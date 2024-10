Consulta histórica: Profesores decidirán si aceptan propuesta de reparación por deuda de 43 años

Durante el lunes 28 y martes 29 de octubre los profesores y profesoras afectados por la deuda histórica decidirán a través de una consulta online si aceptan o no la propuesta definitiva de reparación que este lunes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, le entregó a los representantes del magisterio.

«El directorio nacional del Colegio de Profesoras y Profesores convoca a todas y todos los docentes del país afectos a la Deuda Histórica, a participar de la Consulta Nacional para conocer la opinión de los docentes respecto de la propuesta de reparación presentada por el gobierno. Esta consulta será online, los días 28 y 29 de octubre 2024», informó el gremio a los docentes.

El Ejecutivo ofreció una reparación a un 100% de los docentes afectados que consiste en 4 millones 500 mil pesos, pagados en dos cuotas por grupo en un plazo de seis años, en dos cuotas anuales, comenzando en octubre de 2025 y terminando en 2031, privilegiando a los docentes de mayor edad.

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, precisó que en caso de que la propuesta sea aprobada y se convierta en ley, el bono se pagaría a los alrededor de 58 mil docentes que están todavía en esta situación de deuda histórica en un plazo de grupos por año.

“Partiría con $15 mil 800 en el 2025 de mayor edad hasta completar el total, en un sistema en el que cada año los docentes recibirían el monto en dos cuotas, una en octubre y otra en enero, en tres meses recibirían el monto total que el Gobierno ha ofrecido, el que además sería reajustable año a año, según el IPC”, detalló en conversación con la primera edición de Radioanálisis, de Radio U de Chile.

«Lo que después tiene que traducirse en un proyecto de ley, que por supuesto nosotros suponemos que va a cumplir con todo esto que el ministro ha señalado», acotó Aguilar.

En declaraciones a La Tercera, el dirigente indicó que la cifra de 4 millones 500 mil pesos, era el punto límite bajo que se les había comunicado en una reunión previa al anuncio.

«Se nos habló de entre 4,5 y 5 millones de pesos, nosotros teníamos la expectativa del monto más alto, fuimos muy insistentes en eso, pero el ministro señaló que el gobierno no tenía posibilidades de más que eso y yo debo decir que nos produjo a todos en el directorio una cierta decepción», señaló.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores ratificó que el ofrecimiento del Ejecutivo tiene que ser votado, por lo que “la postura nuestra, la oficial, va a ser la que arroje la consulta”.

Consulta para reparación por deuda histórica

“Nosotros le dijimos al ministro Cataldo, desde que iniciamos las conversaciones en este periodo en que reasumí nuevamente como presidente en enero, siempre fuimos muy claros y muy enfáticos que cuando el Gobierno hiciera una propuesta, esta iniciativa nosotros la consultamos a nuestros colegas directamente afectados, ese es el universo de los que se van a manifestar respecto de cierta propuesta del Ejecutivo es o no aceptable. Y esa decisión que arroje la consulta es el mandato para nosotros como directorio nacional, esa decisión manda. Por lo tanto, yo en estos momentos no me estoy pronunciando si estamos aceptando o no la propuesta del Gobierno, porque eso necesariamente pasa por esa consulta”, señaló Aguilar a Radioanálisis.

Destacó, que para el gremio las decisiones son de abajo hacia arriba, ya que «son las bases las que ordenan y quienes estamos en funciones directivas tenemos que implementar lo que ellas determinen. Y en este tema, particularmente, que es muy sensible por todos los años acumulados, son 43 años desde que esto se originó».

«Voy a ser estrictamente respetuoso del mandato de las bases, y no voy a apuntar en ninguna dirección que sesgue o que pudiera de alguna manera direccionar el voto porque no es mi pretensión, la mía es la contraria, que cada docente afectado por la deuda histórica en consciencia y con total libertad decida si esto le parece aceptable o no», añadió.

Formarán parte del padrón electoral de la consulta online solamente aquellos docentes traspasados desde el Ministerio de Educación a municipios y Administración Delegada que fueron afectados por la Deuda Histórica y que se hayan anotado en el registro.

La pregunta concreta será: “Habiéndose informado respecto de la propuesta de reparación de la Deuda Histórica entregada por el gobierno, usted está”… dando paso a dos respuestas: de acuerdo o en desacuerdo.

Una vez cerrada la consulta la Comisión Electoral, compuesta por tres dirigentes entre los que se cuenta Carlos Díaz, expresidente del gremio, abrirá la urna electrónica y se conocerá el resultado públicamente.

Si esa votación es favorable con la propuesta, el Ejecutivo ingresaría en noviembre un proyecto de ley.