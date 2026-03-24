Nasdaq integra infraestructura cripto al núcleo del sistema financiero 

Nasdaq Inc. (NDAQ) dio un paso decisivo para borrar las fronteras entre las finanzas tradicionales y el ecosistema cripto, al anunciar una alianza estratégica con Talos, firma tecnológica especializada en infraestructura institucional para activos digitales. El objetivo es conectar herramientas de negociación y gestión de riesgo cripto con las plataformas que bancos, corredores y fondos de cobertura ya utilizan para operar acciones y bonos.

A través de esta integración, los clientes de Talos accederán a Calypso, la plataforma de Nasdaq que gestiona riesgos, márgenes y requisitos de colateral. “Ayudamos a las instituciones a extender sus flujos de trabajo existentes de trading, riesgo, colateral y cumplimiento hacia los activos digitales, en lugar de tratar las criptomonedas como un silo separado”, afirmó Anton Katz, director ejecutivo y cofundador de Talos.

La medida refleja una visión compartida por los principales operadores de Wall Street: los mercados de valores, limitados al horario de lunes a viernes, y los criptoactivos, que operan 24/7, están en plena convergencia. “Estamos viendo adopción de activos digitales en todos los ámbitos y trabajamos de forma deliberada para asegurarnos de poder ofrecer las herramientas y la gestión de riesgo”, declaró Roland Chai, presidente de servicios de mercados europeos y jefe de activos digitales en Nasdaq.

La tokenización como eje de la nueva infraestructura

La apuesta se inscribe en una carrera más amplia. La Bolsa de Nueva York (NYSE) desarrolla su propio mercado basado en blockchain para el trading continuo de acciones y fondos cotizados tokenizados. Nasdaq, por su parte, solicitó en septiembre pasado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) cambios normativos para permitir que acciones sean tokenizadas y negociadas en sus mercados regulados. La SEC, bajo la presidencia de Paul Atkins, dio su visto bueno este mes.

La tokenización —la representación digital de activos reales en una blockchain— es vista por sus defensores como una vía para aumentar liquidez, reducir costos y hacer más eficiente la liquidación de operaciones las 24 horas. Nasdaq ya trabaja en un diseño de tokens que otorgue a las empresas mayor control sobre sus acciones tokenizadas, y colabora con la matriz de Kraken para desarrollar una puerta de enlace que permita mover esos títulos entre mercados regulados y entornos descentralizados.

Talos, un socio con respaldo de primer nivel

Talos, que en enero amplió su ronda Serie B en US$45 millones hasta alcanzar una valoración de US$1.500 millones, cuenta entre sus inversores con Robinhood Markets, BNY y Fidelity Investments. La alianza con Nasdaq es, en palabras de Katz, “evidencia tangible de que ambos mundos están comenzando a converger de verdad”.

La integración ya está en marcha y permitirá que las firmas financieras que utilizan Calypso gestionen desde una misma plataforma tanto activos tradicionales como digitales, eliminando silos operativos y preparando el terreno para un ecosistema financiero unificado.

El Ciudadano