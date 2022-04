Confinamiento afecta a estudiantes deportistas de la Universiada Regional BUAP 2022

Los estudiantes que participan en la Universiada Regional BUAP 2022 afirmaron que el confinamiento por la contingencia sanitaria del covid-19 fue muy difícil para ellos al no poder entrenar, lo que a algunos les generó problemas de ansiedad y depresión.

Por eso se dicen estar emocionados de retomar sus actividades deportivas, pues para ellos es una esperanza de regresar a la normalidad, después de más de dos años de pandemia.

Es el caso de Emiliano González, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Derecho por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien indicó que pasó dos años “bastante duros” por problemas familias a causa de la pandemia.

Aseguró que en muchos momentos sintió incertidumbre al tener que realizar todas sus actividades de manera virtual, a excepción de sus entrenamientos de handball, los cuales tuvo que suspender.

Sin emabargo, nunca perdió la esperanza de retornar a la normalidad, por lo que ahora que poco a poco regresó a las actividades presenciales se siente motivado para alcanzar con su equipo un lugar en la Universiada Nacional en mayo.

Al igual que Emiliano, Marcos Alberto Gallozo, estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca está feliz de retomar sus actividades, porque ya se sentía harto del confinamiento.

Indicó que se sentía «limitado» por no poder entrenar como lo había hecho toda su vida, hecho que posteriormente le causó problemas emocionales.

«Para mi fue muy difícil porque siempre estuve entrenando desde niño, y que me hayan parado dos años fue un cambio muy fuerte, me limitó mucho, porque estuve dos años sin hacer nada, por eso el que podamos venir a participar a este tipo de eventos me llena mucho de alegría».

Marcos Alberto Gallozo

Estudiante de UABJO