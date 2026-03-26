Crónica de una revuelta anunciada

Al día 1, reprimió estudiantes secundarios en el Liceo D’Halmar y se mandó un banquete con mil invitados y barra libre contratando a una empresa que no podía contratar con el Estado.

Al día 2, anunció el indulto a violadores de derechos humanos de la Revuelta Popular y firmó una declaración para entregar nuestras tierras raras y minerales críticos a Estados Unidos.

Al día 3, el Ministro Quiroz comienza a anunciar falsamente que el estado está quebrado.

Al día 4, anunció la rebaja de impuestos a los grandes empresarios y recortes a la gratuidad universitaria.

Al día 5, domingo, se fue a rezar.

Al día 6, Kast visita la construcción de la zanja en la zona fronteriza con Perú.

Al día 7, los vientos del altiplano cubrieron la zanja construida el día anterior. Además, se conoció el retiro de 43 decretos relacionados a políticas ambientales y el retiro del proyecto de ley de negociación ramal. Tuvo su primer martes de pololeo en Santiago Centro.

Al día 8, se conoce el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos y se le pide la cabeza al Director de la CONADI tras negarse a retirar carpetas de compraventa de tierras.

Al día 9, Kast pide la renuncia del Superintendente de Educación Superior que preparaba sanción a Universidad San Sebastián por pagos irregulares de derecha, entre ellos el Presidente del Partido Republicano y Senador Arturo Squella. Además, anuncia un recorte del 3% para todos los ministerios.

Al día 10, la Ministra Trinidad Steinert solicitó la renuncia de la Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. Se acusa lío de faldas como causa principal.

Al día 11, la Ministra Sedini explicó que Chile vive una situación muy compleja que debemos enfrentar considerando la situación compleja, por lo cual se vuelve muy difícil y muy complejo tomar decisiones al respecto. Y que el barril de combustible en España estaba a 2 euros.

Al día 12, domingo, Kast sigue rezando.

Al día 13, el Ministro Quiroz anunció una histórica alza al combustible: gasolinas subirán del orden de $370 por litro, mientras que el diésel lo hará en $580 por litro. Por la noche se conoce la minuta del gobierno, la cual está siendo revisada por Contraloría.

Al día 14, para distraer el alza de combustibles anuncia que retiran apoyo a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. México y Brasil mantienen su apoyo. Comienzan a sonar los cacerolazos. Ministra de Ciencia anuncia suspensión de becas en el extranjero.

Al día 15, la Ministra de Seguridad reconoce que reducción de presupuesto también afectará a Carabineros y la PDI.

Al día 16, suben los combustibles más de lo esperado. Los estudiantes salen a las calles. Carabineros en lugar de perseguir el crimen, se dedica a perseguir estudiantes.

¿Qué se viene ahora?