Ministro Grau defiende a Marcel ante críticas por dichos sobre financiamiento de la PGU: “No hay que enojarse cuando lo que se describen son hechos”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se encuentra en medio de la polémica por sus dichos sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Durante una conversación con Mesa Central de Canal 13,el secretario de Estado indicó el pasado domingo que “la PGU se legisló en enero, febrero de 2022, en los últimos días del gobierno anterior. Quedó sin financiamiento para 2022″.

A raíz de estas declaraciones diferentes sectores político de oposición lo han criticado señalando que estaría “faltando a la verdad”.

Por ejemplo, le presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que Marcel «no tiene razón»: «Yo fui parte de ese proyecto y hay un informe financiero, o sea, como Congreso estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento y su financiamiento estaba».

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló, en el mismo espacio, que Marcel «no tiene razón»: «Yo fui parte de ese proyecto y hay un informe financiero, o sea, como Congreso estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento y su financiamiento estaba».

Expersoneros del Gobierno de Piñera, también criticaron a Marcel. Tal es el caso de Máximo Pavez, exsubsecretario general de la Presidencia e integrante de la Comisión Experta encargada de redactar el anteproyecto de nueva Constitución, quien escribió en Twitter que «el ministro Marcel falta a la verdad y a la buena fe diciendo que la PGU se aprobó sin financiamiento. Se debe disculpar en especial con el Congreso nacional, pues insinúa que la ley se aprobó mal».

De igual manera, la exministra de Desarrollo Social Karla Rubilar calificó de «grave» la situación y que la «PGU quedó completamente financiada, el Congreso veló por ello. Sala cuna también tiene informe financiero y mecanismo propio

Esfuerzo fiscal en 2022

Ante las descargas, el titular de Hacienda salió al paso y explicó que sus dichos fueron un intento de “ilustrar el esfuerzo fiscal que tuvo que hacerse durante el año 2022”.

“Veníamos de un déficit fiscal muy grande, con un aumento importante de la deuda pública que había llegado al 36% del producto, más un déficit fiscal de 7,7%”, recordó.

“Era necesario hacer una consolidación fiscal que revirtiera esta situación”, dijo al tiempo que planteó «dentro de la reducción del gasto de 23% que hubo que hacer durante el 2022, que permitió transformar un déficit de 7,7% del producto en un superávit de 1,1% del producto, además hubo que absorber los costos de la Pensión Garantizada Universal durante el año 2022″, detalló.

Grau por críticas a Marcel: “No hay que enojarse cuando se describen hechos»

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, se refirió a las críticas que ha recibido el ministro Marcel a causa de sus dichos en torno al financiamiento de la PGU y si estos pueden afectar el desarrollo de un pacto fiscal.

En conversación con CNN Chile, Grau dijo que “las declaraciones del ministro Marcel ayudan en la medida que nos permiten entender cuál la situación fiscal que enfrentamos; lo importante es que no hay que enojarse cuando lo que describen son hechos”.

«Cuando llegamos al Gobierno, teníamos diez años de déficit fiscal, 6 de ellos bajo gobiernos de la oposición», dijo recordando que los dos últimos años del primer gobierno de Sebastián Piñera y los 4 años de su segundo gobierno registraron déficit fiscal .

«Esto no es un problema de la presidenta Michelle Bachelet y el presidente Piñera , que fueron los que estuvieron en esos períodos, lo que sucede es que llevamos mucho tiempo en que nuestro país no está teniendo los ingresos fiscales que necesita para realizar las cosas que debe realizar y eso es más difícil en el contexto actual. No solo tenemos que cubrir esas necesidades que existían antes, sino que además tenemos que hacer nos cargos de nuevas necesidades», indicó

«Nuestro gobierno tiene un compromiso de aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU), de 200 mil pesos a 250 milpesos y eso cuesta 0,8 puntos del PIB y lo que corresponde a términos responsables es que si lo queremos financiar de forma sostenible, necesitamos una reforma tributaria», acotó.

Grau planteó que lo que describía el ministro Marcel fue lo difícil que había sido hacerse cargo del «aumento de la PGU durante el año 2022, que estaba financiado parcialmente desde el año 2023 en adelante , y no estaba financiada para el año 2022, lo que generó una tremenda dificultad fiscal».

«Nosotros cumplimos y logramos pasar de un déficit fiscal de 8% a 1,1% (positivo) logramos hacer ese proceso de normalización de nuestra política fiscal, pero fue difícil y lo que plantea el ministro Marcel es que para responder a desafíos futuros necesitamos tener una mayor recaudación», destacó.

«Durante al año 2022 tuvo que hacer reasignaciones para efectos de poder cubrir es responsabilidad y que pare el 2023 en adelante estaba financiado en parte por recursos tributarios», agregó el secretario de Estado.

Indicó que «si queremos responder desafíos como mejorar las pensiones, disminuir la lista de espera en la atención sanitaria, en particular las operaciones, lograr más inversiones en educación , llevar a cabo labores de cuidado, tener más recursos en regiones en los municipios más pobres, todo eso requiere dos cosas, un pacto fiscal para generar más recurso y también requiere más crecimiento».

Sigue leyendo: