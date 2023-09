Presidente Boric confirma que este mes ingresará el proyecto para crear la Empresa Nacional del Litio

El presidente Gabriel Boric participó este jueves en la cena anual de la Sociedad Nacional Minera (Sonami) donde se refirió a la situación del litio en el país y el proyecto de la Empresa Nacional del Litio.

Durante su discurso, el presidente Boric señaló que existen altas expectivas en torno a la industria del litio y su potencial, por lo que instó a la unidad del sector público y privado a trabajar y así lograr que Chile lidere la industria del litio.

«Sabemos que hay muchas expectativas en torno a la industria del litio por su inmenso potencial que uno lo ve cuando viaja fuera de Chile, y puedo asegurarles que estamos avanzando a paso firme y seguro en la estrategia que presentamos al país. Hay veces en que no por ir más rápido se llega primero, y en esto que no les quepa duda que nuestro país va a liderar la industria del litio en el mundo», expresó Boric, citado por BioBio.

En esta línea, confirmó que en el mes de septiembre ingresará el proyecto para crear la Empresa Nacional del Litio.

Además, presentará un proyecto para la Red de Salares protegidos, para definir los espacios donde la empresa privada podrá actuar.

«Podemos trabajar en conjunto y no me cabe ninguna duda que trabajando en conjunto lo podemos hacer mejor por Chile y por su gente. Y en esto la colaboración público-privada es lo que tiene el centro en la estrategia y esperamos que las empresas se sumen de forma entusiasta a la industria en este esquema, tal como me ha tocado ver y conversar ese entusiasmo con inversionistas extranjeros», recalcó.

La Estrategia Nacional del Litio —presentada en abril pasado— plantea que será el Estado quien tenga un rol fundamental en la explotación del mineral, y que el mundo privado colaborará con la tarea.

En concreto, el presidente Boric se manifestó contra la propuesta presentada por los partidos de derecha en la Comisión de Minería, en el que solicitan declarar el litio como un mineral concesible.