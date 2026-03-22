Tungsteno: Precios mundiales se disparan

El mercado occidental enfrenta una crisis de inventarios sin precedentes mientras los precios del APT en Róterdam registran saltos semanales de hasta 50 dólares por mtu. En la India, la chatarra de tungsteno se encarece más de un 25% en una semana. Mientras tanto, China observa desde la cautela, con su mercado doméstico corrigiendo a la baja en medio de la euforia externa.

El mercado global del tungsteno ha entrado en una fase de tensión extrema. Impulsada por una aguda escasez de materias primas en Europa y Estados Unidos, la cadena de suministro de este mineral crítico, esencial para las industrias de defensa, automoción y herramientas de corte, ha comenzado a mostrar signos de fractura. Mientras los precios internacionales rompen techos históricos semana tras semana, el mercado chino, tradicionalmente el principal proveedor mundial, transita por un camino opuesto: el de la corrección racional y la espera prudente.

Según los últimos datos publicados por SMM (Shanghai Metals Market), la presión compradora en el puerto de Róterdam ha llevado el precio del paratungstato de amonio (APT), el producto intermedio de mayor comercialización, a un rango de 2.150 a 2.250 dólares por unidad métrica de tonelada (mtu) en términos CIF. El precio medio se sitúa en 2.200 dólares/mtu, lo que representa un aumento de 50 dólares en apenas una semana respecto al 6 de marzo. El ferrotungsteno, con entrega en almacén de Róterdam, también se ha visto arrastrado por la corriente alcista, alcanzando una media de 295 dólares por kilogramo de tungsteno, 40 dólares más que la semana anterior.

Sin embargo, lo que más ha encendido las alarmas en el sector son los datos provenientes del mercado de chatarra. La última encuesta de SMM, correspondiente al 16 de marzo, reveló que las cotizaciones FOB de la India para insertos de aleación de tungsteno de desecho han escalado hasta un rango de 142 a 158 dólares por kilogramo. Paralelamente, las cotizaciones europeas para el mismo producto se mueven entre 130 y 140 euros por kilogramo. En ambos mercados, los precios han aumentado más de un 25% intersemanal, una aceleración que confirma un cambio estructural en la dinámica de oferta y demanda.

«Cada transacción eleva el precio»

La fuente de esta crisis se encuentra en los inventarios. Según los sondeos de SMM, las existencias de materias primas de la mayoría de los productores europeos y estadounidenses están prácticamente agotadas. La demanda de compras es urgente, y los compradores finales se han lanzado al mercado con consultas activas que, lejos de estabilizar los valores, han generado un círculo vicioso: casi cada transacción que se concreta impulsa aún más al alza las cotizaciones del APT.

La semana pasada, este desequilibrio llevó a la aparición de precios extremos en operaciones puntuales. Según fuentes del mercado, algunos compradores desesperados llegaron a pagar entre 2.700 y 3.000 dólares/mtu para asegurar material inmediato. Aunque los volúmenes negociados en estos casos fueron extremadamente limitados y no representan la media general del mercado, los analistas interpretan estas operaciones como un síntoma inequívoco de que los precios aún tienen margen para seguir subiendo mientras persista el desequilibrio entre oferta y demanda.

«El mercado de materias primas de tungsteno ha pasado claramente a un patrón dominado por los vendedores», señala el informe de SMM. «El poder de negociación de los proveedores se ha reforzado significativamente».

India: entre la escasez de chatarra y el costo energético

En India, uno de los centros neurálgicos del reciclaje y procesamiento de tungsteno, la situación es particularmente crítica. El mercado de chatarra enfrenta una presión dual. Por un lado, los precios de los insumos continúan disparándose mientras el volumen de recursos en circulación se reduce drásticamente, encareciendo y dificultando las compras. Por otro, los precios del gas natural siguen una tendencia alcista que eleva exponencialmente los costes de producción.

Un productor de tungstato de sodio consultado por SMM explicó la magnitud del problema: sus materias primas dependen fundamentalmente de chatarra de metal duro y catalizadores, ambos tipos de insumos son actualmente difíciles de conseguir en el mercado indio. «El proceso de tostación depende en gran medida de la energía», señaló el fabricante, quien advirtió que la empresa enfrenta una fuerte presión de costos y ha caído en un estancamiento productivo.

La relevancia de esta situación trasciende las fronteras indias. El tungstato de sodio es una fuente clave de materia prima para la producción de APT en India y Vietnam. Fuentes del sector indican que la oferta en este segmento está cerca de interrumpirse por completo, lo que agrava aún más la escasez de materias primas en toda la región del Sudeste Asiático.

Vietnam y China: oferta congelada y logística interminable

La situación en Vietnam no es más alentadora. Según la encuesta de SMM, los recursos de APT de Masan, uno de los principales productores de la región, están actualmente agotados. La empresa se encuentra en proceso de trasladar su zona minera de la mina antigua a la nueva, lo que ha reducido su producción total a niveles extremadamente limitados. Los analistas coinciden en que resulta difícil que la compañía pueda conformar una oferta efectiva a corto plazo.

Mientras tanto, las exportaciones desde China, el mayor productor mundial de tungsteno, siguen enfrentando múltiples limitaciones. El país asiático ha restringido tradicionalmente la salida de materias primas estratégicas como el APT, pero actualmente los problemas logísticos y administrativos han extendido los plazos de entrega. Desde la aprobación de la solicitud hasta la llegada de la carga al puerto de Róterdam transcurren entre tres y cuatro meses.

A esta demora se suma el impacto de los conflictos geopolíticos, que han reducido la estabilidad de las rutas marítimas europeas, generando una incertidumbre adicional en la cadena de suministro. En este contexto, con la demanda derivada de pedidos de usuarios finales fuera de China manteniéndose en niveles de urgencia, el precio de transacción CIF Róterdam del APT sigue marcando nuevos máximos.

Un mercado partido en dos

En contraste con la fiebre compradora que sacude a Europa, América y la India, el mercado chino del tungsteno transita por una senda diferente. Mientras fuera de sus fronteras los precios se disparan, en el gigante asiático el mercado ha retrocedido desde sus niveles altos recientes. Los operadores locales han adoptado una actitud prudente y racional, observando la volatilidad externa con cautela.

Analistas del sector apuntan que la brecha de precios entre el mercado nacional y el exterior podría seguir ampliándose en las próximas semanas si persiste la escasez de oferta en los mercados occidentales y las restricciones logísticas chinas no se alivian. Para las industrias dependientes del tungsteno, desde la automotriz hasta la aeroespacial y la de defensa, este fenómeno no es una simple fluctuación de materias primas, sino una alerta temprana de posibles cuellos de botella en la producción global.

Mientras el mundo industrial observa con atención el puerto de Róterdam y las plantas procesadoras de la India, una certeza comienza a consolidarse en el sector: la era del tungsteno barato y abundante parece haber quedado atrás, al menos por ahora.