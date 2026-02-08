Los sucesos de esta semana de febrero que moverán los mercados

La segunda semana de febrero se perfila como un punto de inflexión para los mercados financieros internacionales, con una combinación de datos macroeconómicos clave y una intensa temporada de resultados corporativos que podría redefinir expectativas sobre crecimiento, inflación y política monetaria. Inversores y analistas estarán atentos no solo a las cifras en sí, sino también a las señales implícitas sobre el rumbo de la economía global en un contexto de desaceleración selectiva, presiones inflacionarias persistentes y decisiones aún inciertas de los bancos centrales.

Datos económicos: inflación, empleo y crecimiento bajo la lupa

El martes 10 de febrero, Estados Unidos publicará la tasa intermensual de ventas minoristas de diciembre, un indicador clave para medir la fortaleza del consumo interno, principal motor de la economía estadounidense. Un dato sólido reforzaría la idea de una demanda resiliente, mientras que una sorpresa a la baja podría reactivar temores de enfriamiento económico más abrupto.

El 11 de febrero el foco se desplazará al mercado laboral de EE. UU., con la publicación de la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas de enero. Estas cifras son seguidas de cerca por la Reserva Federal, ya que un empleo demasiado fuerte podría sostener presiones inflacionarias, mientras que una moderación clara daría espacio a expectativas de una política monetaria menos restrictiva.

El 12 de febrero concentrará la atención en dos frentes: el PIB del cuarto trimestre del Reino Unido, que permitirá evaluar el estado real de una economía europea especialmente expuesta a la desaceleración global, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero en Estados Unidos, posiblemente el dato más sensible de la semana para los mercados financieros.

Finalmente, el 13 de febrero se conocerán el PIB del cuarto trimestre de la eurozona y un nuevo dato del IPC de enero en EE. UU., cerrando una semana en la que inflación y crecimiento serán los ejes dominantes del debate económico internacional.

Temporada de resultados: las grandes empresas rinden cuentas

En paralelo a los datos macroeconómicos, la temporada de resultados en Estados Unidos entra en una fase decisiva con la presentación de balances de compañías líderes en energía, banca, consumo, tecnología, industria y biotecnología. El 10 de febrero, antes de la apertura del mercado, publicarán resultados BP, Barclays, Marriott Hotels, Coca-Cola y AstraZeneca, ofreciendo una fotografía diversa del estado de la economía real. Tras el cierre del mercado lo harán Ford Motor, Lyft y Gilead Sciences.

El 11 de febrero será el turno, en la preapertura, de NetEase, Youdao, Total y Shopify, mientras que después del cierre publicará Cisco, un termómetro clave para el gasto empresarial en tecnología.

El 12 de febrero continuarán los informes con TripAdvisor y Hyatt Hotels antes de la apertura, seguidos tras el cierre por Applied Materials, Vale, Coinbase y Rivian. La semana cerrará el 13 de febrero con los resultados de Moderna en la preapertura.

Una semana decisiva para el ánimo del mercado

La coincidencia de indicadores macroeconómicos de alto impacto con los resultados de empresas emblemáticas convierte a esta semana de febrero en un momento clave para redefinir el sentimiento de mercado. Cualquier sorpresa en inflación o empleo puede alterar las expectativas sobre tasas de interés, mientras que los balances corporativos ofrecerán pistas concretas sobre márgenes, demanda y perspectivas para 2026.

En este contexto, los mercados no solo reaccionarán a los titulares, sino a la narrativa que se construya a partir de ellos: si la economía global se encamina hacia un aterrizaje suave o si, por el contrario, se avecina una etapa de mayor volatilidad y ajustes. Una semana corta en el calendario, pero potencialmente larga en consecuencias para las bolsas, los bonos y las divisas.

El Ciudadano