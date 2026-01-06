Índice de Shanghái al alza 13 días consecutivos

El 6 de enero, los tres principales índices de acciones A cerraron al alza. El Índice Compuesto de Shanghái abrió al alza y continuó subiendo, cerrando con un alza del 1,50%, en 4083,67 puntos. El Índice Compuesto de Shanghái ha acumulado 13 días consecutivos de ganancias, alcanzando un nuevo máximo en más de diez años desde julio de 2015.

Además, el Índice de Componentes de Shenzhen subió un 1,40%, cerrando en 14.022,55 puntos; el Índice ChiNext subió un 0,75%, cerrando en 3.319,29 puntos. El volumen de negocios combinado de las bolsas de Shanghái y Shenzhen alcanzó los 2,8326 billones de yuanes, un aumento de 265.100 millones de yuanes con respecto a ayer.

Más acciones subieron que las que bajaron: alrededor de 4.000 acciones cerraron al alza en las bolsas de valores de Shanghai, Shenzhen y Beijing, y casi 150 acciones alcanzaron su límite diario de subida.

En cuanto a los sectores industriales, las interfaces cerebro-computadora, los productos químicos, las finanzas, los metales no ferrosos, la industria aeroespacial comercial, la conducción autónoma y los semiconductores lideraron las ganancias. El concepto de interfaz cerebro-computadora continuó su tendencia alcista, con varias acciones, incluidas Sanbo Brain Technology e Innovative Medical, alcanzando su límite diario. Las acciones financieras, como las de empresas de valores y compañías de seguros, se recuperaron, con Huatai Securities y Hualin Securities alcanzando su límite diario. El sector de los metales no ferrosos se fortaleció, con Changlu Aluminum y otras empresas alcanzando su límite diario, y Zijin Mining subiendo más del 5% hasta un nuevo máximo. La industria aeroespacial comercial se mantuvo activa, con más de diez acciones que alcanzaron su límite diario, incluidas China Satellite Communications (4 alzas de límite en 6 días) y Goldwind Technology (3 alzas de límite en 7 días), ambas alcanzando nuevos máximos históricos.

Los sectores y conceptos como CPO, modelos de tofu a gran escala, MLCC y productos de belleza fueron los que sufrieron las mayores caídas.

¿A qué industrias vale la pena prestar atención?

CITIC Securities cree que cuatro temas clave merecen atención en términos de oportunidades de inversión temáticas y asignación sectorial: Primero, el sector manufacturero compite por el poder de fijación de precios a nivel mundial . La modernización de las industrias manufactureras tradicionales y de recursos transformará las ventajas de participación de mercado en poder de fijación de precios y un aumento sostenido de los márgenes de beneficio. Los sectores clave a tener en cuenta incluyen metales no ferrosos, productos químicos y nuevas energías. Segundo, la expansión y globalización de las empresas chinas en el extranjero han abierto significativamente los techos de capitalización de mercado y el potencial de crecimiento de las ganancias. Los sectores clave a tener en cuenta incluyen maquinaria, medicamentos innovadores, equipos eléctricos e industrias militares. Tercero, el sector tecnológico continúa su tendencia alcista. La IA (inteligencia artificial) está expandiendo aún más su alcance comercial, continuando la tendencia tecnológica y amplificando las ventajas competitivas relativas de las empresas chinas. Los sectores clave a tener en cuenta incluyen semiconductores, potencia informática, hardware de borde y aplicaciones de IA. Cuarto, prestar atención a las oportunidades de recuperación inesperadas en la demanda interna . Si bien la prosperidad de los sectores expuestos a la demanda interna es generalmente débil, todavía hay un margen considerable para la recuperación y la elasticidad de la valoración.

Huaxi Securities señala que 2026 es un gran año con múltiples factores positivos convergentes, las bases para un mercado alcista siguen siendo sólidas y el repunte de primavera ya ha comenzado:

En primer lugar, desde la perspectiva del ciclo macroeconómico, 2026 es el primer año del XV Plan Quinquenal. Diversos departamentos están implementando intensamente políticas industriales y planes de inversión de apoyo. Al mismo tiempo, la coordinación de las políticas fiscal y monetaria ha creado un entorno de liquidez favorable para el mercado.

En segundo lugar, en términos de financiación, los fondos institucionales, representados por ETF de renta variable, se apresuraron a entrar al mercado en diciembre. Posteriormente, se espera que la apertura de los mercados en rojo de los fondos de seguros y el retorno del capital extranjero, impulsados ​​por la apreciación del tipo de cambio, fortalezcan la tendencia primaveral del mercado con la entrada de fondos incrementales.

En tercer lugar, desde la perspectiva de las expectativas fundamentales y los ciclos de la industria, a medida que se reduce la caída del IPP, se espera que las ganancias corporativas entren en una fase de recuperación moderada en 2026, y el juego del punto de inflexión de las ganancias se convertirá en un soporte importante para el mercado.