El G-20 prepara normativa para impuestos a Facebook y Amazon en 2020

Los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G-20) acordaron emprender labores para elaborar una normativa común de impuesto a gigantes tecnológicos como Facebook y Amazon en el año 2020.



Se trataría de una estrategia con la que se evitaría que ambas empresas y similares usen resquicios legales para pagar bajos impuestos.



Tras reunirse durante el fin de semana, los responsables de las carteras de Economía del G20 entregaron un comunicado en el que manifestaron acoger con agrado los recientes avances en la resolución de los problemas fiscales derivados de la digitalización y respaldan “el ambicioso programa basado en dos pilares”.

Al cierre del año 2018, ambas empresas obtuvieron ganancias que superan los $ 30 mil millones, según reportes publicados por agencias internacionales.

Entre enero y diciembre de 2018 Facebook ingresó un total de US$ 55.013 millones, un incremento del 38 % en relación a los US$ 39.940 millones facturados al cierre de 2017.

Internet, un mundo lucrativo

Pese a estar en medio de la polémica, la red social Facebook ganó $ 22.112 millones en el 2018, un 39 % más que el 2017 y también aumentó en un 9 % la cifra de usuarios diarios activos durante los últimos años.

,

Entre enero y diciembre de 2018 Facebook ingresó un total de US$ 55.013 millones, un incremento del 38 % en relación a los US$ 39.940 millones facturados al cierre de 2017. Mientras que sus accionistas obtuvieron unas ganancias de US$ 7,57 por título, frente a los US$ 5,39 del año anterior.



Por su parte, la compañía del multimillonario Jeff Bezos ingresó el pasado año 232.887 millones de dólares; es decir, un 31 % superior a lo facturado en 2017, cuando alcanzó 177.866 millones facturados.



Los inversores ganaron, según publicó la agencia EFE, 20,14 dólares por título, frente a los 6,15 de 2017.



Un informe publicado a inicios de este año apunta que solo en Estados Unidos, por cada dólar gastado en compras electrónicas, 44 centavos se van al gigante liderado por Jeff Bezos, quien, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, es ahora el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 132.000 millones de dólares.



En este panorama tan lucrativo de la era digital, los miembros del G-20 prometieron “redoblar sus esfuerzos para conseguir una solución de consenso para el 2020”.

La compañía del multimillonario Jeff Bezos ingresó el pasado año 232.887 millones de dólares; es decir, un 31 % superior a lo facturado en 2017, cuando alcanzó 177.866 millones facturados. Foto: Web

Cómo lo hacen

Para minimizar el pago por impuestos muchas empresas tienen sus estrategias, pero Facebook, Google y Amazon, entre otras empresas, a decir de expertos en la materia, se instalan en países con baja carga fiscal, con lo cual pagan impuestos reducidos, lo que les ha generado grandes críticas por considerar que es una práctica injusta, apunta teleSUR.



Sin embargo, QUE Reino Unido y Francia “impulsan iniciativas para gravar a esas compañías de tecnología, con el fin de dificultar se muevan a países con tipos impositivos más bajos, y proponen un impuesto de sociedades mínimo”.



«¡Tenemos que darnos prisa!», advirtió el ministro francés, Bruno Le Maire, en la conferencia sobre la fiscalidad internacional, antes del inicio oficial del G20 en Fukuoka, en el suroeste de Japón.



«La realidad es que la digitalización de la economía y las grandes empresas digitales ganan considerables beneficios gracias a la valorización de sus datos», aunque pagan sus impuestos en países con tasas más favorables, explicó el ministro a la AFP.

El G20 ha manifestado su preocupación por “el comercio internacional y la inversión”, que, a su juicio, “deben seguir siendo motores importantes del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleos y el desarrollo» en el mundo.

Impuesto global

En medio de estos señalamientos, Estados Unidos argumenta que sus empresas de Internet están siendo injustamente atacadas en un amplio intento de actualizar el marco tributario mundial sobre el impuesto de sociedades.



Las grandes empresas de Internet, por su parte, “afirman que respetan las leyes tributarias, pero pagan pocos impuestos en Europa, normalmente canalizando las ventas a través de países como Irlanda y Luxemburgo, que cuentan con regímenes fiscales menos estrictos”, detalla la agencia Reuters.



En consideración de los ministros de Finanzas del G-20, si las empresas siguen siendo capaces de encontrar una forma de registrar los beneficios en territorios con bajo nivel impositivo o en paraísos fiscales, “los países podrían entonces aplicar un tipo impositivo mínimo global que se acordaría en el marco del segundo pilar”.



El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, explicó que la medida tendrá dos pilares fundamentales, uno basado en acabar con la tributación en función de dónde tengan presencia física las empresas, y el segundo dirigido a evitar la «competencia fiscal» entre naciones.



En ese contexto, el grupo ha manifestado su preocupación por “el comercio internacional y la inversión”, que, a su juicio, “deben seguir siendo motores importantes del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleos y el desarrollo» en el mundo.



Varios participantes del encuentro mostraron su seria preocupación “por las tensiones actuales que rodean el comercio», esto en referencia a las actuales disputas comerciales que existen entre Estados Unidos y China.



El texto presentado por los ministros que estuvieron discutiendo en la ciudad japonesa de Fukuoka es el preámbulo para la cumbre del G20, que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno del grupo de las 20 naciones más desarrolladas y emergentes, a celebrarse el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón.



Los miembros permanentes del G-20 Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía utilizan este espacio para la deliberación política y económica del mundo, ya que reúnen el 66 % de la población mundial y el 85 % del producto bruto mundial.