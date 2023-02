Mario Marcel Ministro de Hacienda respecto a Isapres con su problema de restitución de dinero a las personas : “Eso no tiene que resolverlo el Estado”

Desde el 2020, las Isapres comenzaron a devolver anualmente a sus afiliados y afiliadas el saldo acumulado de sus cuentas individuales de excedentes de cotización. Esta devolución debe realizarse a todas las personas afiliadas que mantengan excedentes al 31 de diciembre de cada año.

Consultado el Ministro de Hacienda por El Ciudadano, sobre si el fallo que dice que las Isapres deben restituir el dinero a sus afiliados si ese dinero va a salir del Fisco para ayudar a las Isapres a pagar esa deuda, el jefe de la cartera de Hacienda fue claro: “Eso no tiene que resolverlo el Estado con los recursos, pero lo que sí tiene que asegurarse el Estado es como darle seguridad a las personas que están afiliados a las ISAPRES”

El ministro que logró un superávit para las arcas fiscales después de una década, agregó que “Esa es una deuda que tienen las Isapres, que tiene que ver con la manera en que la Isapres le han cobrado a los afiliados. Es un tema que se venía disputando hace bastante tiempo, estaba judicializado y hubo este fallo de la corte suprema que obliga a restituir los pagos desde el momento en que el gobierno fijó la tabla de todo el sistema que fue en 2020”.

Fundador de El Ciudadano entrevista al Ministro de Hacienda de Chile

Además precisó que “Eso significa que hay ciertas formas de cobros de las Isapres que ya no van a poder usando, eso le hace caer los ingresos, pero no necesariamente cambia los gastos o prestaciones que tiene que entregar. Esto es lo que ha generado esta crisis. No solamente la parte retroactiva, sino también la perspectiva que se genera para adelante, en términos de la evolución de sus ingresos y evolución de cotización”.

Finalmente dijo a El Ciudadano “Eso no tiene que resolverlo el Estado con los recursos, pero lo que sí tiene que asegurarse el Estado es como darle seguridad a las personas que están afiliados a las ISAPRES para que no ocurra, cuando la ISAPRES no están o tienen que trasladarse obligatorio a otro sistema. Uno tiene que tener claro que las personas por alguna razón, tomaron esos planes y no pueden simplemente imponerse a cambiar de la noche a la mañana”.

Por su parte el senador socialista Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico entre 2002 y 2008, dijo «Hoy, estando en vacas flacas, claro, golpean la puerta del Estado, porque necesitan al Estado, pero el Estado les va a decir -y ya lo está indicando- (que) dinero para ellas no va a haber».

Bruno Sommer

El Ciudadano

Jesús Martínez

Entrevista completa a ministro de Hacienda Mario Marcel