US$ 772 millones: Falabella reporta récord histórico de ganancias el año en que se disparó el consumo y continuó la crisis económica en Chile

La pandemia ha generado la crisis económica más grave y generalizada que haya sufrido Latinoamérica desde que existen registros estadísticos. Y Chile no ha estado exento de los efectos de esta crisis.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2021 sufrió una variación en alza de 0,8% con respecto al mes anterior. Mientras que el alza acumulada de 2021 fue de 7,2%, superando las expectativas del mercado. La inflación pareciera haber llegado para quedarse.

Actualmente, en Chile se vive una constante alza de precios y la situación del dólar tampoco llama a la calma, ya que su comportamiento errático contribuye a crear incertidumbre en el mercado financiero. Esta incertidumbre se ha incrementado con la invasión rusa a Ucrania, que se mantiene golpeando con fuerza a los mercados mundiales, donde Chile no es la excepción.

Sin embargo, la crisis que viven buena parte de los hogares chilenos, con una tasa de desempleo de 7,3%, no afecta a todos de la misma forma. Así lo ha dejado patente el último balance de ganancias de la empresa Falabella.

La empresa reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ganancias por US$ 772 millones en el ejercicio 2021, lo que representa un importante aumento de 2.019% frente al 2020, según lo expuesto por el medio La Tercera. Lo anterior equivale a una utilidad diaria por sobre los US$ 2 millones.

La trasnacional -que tiene negocios en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay- explica estas suculentas ganancias por los mayores ingresos del sector retail y bancario. Según lo consignado por el medio, el gerente general de Falabella, Gaston Bottazzini, señaló que “2021 fue un año récord en varios de nuestros indicadores financieros, con un muy buen desempeño de nuestros negocios estando en un pleno proceso de transformación”.

La compañía ligada a las familias Solari y Del Río, en tanto, reportó ingresos por US$ 13.581 millones el año pasado, aumentando en un 21,2% en comparación del 2020. Así, los indicadores positivos de la empresa siguen y siguen: 35% de aumento en ventas físicas en tiendas; crecimientos sostenidos de las ventas online, llegando a los US$ 3.504 millones a nivel grupo; abrieron más de 745.000 tarjetas CMR 100% digital en Chile, Perú y Colombia, y así un largo etc.

Lo anterior preocupa y desampara, sobre todo en un país donde el endeudamiento se vuelve una constante. Según el Informe sobre Endeudamiento 2021 publicado por la CMF, el 15,5% de las personas presentan una alta carga financiera, que supera el 50% de su ingreso mensual. En tanto, el 22,5% de los deudores presentaban una carga financiera mayor al 40% de su ingreso mensual

El caso de Falabella es un ejemplo de lo que ocurre en los contextos de «reactivación económica». Donde las ganancias de las grandes empresas se sostienen en el encarecimiento de los productos, las remuneraciones que no se ajustan a los nuevos valores de la vida de las y los trabajadores y la capacidad de endeudarse de miles de familias chilenas.

