El Bitcoin supera los 19.000$ y pudiera convertirse en una amenaza para el sistema financiero global

Los inversores en bitcoins apuestan a que el valor de esta moneda virtual podría quintuplicarse hasta alcanzar los 100.000 dólares por unidad dentro de un año. Este pronóstico atrae la atención de los analistas escépticos que creen que la volátil criptodivisa es un activo especulativo, más que uno de valor, como el oro.

Desde enero del 2020, el precio del bitcoin ha aumentado un 160%, reforzado por la fuerte demanda institucional, además de la escasez de la oferta. El precio del bitcoin superó el 24 de noviembre la marca de 19.000 dólares por primera vez desde diciembre de 2017, según los datos de Binance, mayor parqué de criptomonedas.

El director del Centro Socioma, Vladímir Panushkin, afirmó que la actual dinámica positiva del precio del bitcoin se debe a una serie de factores.

“Las transformaciones políticas y económicas mundiales relacionadas con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos en 2016 sacudieron los cimientos de la política y la economía de los decenios anteriores. Y la actual confusión en torno a los resultados de las elecciones de 2020 aumenta aún más la tensión”, señaló.

Agregó que entre las cosas que cambiarán no solo “los puntos de vista acerca del mundo, sino las previsiones financieras y económicas” también figuran el distanciamiento y la vacunación.

Pasar de 18.000 a 100.000 dólares en un año no es una exageración sino un desenlace más que viable, advierte Brian Estes, uno de los ejecutivos del fondo de cobertura Off the Chain Capital.

“He visto al bitcoin multiplicándose por 10, 20 y 30 en un año. Así que subir 5 veces su valor no es un gran asunto”, aseveró Estes en una conversación con la agencia Reuters.

El experto predice que el precio de la criptomoneda podría situarse entre 100.000 y 288.000 dólares a finales del 2021, según un modelo que mide la relación entre reservas y flujo de capitales y que toma en consideración la escasez de materias primas como el oro.

Lennard Neo, uno de los directivos de la empresa Stack Funds, vaticina que en el futuro se registrará un aluvión de demanda minorista del bitcoin. Esta criptodivisa, según su pronóstico, se situará entre los 60.000 y los 80.000 dólares a finales del 2021.

Por su parte, el analista técnico de la mayor empresa de servicios financieros Citi, Tom Fitzpatrick, vaticinó que el bitcoin podría subir hasta los 318.000 dólares a finales del 2021. La criptodivisa mostraría una dinámica tan prometedora gracias a los siguientes factores:

su limitada oferta;

lo fácil que es su movimiento a través de las fronteras;

la opacidad que envuelve poseer un activo así.

¿Está mal apostar por bitcoin?

Pese a todos estos pronósticos tan prometedores hay expertos que muestran cierto escepticismo respecto a la dinámica de los precios de bitcoin. Uno de ellos es Juan Pérez, corredor de la compañía Tempus, quien aseguró que todos los augurios positivos sobre el bitcoin representan un tipo de apuesta al colapso del sistema financiero global.

“Los gobiernos de todo el mundo no dejarán que eso suceda. No dejarán que las monedas fiduciarias colapsen así como así”, agregó Pérez, citado por Reuters.

El corredor independiente Kevin Muir, con sede en Toronto, enfatiza que cualquier modelo matemático desarrollado por un fondo de cobertura para bitcoin “es basura”. Nadie puede modelar una manía, según el experto.

“¿Es plausible? Seguro. Es una manía. Pero, ¿alguien tiene realmente una pista? No es posible”, destacó.

El bitcoin, que debutó en 2011, utiliza una tecnología cuyo funcionamiento se basa en los llamados ‘ordenadores mineros’. Estos aparatos validan bloques de transacciones en una competencia para resolver rompecabezas matemáticos cada 10 minutos. El primero en hacerlo es remunerado con nuevos bitcoins.

Esta tecnología fue diseñada de manera que la recompensa de los mineros se reduce cada cuatro años. Ha sido ideada con el objetivo de frenar la inflación de los respectivos activos. En mayo del 2020 el bitcoin experimentó otra reducción que limitó su oferta en el mercado. Y esta disminución es lo que ha hecho que su precio se dispare, si bien no ha sido el único factor, escribe la agencia.

Recientemente los servicios de pago Cash App y PayPal lanzaron un servicio de encriptación para más de 300 millones de usuarios que han pasado a recoger todos los nuevos bitcoins. Como resultado, su lanzamiento ha causado una escasez de este activo y ha impulsado la carrera en las últimas semanas.

Cortesía de Sputnik

