Plata sobre la mesa: familia Piñera paga uno de los impuestos a la herencia más altos de la historia chilena

Luego de casi dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera Echenique, ocurrido el 6 de febrero de 2024, su familia pagó un millonario monto en impuestos para poder cobrar la herencia.

Con el plazo legal de dos años por expirar, los herederos desembolsaron este martes 3 de febrero de 2026 un monto que se ubica como el segundo más alto jamás registrado por este concepto en Chile.

Según información proporcionada a La Tercera por personas involucradas directamente en la operación, los herederos ingresaron a la Tesorería General de la República el pago equivalente a casi 2,4 millones de Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Considerando que el valor de la UTM para febrero de 2026 asciende a $69.611, el desembolso total en pesos chilenos alcanzó la cifra de $167 mil millones, lo que, al tipo de cambio actual, equivale aproximadamente a US$190 millones. Este tributo es superado solo en los registros históricos por el pagado en 2009 por los herederos del empresario Anacleto Angelini Fabri, que ascendió a 4.693.707 UTM.

Los destinatarios de la herencia, y por tanto los contribuyentes del impuesto, son los cinco herederos forzosos al no existir testamento: su viuda, Cecilia Morel Montes, y sus cuatro hijos, Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel.

La legislación chilena, en estos casos, establece una división de la masa hereditaria en seis partes iguales, correspondiéndole a la cónyuge el doble que a cada hijo. De este modo, Cecilia Morel recibe dos partes y cada uno de los hijos, una.

En términos del impuesto pagado, fuentes del proceso detallaron que Cecilia Morel consignó un pago que supera los US$60 millones, mientras que cada uno de sus hijos canceló una suma superior a los US$30 millones.

Herencia supera los $640 mil millones

La base sobre la cual se calculó este impuesto es el patrimonio total heredado, el cual fue declarado en aproximadamente 9,2 millones de UTM, equivalentes a unos $640 mil millones (cerca de US$740 millones).

La ley establece un impuesto progresivo cuya tasa máxima, del 25%, se aplica a la porción de las herencias que exceda las 1.200 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos $1.000 millones. Dada la magnitud del patrimonio de Piñera, casi la totalidad de la herencia quedó sujeta a esta alícuota máxima.

Pese a que la normativa tributaria permite a los herederos fraccionar el pago en un plazo de hasta tres años, la familia Piñera Morel optó por una cancelación íntegra y al contado, buscando, según indican cercanos, cerrar este proceso jurídico y financiero de manera expedita.

Previo al pago, el equipo legal de la familia, encabezado por el estudio Barros Errázuriz, realizó un trabajo de coordinación y presentación anticipada de información con el Servicio de Impuestos Internos (SII), un mecanismo permitido por la ley para facilitar el cumplimiento y prevenir eventuales discrepancias.

En estas gestiones participaron Fernando Barros Tocornal —socio fundador del bufete, asesor histórico de Piñera, director de las sociedades familiares y futuro ministro de Defensa de José Antonio Kast—, junto a los socios Tomás Kovacevic, experto tributario, y Bernardo Simián, especialista en fusiones y adquisiciones, consignó La Tercera.

El pago del tributo es el requisito fundamental para que el Registro Civil conceda la posesión efectiva a los herederos, trámite que el equipo legal ya había iniciado el año pasado. Una vez otorgada, la familia podrá proceder a la partición y disposición formal del patrimonio.

La cifra del impuesto correspondiente a la herencia del exmandatario solo es superada por los 4.693.707 UTM que cancelaron en 2009 los herederos de Anacleto Angelini Fabri, fallecido en 2007.

Multimillonario patrimonio de Piñera

Cabe destacar que, como explican cercanos, este proceso no implicó una gran liquidación forzosa de activos para la familia. La mayor parte del vasto patrimonio construido por Sebastián Piñera como empresario —estimado en su entorno familiar en más de US$3.000 millones— ya se encontraba, desde antes de su primer mandato en 2010, radicado en sociedades de inversión familiares a nombre de su esposa e hijos, como Inversiones Odisea.

Por lo tanto, contaban con los recursos líquidos necesarios para afrontar la magnitud el monto del impuesto.

Al momento de su fallecimiento, el expresidente aún mantenía a su nombre un patrimonio personal significativo, concentrado principalmente en su participación del 66,85% en Bancard Inversiones Limitada, la sociedad que rinde homenaje al negocio que cimentó su fortuna. En su última declaración de patrimonio como mandatario, en marzo de 2022, Bancard reportaba activos por más de US$600 millones, con un valor declarado de $417.332 millones.

Estos activos incluían una cartera diversificada con acciones de empresas como Quiñenco, Antar Chile, Ripley y SQM, depósitos a plazo, bonos y fondos de inversión internacionales, además de propiedades como un predio en el lago Caburgua y otro en Bahía Coique, cerca del lago Ranco, lugar de su trágico deceso.