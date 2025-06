¡Todos los salares son estratégicos!

CENDA ha promovido la Estrategia Nacional del Litio; respaldada por resoluciones de NN.UU. y las mejores prácticas mundiales respecto de recursos naturales estratégicos, recomendada por la Comisión Nacional del Litio de la Presidenta Bachelet y anunciada por el Presidente Boric; en cuanto reserva la explotación del metal en forma exclusiva a empresas del Estado, o sociedades controladas por éstas. Consecuentemente con esta definición, CENDA ha apoyado decididamente la creación por parte de CODELCO de una asociación que recupera para la estatal, con efecto inmediato, el control de la explotación del principal yacimiento del Salar de Atacama.

Con la misma determinación, CENDA rechaza terminantemente las licitaciones en curso, de salares denominados “chicos” y, en un cambio de última hora, calificados como “no estratégicos”, en el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio. En forma inminente, estas licitaciones pretenden entregar su explotación a sociedades sin participación alguna de las mineras estatales y sin cobro de regalías adecuadas. Estas licitaciones, impulsadas con entusiasmo por el Ministerio de Minería, revisten caracteres antinacionales.

Por añadidura, la entrega de estos salares “chicos”se está “agilizando” mediante licitaciones de “procedimiento simplificado”, restringidas a privados que ya tienen concesiones de otros minerales, superiores a 80 por ciento, en los mismos salares. Es decir, se trata de una entrega de una riqueza nacional a conocidos empresarios privados. Uno de ellos, además, es el principal lobbysta en la materia, que ha financiado una campaña en contra del acuerdo que recupera para CODELCO el principal yacimiento del Salar de Atacama, lo cual ha sido denunciado como chantaje por parte de la estatal.

Por otra parte, ENAMI ha llevado a cabo una licitación del proyecto denominado Salares Altoandinos, cómo resultado del cual, su directorio está a punto de acordar por estos días la formación de una sociedad entre la estatal y la minera Río Tinto; controlada mayoritariamente por esta última. ENAMI fue encargada de realizar esta licitación, mediante un contrato especial de explotación de litio (CEOL) otorgado por el Ministerio de Minería, el cual no incluye la condición de control mayoritario; muy por el contrario, el Ministerio ha recomendado una participación minoritaria. Establece asimismo un cobro insuficiente de regalías, las que distan mucho de las establecidas en los actuales contratos de CORFO en el Salar de Atacama.

En ese marco limitado, ENAMI ha realizado un trabajo responsable, que debe ser reconocido debidamente por el país. Ha procedido en primer lugar a explorar los Salares Altoandinos, en los cuales ha descubierto uno de los yacimientos de litio más importantes de Chile y del mundo, cuyo contenido estima en un 28 por ciento del existente en el Salar de Atacama. Evidentemente, Salares Altoandinos es un proyecto estratégico para Chile.

La inversión realizada en esta campaña de exploración, representa menos de la milésima parte del valor del mineral descubierto, el que se puede estimar en varias decenas de miles de millones de dólares. Ello demuestra que ninguna licitación de salares puede efectuarse sin exploración previa.

Sin perjuicio de lo anterior, CENDA considera que el resultado de la licitación efectuada contradice el principio esencial de la Estrategia Nacional del Litio; que establece el control estatal absoluto sobre la explotación del metal. Por esta razón, CENDA estima que dicha licitación no resguarda debidamente el interés nacional.

ENAMI y el Ministerio de Minería deben transparentar ante la ciudadanía la trayectoria y resultados de las licitaciones en curso referidas al litio, antes de proceder a la firma de cualquier acuerdo vinculante al respecto.

El Directorio de ENAMI debe declarar desierta la licitación de Salares Altoandinos y proceder a una nueva licitación, que considere su evidente condición estratégica y por tanto, establezca la condición de propiedad estatal mayoritaria.

El Ministerio de Minería debe proceder de inmediato a reclasificar el yacimiento de Salares Altoandinos como estratégico. En lo sucesivo debe generalizar una política de CEOLES acorde con la esencia de la Estrategia Nacional del Litio. Es decir, otorgarlos exclusivamente a CODELCO y ENAMI, con exigencia de control mayoritario en cualquier asociación para explorarlos y explotarlos. Adicionalmente, deben establecer una política de regalías adecuadas, del mismo orden de magnitud que las del Salar de Atacama.

CENDA emplaza a todos los críticos del acuerdo CODELCO-SQM, a pronunciarse respecto de la licitación de “salares no estratégicos”. A diferencia de este acuerdo, en estas licitaciones, sí resulta bien evidente una entrega de patrimonio público sin debido resguardo del interés nacional. Especialmente deberían opinar al respecto, aquellos críticos del referido acuerdo que han sido denunciados por no transparentar sus conflictos de interés.

CENDA emplaza a las candidaturas presidenciales a pronunciarse sobre la licitación de salares no estratégicos en curso. Muy especialmente a aquellas que han rechazado el acuerdo que permite a CODELCO recuperar el Salar de Atacama. No es comprensible que quienes aspiran a la primera magistratura no fijen una posición en esta materia, considerando las amplias atribuciones presidenciales en lo que respecta al litio.

CENDA solicita respetuosamente a la H. Cámara de Diputados, crear una Comisión Investigadora de las referidas licitaciones de Litio. CENDA emplaza especialmente a los parlamentarios que crearon y participaron muy activamente en la comisión Investigadora del acuerdo CODELCO-SQM y lo rechazaron con amplia publicidad, a llevar adelante una investigación similar respecto de estas licitaciones, antes de la firma de cualquier acuerdo a este respecto. Se debe proceder a ello con urgencia, considerando que tanto el Ministerio de Minería como ENAMI, han anunciado que se disponen a firmar estos acuerdos muy prontamente.

CENDA solicita respetuosamente al Sr. Presidente de la República, garantizar la aplicación general por parte de su gobierno, del aspecto esencial de la Estrategia Nacional del Litio; asegurando el control de CODELCO y ENAMI, sobre todas las explotaciones de este metal estratégico. Así lo está logrando con su patriótica decisión de entregar a CODELCO la exclusividad de la explotación del Salar de Atacama, a partir del vencimiento de los arriendos actuales. Ello está permitiendo a Chile recuperar el control del yacimiento principal, lo que sin duda alguna será el legado económico más importante de su gobierno.

¡Todos los salares son estratégicos!

Directorio CENDA, junio de 2025