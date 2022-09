Libra esterlina toca nuevo mínimo por medidas económicas en Reino Unido

La libra ha tocado un nuevo mínimo en 37 años después de que la bonanza de recortes de impuestos y medidas de gasto en el mini-presupuesto de Kwasi Kwarteng amenazara con socavar la confianza en el Reino Unido.

La libra esterlina cayó a $1,0327 en las primeras operaciones cuando los mercados de Asia-Pacífico abrieron después del fin de semana, más cerca de la paridad con el dólar estadounidense.

Chris Weston, jefe de investigación de la firma de corretaje Pepperstone, dijo que la libra era «el chivo expiatorio» del mercado de divisas del G10, mientras que el mercado de bonos del Reino Unido se estaba «fumando» gracias a la reducción de impuestos financiada con deuda de £ 45 mil millones de Kwarteng. paquete.

“El requisito de financiación necesario para pagar el minipresupuesto significa que necesitamos ver un crecimiento mucho mejor o mayores rendimientos de los bonos para incentivar las entradas de capital”, dijo Weston. Los objetivos de que la libra podría caer por debajo de los 1,05 dólares, por primera vez en la historia, estaban siendo “lanzados libremente”, agregó.

El mini-presupuesto de Kwarteng causó una derrota en los mercados financieros del Reino Unido el viernes. La libra esterlina perdió cuatro centavos para tocar un mínimo de 37 años de 1,0856 dólares, mientras que el aumento en el costo de los préstamos del gobierno fue el mayor en un solo día en décadas.

“El mercado puso al descubierto el precio de una política fiscal expansiva”, dijo Sanjay Raja , economista jefe para el Reino Unido en Deutsche Bank. Dijo que los recortes de impuestos de Kwarteng se estaban sumando a las presiones inflacionarias a mediano plazo y estaban «aumentando el riesgo de una crisis de balanza de pagos a corto plazo».

“Será necesario, pero no suficiente, un plan para que las finanzas públicas alcancen una base sostenible para que los mercados recuperen la confianza en una economía con grandes déficits gemelos”, dijo Raja.

El déficit por cuenta corriente del Reino Unido, que incluye la balanza comercial y los ingresos netos de las inversiones y transferencias extranjeras, ya se había ampliado a un nivel récord este año. El salto en el costo de la energía importada se suma a este déficit, lo que empuja a la libra hacia niveles que hacen que los activos del Reino Unido vuelvan a ser atractivos para los compradores extranjeros.

El viernes por la tarde, el modelo de precios de opciones de Bloomberg mostró que había un 26% de posibilidades de que la libra y el dólar alcanzaran la paridad en los próximos seis meses, frente al 14% del jueves.

Nouriel Roubini, el economista que predijo la crisis financiera de 2008, advirtió sin rodeos que el precio del Reino Unido estaba empezando a ser como el de un mercado emergente y que estaba regresando a la década de 1970.

“La estanflación y eventualmente la necesidad de ir a rogar por un rescate del FMI… Truss y su gabinete no tienen ni idea”, tuiteó.

Pero Paul Krugman, premio Nobel de economía, señaló que la depreciación de la libra en realidad mejoró la posición de inversión internacional neta de Gran Bretaña.

Krugman dijo que es poco probable que ocurra una crisis de la libra esterlina al estilo de la década de 1970 a menos que el Banco de Inglaterra decida monetizar la deuda, en lugar de compensar el estímulo fiscal con una política monetaria más estricta.

Kwarteng trató de minimizar la reacción financiera al minipresupuesto del viernes y le dijo al programa Sunday with Laura Kuenssberg de BBC One que estaba enfocado en impulsar el crecimiento a largo plazo, no en los movimientos del mercado a corto plazo.

“Como Ministro de Hacienda, no comento sobre los movimientos del mercado. En lo que estoy enfocado es en hacer crecer la economía y asegurarme de que Gran Bretaña sea un lugar atractivo para invertir”, dijo.

Kwarteng también indicó que Liz Truss planea remodelar radicalmente la economía del Reino Unido con aún más recortes de impuestos y menos regulaciones .

Se espera que el Banco de Inglaterra aumente las tasas de interés para combatir el impacto inflacionario del mini presupuesto, ya que el debilitamiento de la libra eleva los costos de las importaciones. Los mercados monetarios están valorando una duplicación de las tasas de interés del Reino Unido a más del 5% para el próximo verano.

Después del minipresupuesto, la Oficina de Gestión de la Deuda del Reino Unido planea recaudar 72.000 millones de libras esterlinas adicionales antes del próximo abril, elevando el mandato de financiación en 2022-23 a 234.000 millones de libras esterlinas.

«La libra esterlina está en la línea de fuego ya que los operadores están dando la espalda a todo lo británico», dijo David Madden, analista de mercado de Equiti Capital. “Hay una sensación progresiva de que el endeudamiento adicional del gobierno que está en trámite pesará gravemente en la economía del Reino Unido”.

El FTSE 100 cayó un 2% a un mínimo de cierre de tres meses el viernes. En lo que va de año, el índice de empresas de primer nivel ha perdido un 5%, mucho menos que los mercados europeos o estadounidenses, ayudado por las empresas petroleras y los exportadores impulsados ​​por la debilidad de la libra.

“La estrategia de alto riesgo del canciller podría implicar una mayor corrección del FTSE 100 antes de que termine el año”, dijo Charles Archer, escritor financiero de la plataforma de negociación en línea IG . “A medida que la política monetaria se endurece, aumentan los impagos de hipotecas y deudas, mientras que cae la inversión en crecimiento. Esto podría hacer que el mini-presupuesto sea completamente ineficaz”.

