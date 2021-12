El mayor de los votos ya está dado y es el de la Convención Constitucional, pero que gane Boric y no pase Kast, no es menor: Es la garantía que podemos dar como ciudadanos a las autoridades elegidas democráticamente por el pueblo, los Convencionales, [email protected] ahí por mandato del soberano para redactar el Nuevo Contrato Social: La Nueva Constitución.



Por eso levántate temprano y anda a votar, por defender lo que hemos conquistado tras ganar el Apruebo del que tu y tu familia son parte.



Ese Apruebo significa que garantizaremos en Nueva Constitución, Educación pública gratuita y de calidad para los [email protected] de Chile , significa que reconoceremos derechos a nuestros pueblos originarios, a nuestra diversidad, que construiremos [email protected] un país con justicia, con derechos que no sean privilegio de un grupo reducido de personas, significa pensiones dignas, significa hacernos más dignos como pueblos.



Sabemos que el plan de la derecha es atacar al órgano democráticamente electo por el pueblo, la Convención Constitucional, y desprestigiarla con ayuda de su industria de medios asociada al poder financiero y eso, no lo podemos permitir como ciudadanos que por primera vez en los más de 200 años de historia Matria, hemos mandatado Asamblea para escribir una Nueva Constitución que no sea redactada por un grupo de militares y la oligarquía, los más ricos del país.



El Nuevo Camino ha de por Ley en sus bases poner freno a la falsa competencia de un mercado desregulado en beneficio del capital ultraconcentrado y en desmedro del medioambiente y los pueblos desinformados por la prensa que ha estado tras la historia del saqueo del Estado de Chile.



Ha de ser piedra angular nuestra lucha como sociedad que quiere recuperar para sí la dignidad, la movilización desde el territorio, desde la comuna, con profundo municipalismo si es que desde Santiago no vienen las respuestas.



Sabemos que Gabriel al asumir estará limitado en el Parlamento por la composición de fuerzas que han quedado en el Senado, lo que no le permitirán llevar a cabo con profundidad las transformaciones que Chile requiere, pero EXISTE la Soberana Convención Constitucional, y Boric es garante de que aquella redacción que se juega contra reloj tenga todas las garantías necesarias hasta su votación por SI o NO, y posterior publicación en el Diario Oficial.

Sabemos que la derecha jugará a la NO aprobación del texto, tras su inminente derrota, y lo viene haciendo desde antes intentando invalidar, pero no debemos caer en sus olas de fake news, no debemos caer en sus intentos desestabilizadores, en el terror que quieran meter contra el cambio democrático que vivimos como sociedad.



El propósito de Kast, la versión pinochetista de Piñera, y sus equipos, no es otro que atacar lo conquistado por la gente en democracia , y por ello hay que estar vivo a la jugada . Kast solo quiere el poder para destruir el avance conseguido para continuar beneficiando a los mismos de siempre.



Debemos resisitir, resisitir y vencer en socialismo democrático, hasta enterrar las herencias de una dictadura que no nos ha dejado sanar y ha administrado el schock.



La Constitución que nunca fue cambiada pues les convenía continuar el status quo y su negocio, la perfeccionaron por y para el capitalismo, y contra el pueblo, comiéndose al Estado durante 40 años, comiéndose a sus propios [email protected] de Chile. Pero fue el pueblo, el pueblo organizado quien dijo: ¡Basta!



[email protected] llegó nuevamente la hora: Debemos votar y ganar en amplia mayoría, para dar gobernabilidad y no solo para derrotar al neo fascismo este 19 de diciembre, pues debemos estar preparados a posteriori para blindar el proceso constituyente, al presidente Gabriel Boric y resistir, resistir y vencer cualquier tipo de asfixia de los poseedores del capital concentrado o presión de un sistema financiero imperialista o de aquellos que se opongan al progreso post capitalista y el socialismo democrático que desde lo más Austral de la Tierra emerge como fuerza movilizadora en tiempos de que el debate debe elevarse en la naciente Plurinación, con memoria, historia y acción directa para tomar las riendas de nuestro destino.

La decisión está ahora en tu manos, en tu lápiz en un papel.

Bruno Sommer Catalán

Fundador El Ciudadano