Presidente Boric sobre reconocimiento de The Economist: «Estas noticias positivas tenemos el deber de traducirlas en mejoras concretas para las familias»

El presidente Gabriel Boric valoró este miércoles el reconocimiento de The Economist, que situó a Chile en el séptimo lugar mundial de las economías con mejor desempeño en el periodo 2022-2023.

“Nos preguntan: ¿es una buena noticia? Por supuesto que es una buena noticia, que nos reconozcan por la disciplina fiscal, es una buena noticia. Porque la disciplina fiscal y la responsabilidad a la hora de pensar en el largo plazo de nuestro país nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Pero no es suficiente? No, no es suficiente”, partió diciendo el jefe de Estado.

“Estas noticias, que son positivas, de las cuales me alegro y que debe enorgullecemos como chilenos, como gobierno tenemos el deber de traducirlas en mejoras concretas para las familias, para quienes lo han pasado mal en los últimos años, para quienes quieren salir adelante, para quienes se esfuerzan día a día por llevar el sustento a su casa y tener una mejor calidad de vida”, afirmó.

Boric planteó que si estas buenas cifras a nivel internacional se traducen en que las familias sientan alivio, y que su salario alcance para más porque logramos disminuir y controlar la inflación, «es una alegría».

«Y esa es mi prioridad, que el crecimiento sea tangible y no solamente grandes promedios que las familias no ven”, sentenció.

Chile en el séptimo lugar mundial de las economías con mejor desempeño

En el artículo titulado «¿Qué país lo hizo mejor?“, The Economist publicó un ránking en el cual comparó las economías de países OCDE y en el top 10 de la lista aparece solamente un país suramericano y es justamente Chile.

Para realizar el listado, el medio británico recopiló información sobre 5 indicadores financieros y económicos —inflación, amplitud de inflación, Producto Interno Bruto (PIB), trabajo y desempeño de la bolsa de comercio— en las 35 países con economías más ricas, a la que catalogó como “bendecidos por los dioses“.

Para poder definir los lugares, realizó una evaluación sobre cada unos de estos aspectos por país, en donde cada ítem contaba con un puntaje distinto.

Tras este análisis, En lo más alto de la lista, por segundo año consecutivo, se encuentra Grecia, y le siguen Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Luxemburgo y Canadá.

Chile fue ubicado en el séptimo lugar, superando a Portugal, España y Polonia, quienes cierran el grupo de los diez mejores desempeños económicos del año.

Sobre nuestro país, el medio destacó el temprano incremento de las tasas de interés del Banco Central, el que fue “más temprano que el de otros países ricos”.

Según el artículo , gracias a esta acción, “ahora pareciera ser que cosechan los beneficios”.

