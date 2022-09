Futuro de los autos eléctricos amenazados por la crisis energética

Los altos costos de la energía amenazan el futuro del automóvil eléctrico, advirtieron los jefes de la industria en Alemania.

El aumento de los precios de la electricidad, así como de los costes y la disponibilidad de las materias primas, la escasez crónica de piezas y la reducción generalizada de los ingresos disponibles están teniendo un impacto considerable en la producción y venta de automóviles.

Si la tendencia continúa, también existe la preocupación de que habrá un efecto dominó en los inversores que carecerán de incentivos para construir instalaciones de carga, lo que hará que los autos eléctricos sean menos atractivos, porque su funcionamiento sería menos práctico.

Hasta hace poco, la propiedad de automóviles eléctricos había ido ganando atractivo a medida que aumentaba el costo de la gasolina. Pero desde las recientes subidas de los precios de la electricidad -en Alemania de alrededor de un tercio en comparación con hace un año- la diferencia de precios se ha reducido.

Los propietarios de automóviles eléctricos, ya sea que carguen sus automóviles en casa o mediante contratos con operadores de carga, han visto aumentos de precios del 10% o más. Se esperan nuevas subidas de precios, debido a que el precio de la electricidad está ligado al del gas, cada vez más escaso desde que Rusia cortó el suministro de gas a Alemania hace casi dos semanas.

Allego, uno de los mayores operadores de estaciones de carga de Alemania, elevó sus precios a principios de este mes de 43 centavos el kilovatio hora a 47 centavos. La carga exprés, mediante corriente continua, ha pasado de 65 a 70 céntimos el kilovatio hora mientras que la carga más rápida, la llamada carga ultrarrápida, ha pasado de 68 céntimos a 75 céntimos el kilovatio hora.

Los supermercados de descuento, las cadenas de bricolaje y las tiendas de muebles que hasta hace poco ofrecían a los clientes la carga gratuita mientras compraban ahora están introduciendo cargos.

Según el economista automotriz Stefan Bratzel, el desarrollo es una amenaza inmediata para la industria.

“La explosión del precio de la electricidad podría terminar siendo un grave peligro para la transición de vehículos, y debemos tener mucho cuidado al respecto”, dijo a los medios alemanes.

“Si los autos eléctricos se vuelven más caros de usar, el auge de la movilidad eléctrica corre peligro de colapsar, porque casi nadie va a comprar un auto eléctrico”, dijo Bratzel, quien también es fundador del Centro de Gestión Automotriz (CAM). Él y otros defensores de los autos eléctricos ahora están pidiendo al gobierno alemán que se asegure de que el precio de la electricidad se mantenga por debajo del precio de la gasolina, lo que dicen es crucial para el futuro de los autos eléctricos.

“Los autos eléctricos están perdiendo su encanto”, escribió Helena Wisbert, directora del Centro de Investigación Automotriz con sede en Duisburg, en un comentario reciente para el diario económico Handelsblatt.

Los subsidios estatales a los autos eléctricos se reducirán a la mitad a 4500 € (3900 £) a partir de 2023, mientras que los compradores de híbridos enchufables, que actualmente reciben un pago de 6750 € por ellos, ya no recibirán apoyo. La cantidad total de dinero disponible se limitará a 2.500 millones de euros, suficiente para cubrir las bonificaciones de solo 400.000 coches eléctricos, menos del 1% de los coches en las carreteras alemanas.

Los observadores de la industria dicen que no creen que una reforma de la UE que está sobre la mesa y que desvincularía el precio de la electricidad del precio del gas ocurrirá lo suficientemente rápido.

“El impulso al mercado debe funcionar, y ahora, eso es absolutamente central”, dijo Bratzel de CAM.

Una sugerencia que podría implementarse con relativa rapidez sería aumentar el impuesto sobre los vehículos diésel y de gasolina. Actualmente los coches eléctricos no son elegibles para el impuesto sobre vehículos. También pueden utilizar carriles bus y plazas de aparcamiento no disponibles para coches no eléctricos.

En Noruega, donde el gobierno fue uno de los primeros en adoptar incentivos financieros para la compra de autos eléctricos y establecer una red de carga generalizada, el 64,5 % de los autos nuevos registrados el año pasado fueron vehículos eléctricos, lo que los colocó en la parte superior de una lista compilada por la Asociación de Fabricantes de automóviles europeos.

Alemania ocupa el sexto lugar de la lista, con un 13,6%, y el Reino Unido el noveno, con un 11,6%.

Fuente: The Guardian