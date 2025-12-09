Exportaciones de servicios de Chile marcan récord histórico: por primera vez superan los US$ 3.000 millones

Las exportaciones de servicios de Chile alcanzaron un hito largamente esperado: por primera vez superaron los US$ 3.000 millones, confirmando que la economía nacional ya no depende exclusivamente de sus sectores tradicionales. Entre enero y noviembre de 2025, los envíos sumaron US$ 3.034 millones, un crecimiento del 20,5 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En un país donde históricamente la conversación pública se ha centrado en el cobre, el litio o el salmón, este salto abre una ventana a una transformación mayor: Chile está exportando cada vez más talento, innovación y servicios de alta especialización.

Diversificación a toda máquina: mercados y servicios que empujaron el récord

El récord fue posible gracias a un proceso sostenido de diversificación. Estados Unidos lideró los destinos con US$ 1.060 millones (+26,3 %), seguido por Perú (US$ 543 millones, +24,5 %) y Colombia (US$ 243 millones, +31,8 %). Pero lo más llamativo fue el desempeño en Europa: Reino Unido creció 54,1 %, mientras que Países Bajos se disparó con un sorprendente 216,3 %.

En cuanto a la oferta, las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se mantuvieron al frente con US$ 1.046 millones (+18,1 %). Le siguieron servicios de administración (US$ 296 millones, +93,5 %), asesorías (US$ 242 millones, +134 %) y servicios financieros (US$ 269 millones, +14,4 %), consolidando una canasta más sofisticada y competitiva.

ProChile: “Este récord confirma que los servicios son un sector muy potente”

Ante estos resultados, el Director General de ProChile, Ignacio Fernández, destacó el impacto estratégico del desempeño del sector. “Este récord confirma que más allá de las exportaciones tradicionales de bienes, los servicios siguen consolidándose como un sector muy potente, asociado a talento e innovación, con una oferta muy competitiva, que permite a Chile diversificar su matriz exportadora y adaptarse a las oportunidades de una economía global con servicios altamente especializados en diferentes áreas”, afirmó.

La autoridad subraya así que el crecimiento no es casualidad: responde a capacidades instaladas y a una economía que está transitando hacia actividades de mayor valor agregado.

El impulso paralelo: exportaciones no cobre – no litio también avanzan

Aunque el foco está en el hito del sector servicios, el contexto exportador general muestra un dinamismo transversal. Entre enero y noviembre, las exportaciones no cobre – no litio crecieron 9,9 %, llegando a US$ 44.126 millones. Sólo en noviembre sumaron US$ 3.868 millones, un alza de 13,8 %.

El sector agropecuario lideró con US$ 12.252 millones (+13,8 %), destacando las cerezas, uvas frescas y nueces. Mientras tanto, pesca y acuicultura sumaron US$ 8.438 millones (+5,1 %), con protagonismo del salmón, trucha, jurel y mejillones.