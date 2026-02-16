Milei y la motosierra productiva: datos oficiales cifran 22 mil empresas menos y 290.602 empleos destruidos

La “motosierra” que Javier Milei convirtió en marca política hoy aparece reflejada en números duros del propio Estado argentino. Datos oficiales publicados por el Gobierno nacional estiman que, en los últimos dos años, se destruyeron 22 mil empresas y 290.602 puestos de trabajo, un golpe que —según el reporte relevado por Página 12— dejó a la mayor parte del sector privado con menos empleo y a miles de familias con la incertidumbre a cuestas.

El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) detalla que, entre enero y noviembre de 2025, la pérdida neta de empleadores llegó a 9.722, en una magnitud similar a la registrada en 2024. Y el ritmo no afloja: solo en noviembre de 2025 —último mes contabilizado— cerraron 892 firmas.

Motosierra productiva de Milei: 11 de 14 ramas privadas perdieron empleo

El deterioro no se concentra en un solo sector. De las 14 ramas privadas analizadas por la SRT, 11 registraron caída del empleo, afectando especialmente a actividades que suelen traccionar trabajo formal. En otras palabras: se les vino la noche a los rubros que más mano de obra suelen generar.

En base al documento oficial, el Centro de Política Económica (CEPA) sintetizó el escenario con una frase contundente: “Cerraron 30 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”.

Las cifras del sistema de riesgos del trabajo muestran el retroceso: en noviembre de 2023 había 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; para noviembre de 2025, la cuenta bajó a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. El saldo del período: 21.938 empleadores menos y 290.602 trabajadores menos.

Según datos oficiales publicados por el Gobierno argentino y relevados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en dos años se perdieron casi 22 mil empleadores y más de 290 mil puestos de trabajo.

Motosierra productiva de Milei: construcción e industria, el combo más golpeado

La actividad más afectada, según el reporte, fue la construcción, que pasó de crecer 3,4% anual (2003-2008) a caer 1,3% en 2024. Detrás aparece la industria manufacturera, otro motor clásico del empleo. De acuerdo con datos del Indec citados en el texto, en diciembre la industria se desplomó 3,9% y encadenó seis meses a la baja, en un contexto marcado por devaluaciones y pérdida del poder de compra.

El agro, el comercio y la pesca mostraron variaciones positivas, pero no alcanzan a compensar la retracción general: históricamente requieren menos empleo y no dinamizan igual el mercado interno.

Un dato final enciende otra alerta: “Los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34 por ciento del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad”. Muchas habían nacido en 2023, antes de la asunción de Milei, y terminaron cerrando en tiempo récord.