cuando se habla de activos comunes, cada activo tiene su propia regulación. Las personas tienen reglas claras para defenderse y el regulador no puede irse de los conceptos establecidos ni sobrepasarse de sus funciones. Pero advirtió que esto no ocurre en el mundo cripto. “La naturaleza del token es que puede funcionar para muchas cosas diferentes de la realidad”, explicó.

“Estamos tratando de alguna manera, de darle un marco de trabajo y buscar el entendimiento en todo esto”, agregó.

Alberto Vega también habló sobre la infraestructura, sobre las blockchain, remarcando que hay definiciones y distinciones. Opinó que se debe hablar sobre todo esto, para evitar estafas. “Hace falta un marco mínimo para medir lo que hay”, indicó.

Con esta iniciativa, lo que se busca es la masividad de la utilización de la infraestructura cripto y la eficiencia que trae, incluso para que la infraestructura tradicional pueda migrar de forma masiva.

Sobre cómo trabajaron junto al diputado Torres, estos dos ejecutivos explicaron que ya venían trabajando en el tema y se fueron acercando al legislador por ser de los más jóvenes, pero que además podía interpretar mejor la tecnología y ya tenía interés en el tema.

Es importante aclarar que ni Barraza ni Vega creen que esta iniciativa será letra en piedra que se aprobará rápidamente. Para ellos lo importante es iniciar una discusión que piensan que quedó relegada en Argentina y debería tratarse, para que los diferentes jugadores puedan avanzar.

Barraza hizo hincapié: “Esto es un disparador, y es irreal que vaya a salir exactamente como está redactado el proyecto. El interés es poder sentar bases para que esta industria florezca lo mejor posible”. Y recordó que en Argentina hay un nivel de desarrollo muy grande en el ecosistema, con expertos internacionales reconocidos.

Antes de concluir, Vega se refirió a la posibilidad de un peso argentino en formato digital, un tema que se viene planteando desde algunos ámbitos, pero aclaró: “Es algo que a nosotros nos parece trivial. A nosotros nos interesa una infraestructura basada en cripto”

¿Cuándo se presentará el proyecto?

Según informaron desde iProUp, el texto del proyecto ya está listo y el próximo miércoles sería presentado ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Se espera que dos días después sea ingresado en la Cámara de Diputados.

Un análisis más profundo

Barraza y Vega han tenido en cuenta la industria cripto al principio se desarrolló sin regulaciones específicas y opinaron que eso fue muy bueno para su crecimiento. También reconocieron que hay una tendencia dentro de la comunidad a preferir esta opción, pero señalaron: “Este éxito ha disparado el interés de los estados ya que esta crisis global dejó en evidencia todas las ineficiencias de un sistema financiero tradicional manejado por bancos. No ha habido mayor avance tecnológico en el sistema financiero tradicional en los últimos 50 años, e incluso pudiendo hacer uso de todas las ventajas de la internet, los bancos han sabido aprovechar el 10%. Teniendo uno eso en mente, se entiende la cantidad de carencias e ineficiencias que el mismo tiene”.

Entendiendo este contexto internacional y la necesidad de poner el tema a debate a nivel nacional, realizaron un análisis en el que consideraron lo siguiente:

“El caso particular de China, que es el más paradigmático porque ellos ya venían anticipando y trabajando para entender y experimentar con esta tecnología desde 2014. De hecho, el lunes (2 de noviembre) Yi Gang, el gobernador del Banco Central de China, dijo en un panel de la conferencia Fintech de Hong Kong que el programa del Yuan digital -que está siendo testeado en cuatro de las ciudades importantes del país- ya ha tenido más de 4 millones de transacciones por un total de más de 2 mil millones de yuanes. Este piloto fue anunciado en 2019 como una reacción a los planes de Facebook de lanzar su stablecoin Libra”, detallaron.

“El caso del Banco Central Europeo, Brasil y la FED responderían inicialmente a otras razones, entre las cuales podría mencionarse la que emitieron los representantes de 26 Bancos Centrales de Asia, el Mar Negro y países balcánicos con motivo de la reunión del Club de Jefes de Bancos Centrales, llevada a cabo el pasado 6 de Noviembre. En la misma, los representantes explicaron que la pandemia de COVID-19 ha generado una mayor expansión del comercio electrónico y las tecnologías de pagos electrónicos, y que esta es una de las razones por las que los bancos están cada vez más interesados en las monedas digitales”.

