Colegio de Profesores: “No tenemos ninguna intención de volver a clases presenciales mientras no estén las condiciones”

Por Valentina Zambrano

Una vez más la polémica esta sobre el Ministerio de Educación. En esta ocasión por la formulación de un plan de retorno a las clases presenciales donde se establece que desde el 1 de marzo, los estudiantes de las comunas que estén en Fase 1 (Cuarentena), tendrán clases virtuales, mientras que en el caso de la Fase 2 (Transición) las clases serán semipresenciales obligatorias.

La propuesta del Mineduc con el plan “Yo confío en mi escuela” prevé un aumento del presupuesto en educación de $6 mil a $13 mil millones de pesos, para realizar mejoras de infraestructura y adquirir equipamiento, de acuerdo con los requisitos de la autoridad sanitaria para adecuar las aulas donde se realizarán las clases presenciales.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, expuso el rechazo de la comunidad de docentes a la medida, catalogándola como una decisión apresurada e irresponsable.

“Nos parece irresponsable, se lo dijimos también al ministro (Raúl Figueroa), que con tanta antelación se pretenda decretar el retorno de clases presenciales, pues esa medida se tiene que tomar en función obviamente de los niveles de contagio que tenemos en el país y, por tanto, que desde diciembre nos están diciendo que volvemos a clases presenciales en marzo, nos parece muy adelantado”, expresó en declaraciones a El Ciudadano.

Carlos Díaz Marchant, Presidente Colegio de Profesores

Debido a este rechazo absoluto por parte del magisterio de profesores, el presidente de la comunidad adelantó que los docentes colegiados no acatarán a la medida por parte del gobierno y que “no tenemos ninguna intención en realidad de volver a clases presenciales mientras no estén las condiciones” .

Diaz agregó que el retorno a clases es una medida que debe tomarse con mucho cuidado por el peligro que puede significar.

El presidente del Colegio de Profesores recordó que el gremio ha invitado al Ministerio de Educación a reunirse en una mesa de trabajo para evaluar la toma de decisiones y lograr que se “escuche a la comunidad educativa, porque es la única forma en que efectivamente entienda la opinión y la posición de los padres, apoderados, estudiantes y profesores respecto de este tema”.

Por otra parte, el gremio docentes apela a las indicaciones del Ministerio de Salud, y de su titular, EnriqueParis, quien ha expuesto que es muy probable que haya un peak en las cifras de contagios desde la última semana de febrero y los primeros días de marzo.

Rechazo absoluto a las clases presenciales

Otro de los tópicos expuestos por Díaz Marchant se refiere a la perspectiva de los apoderados y comunidad de estudiantes de todos los niveles educacionales con relación al reinicio de clases presenciales.

Indicó que desde la posición de las organizaciones de padres y alumnos secundarios “hay un rechazo absoluto a volver a clase presencial mientras no estén las condiciones” lo que supone una situación similar a la vivida a principios de 2020.

“Evidentemente los padres y apoderados, desde una lógica incluso de sentido común, se dan cuenta que, si no están los resguardos requeridos que aseguren que no va a haber niveles de contagio altos, por supuesto que ellos no van a enviar sus niños a la escuela“, explicó.

Colmed alerta sobre riesgos

Carlos Díaz Marchant confirmó a El Ciudadano que el Colegio del Profesores ha mantenido contacto con el Colegio Médico de Chile (Colmed) para abordar el plan de retorno a clases presenciales propuesto desde La Moneda.

Al respecto, destacó que desde el Colmed han manifestado su rechazo a la medida y alertaron a la comunidad docente sobre el riesgo que conllevaría reiniciar las clases en el periodo establecido por el Mineduc.

“Ellos también están muy preocupados por este anuncio del ministro de Educación, por el próximo peak de contagios de febrero y marzo. Por lo que nos han dicho, en ese sentido, el Colegio Médico nos parece una fuente muy fidedigna.”

A pesar del aumento de casos positivos de COVID-19 en el país y las recomendaciones del Colegio de Profesores y el Colmed, el ministro de Educación Raúl Figueroa, sigue insistiendo en el retorno presencial a clases, y aseguró las condiciones estarían dadas por el reciente cambio de prioridad en el proceso de vacunación del gobierno. Decisión que va a dejar al gremio de profesores entre el 30 por ciento de la población prioritaria para recibir la inoculación.

“Por lo que sabemos, debiesen llegar pronto las dosis de la vacuna Sinovac y con eso iniciar el proceso de vacunación en los trabajadores de la educación”, expresó este viernes en declaraciones a Radio Duna.