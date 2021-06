Colegio de Profesores solicita acusación constitucional contra ministro Figueroa por amenazas a sostenedores municipales

El Colegio de Profesores buscará impulsar desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados,una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien amenazó con la posibilidad de sancionar a sostenedores de colegios que no vuelvan a las aulas.

El titular del Mineduc indicó que «la subvención se ha seguido pagando y no ha dejado de pagarse durante todo este periodo de pandemia y analizaremos, más adelante, si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar adelante» la reapertura.

El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, argumentó que las declaraciones de Figueroa representan una clara amenaza contra el sector.

«Lo que hay es una amenaza concreta del ministro; es probable que ahora quiera bajarle el perfil», expresó Díaz al tiempo que denunció que hay un abandono del Ministerio con la educación en general.

«Hay un abandono del ministro respecto de la educación en general; desde el inicio de la pandemia su única ocupación ha sido cómo volver a la presencialidad, pero no ha habido una preocupación por el proceso», precisó.

La solicitud de los docentes surge después de que 19 alcaldes firmaran una carta contra los dichos de Figueroa.

En la misiva rechazaron las «presiones económicas» contra los sostenedores y profesores, quienes -a su juicio- «han debido sortear los embates de la pandemia y la improvisación del Mineduc».

Además, indicaron que el ministro Figueroa «confunde a la ciudadanía por cuanto es imposible prever cuál será la situación sanitaria en los meses más fríos del año», sobre todo por las altas cifras de contagios que se han registrado en los últimos días.

La misiva fue promovida por el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán y cuenta con las firmas de distintos jefes comunales, como Daniel Jadue (Recoleta), Jorge Sharp (Valparaíso), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Claudia Pizarro (La Pintana), Claudio Castro (Renca), Gerardo Espíndola (Arica), entre otros alcaldes electos de comunas como Estación Central, Maipú, Ñuñoa, Viña del Mar, San Miguel, entre otros.

Por su parte, la diputada de Comunes, Camila Rojas, aseguró que “hay opciones para que la acusación constitucional contra el ministro Figueroa pueda gestarse.

Ahora en comisión de educación @ColegioProfes solicita acusación constitucional contra el ministro de Educación. Trabajadores y trabajadoras de la educación han sostenido el sistema sobre sus hombros en pandemia y han sido insultados una y otra vez por @raulfiguersa May 31, 2021

«Estamos evaluando las causales posibles, algunas que tienen que ver con lo que mencionaba el Colegio de Profesores y otras que se fundamentan en los riesgos que genera la insistencia del ministro porque se vuelva a clases presenciales, sin tener en consideración que quienes hoy no han vuelto no lo han hecho o bien por condiciones sanitaria o porque los establecimientos no tienen el equipamiento necesario para ese regreso”, indicó a Diario U de Chile.

“Las amenazas que realiza no colaboran en nada con sostener el sistema educativo. Era evidente que después de un año en pandemia íbamos a tener cambios respecto de los aprendizajes que han podido recibir los niños y niñas, pero finalmente el sostén del sistema educativo son sus trabajadores y trabajadoras”, subrayó.

Ministro de Educación Raúl Figueroa en Media Noche TVN por posible acusación constitucional: "Es derechamente absurdo".#RaulFigueroa pic.twitter.com/fvmMjJKd8l — El Ciudadano (@El_Ciudadano) June 1, 2021

Respuesta de Figueroa

Por su parte, el jefe de la cartera de Educación se refirió a la solicitud de parte del Colegio de Profesores a la Cámara de Diputadas y Diputados de una acusación constitucional en su contra, e indicó que «cada vez que planteo el tema con un poquito más de fuerza, ahora hasta algunos han dicho que se me tiene que acusar constitucionalmente».

«Está bien, uno siempre está dispuesto a dar todo tipo de respuestas políticas de la labor que uno hace, pero pretender que se insiste que hay una causa y efecto, de una serie de medidas que hay que llevar a cabo, que tiene que ver con recuperar esos espacios, uno tiene que ser sometido a una acusación constitucional, es derechamente absurdo», dijo.