También citaron otros casos, como el del Banco Central Europeo, que muestran “un cambio radical en el pensamiento imperante”. Sobre esto comentaron que en 2018 esta entidad emitió un estudio de análisis llamado ´Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges ahead’, en cuya conclusión el banco citó ´Las monedas virtuales son una forma contemporánea de dinero privado. Gracias a sus propiedades tecnológicas, sus redes de transacciones globales son relativamente seguras, transparentes y rápidas. Esto les da buenas perspectivas para un mayor desarrollo. Sin embargo, es poco probable que desafíen la posición dominante de las monedas soberanas y los bancos centrales, especialmente los de las principales zonas monetarias…´”

Un avance rápido hasta 2020 y la nueva Presidenta del BCE, Christine Lagarde, sugirió desde su cuenta de Twitter la posibilidad de un Euro digital y solicitó que la opinión pública que se expida sobre esta posibilidad en una encuesta digital.

Hasta Brasil pronto podría tener una moneda digital según el ministro de Economía, Paulo Guedes, en un evento que tuvo lugar en Brasilia el miércoles (4 de noviembre). Dijo: “Brasil tendrá la moneda digital. Brasil está por delante de muchos países”, aunque el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, también habló el miércoles sobre la novedad, pero aclaró que aún se encuentra en la fase inicial de estudio, sin fecha concreta de lanzamiento.

Alberto Vega, en tanto, reflexionó: “Nosotros creemos que la Argentina no puede quedarse atrás y sabemos que lo más importante para tener moneda sólida -sea digital o no- es tener un marco político y jurídico para fomentar el crecimiento económico sólido, y fomentar el desarrollo de la industria blockchain que tiene el potencial de tener un impacto económico positivo mayor que cualquier otra industria y según muchos expertos es una oportunidad única, y yo me atrevo a decir histórica. Es una necesidad primaria para el país que se estudie el potencial de esta tecnología y que se entienda por qué bitcoin ya hoy está siendo considerado como uno de los inventos más importantes del siglo.”

“Ceo que, además de la necesidad de fortalecer el valor del peso como moneda, es necesario avanzar en un marco regulatorio que defina las reglas de juego para que esta industria pueda progresar en este país y que proyectos como el de Activos MMP o Monda PAR no queden en el borde de la interpretación legal. Un marco legal permitirá el acceso de otros interesados a los beneficios de esta tecnología, potenciando la industria local”, añadió después.

¿Monedas estatales?

Algunos se plantean las monedas estatales. Pero según Barraza y Vega, una moneda propia no es la clave, aunque una infraestructura global descentralizada sí lo es y brinda muchísimos beneficios que el estado debe aprovechar, citando por ejemplo:

A nivel internacional, una infraestructura financiera sobre esta tecnología brinda herramientas que promueven la seguridad jurídica, específicamente en la índole confiscatoria por parte de intermediarios, estas ventajas son necesarias para atraer inversiones de capital directas.

La posibilidad de acoplar como colateral a las inversiones extranjeras instrumentos de CBDC del país inversor (ej. e-RMB / yuan digital) para el desarrollo de sus inversiones locales –esto podría ampliar las capacidades del swap con países como por ejemplo China en la actualidad y abrir esta posibilidad con otras naciones-.

“Una solución de moneda digital que integre la tecnología blockchain tiene amplias ventajas sobre su homónimo en papel. Esto es por reducción de costos, por trazabilidad de fondos y por integración con otros sistemas y otras monedas.”

En términos de transparencia, la emisión de moneda sobre esta tecnología le brinda transparencia al sistema ya que ofrece datos certeros sobre los niveles de emisión, conteniendo expectativas.

Impacto tecnológico

“A nivel industria, esta tecnología tiene la potencialidad de impactar directamente en: desarrollo de software, desarrollo inmobiliario, comercio minorista, industria financiera (FOREX, nuevos servicios financieros, nuevos motores de inversión), comercio internacional, pagos, créditos al consumo”, concluyeron los ejecutivos.

Cortesía de Fernando Quirós Cointelegraph

Te podría interesar