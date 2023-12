CAE: Expertos en educación superior plantean la posibilidad de condonación parcial o focalizada

“Creo que el momento de actuar es ahora (…) No a la condonación universal, evidentemente, pero sí a una condonación acotada, y parcial”, dice Carlos Williamson.

Este mes se volvió a abrir el debate sobre la condonación del CAE y los avances del gobierno en esta materia. Luego de meses de espera, el gobierno confirmó que se presentará un proyecto de ley durante el 2024 que va a modernizar el financiamiento de la Educación superior, y eliminará el CAE.

El pasado lunes 27, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, en el contexto de una entrevista con radio ADN, reforzó lo que fue una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric: terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE). “Si nosotros no hiciéramos nada, nos va a significar un tremendo desembolso de recursos públicos producto de la ejecución de las garantías, es un crédito con garantía estatal, y esa ejecución de garantías, proyectado a ocho años, sin hacer nada, va a significar un desembolso muy importante(…) Actuar nos va a permitir, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, evitar ese desembolso, y por ende, cambiar el CAE, incluso con un plan de condonación, resulta en el medio y largo plazo más barato que no hacerlo”, explicó la autoridad.

Las declaraciones surgen luego de que durante la discusión que se produjo en la Sala de la Cámara de Diputados en el marco del Presupuesto 2024, el ministro Marcel expresó que “sabemos que tenemos un tema pendiente en materia de financiamiento de Educación Superior. El tema del CAE es una parte… No solo importa lo que ha ocurrido hacia atrás, sino lo que va a ocurrir hacia adelante. El Ejecutivo tiene un compromiso. No lo elude. Y lo que hemos señalado es nuestra disposición a presentar un proyecto de ley antes de que comience la discusión del siguiente Presupuesto, para que no tengamos una discusión presupuestaria en la cual este tema esté pendiente y sobre el cual tengamos que especular”.

Figuras del gabinete de ministros, como Camila Vallejo, Álvaro Elizalde, y Nicolás Cataldo, también se cuadraron esta semana con los dichos del ministro Marcel y el subsecretario Orellana, reafirmando que antes del próximo debate presupuestario, se va a presentar un proyecto de modernización de la educación superior, entre lo que incluía el tema de financiamiento que termina con el CAE, y considera condonación.

Y así como hubo respaldo desde el oficialismo, también hubo críticas por el momento en que se revive la discusión, poca claridad de los detalles del proyecto, y la priorización en que se destinan los recursos públicos. “Lo que nosotros haremos al menos, de forma muy responsable, es pedirle al ministro de Hacienda que nos responda estas dudas y nos diga donde destinará los impuestos de todos los chilenos. Si será a los niños y jóvenes en sus primeros años de estudio o prometer pagar una deuda imposible de saldar”, explica el diputado (UDI) y miembro de la comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla.

Expertos: debate abierto

Más allá de la discusión política, el tema recayó también en el debate de los expertos en materia de educación superior. Hace unas semanas, la Subsecretaría de la cartera realizó un seminario internacional donde abordó estos temas con diversos panelistas, siendo uno de ellos Carlos Williamson, investigador de Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC), y quien fuera además ex rector de la Universidad San Sebastián y Consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo.

En su intervención, explicó que respecto al CAE “el momento de actuar es ahora (…) No a la condonación universal, evidentemente, pero sí a una condonación acotada, y parcial. Primero, porque hay personas que se sobre endeudaron, y eso no es justo, hay un problema de inequidad social, hay personas que se sobre endeudaron y parte del sobre endeudamiento tiene que ser condonado”.

Williamson profundizó además sobre quienes han tenido “cultura de pago razonable” con el crédito adquirido, especificando que “debiesen recibir un beneficio mayor, y aquellos que pertenecen a los deciles más pobres debiesen también recibir una condonación mayor. Por lo tanto, aquí hay que pensar los montos totales, los cuales dependen del problema fiscal, pero que esté asociado a ciertas condiciones. Aquí tiene que haber una condonación que se asocie a un nuevo crédito, para que todas las personas que hoy están endeudadas entren a este nuevo mecanismo de financiamiento.”

En tanto, José Joaquín Bruner, académico de la Universidad Diego Portales y ex ministro Secretario General de Gobierno, en entrevista con 24 Horas en TVN este viernes, si bien reconoce que el Gobierno erra en dar una señal de que la condonación puede ser universal, explicando que aquello es imposible hacerlo, sí detalla el sistema debe analizarse.

«El reconocimiento de deudores que no están en condiciones de pagar, no solamente es algo posible, es algo de justicia hacer. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que el ministro de Hacienda, en el curso del próximo año, acercándose a la reunión presupuestaria del año 2025, presente un plan que explique cómo se ha identificado a los deudores a los cuales se les va a reconocer su deuda y por lo tanto se les va a absorver la deuda, cuánto es el financiamiento que se requiere para eso, y de dónde vendrá ese financiamiento», explica Bruner.

