Docentes en pie de guerra: Exigen diálogo directo con Desbordes y se agudiza crisis en Santiago

Tras una masiva adhesión al primer día de paro indefinido que comenzó este miércoles, las y los docentes de Santiago anunciaron que seguirán movilizados para exigir el pago de las asignaciones salariales, establecidas en el artículo 47 del Estatuto Docente, así como el Bono Verano, que el alcalde Mario Desbordes (RN) no ha cancelado.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile exigieron tener un «dialogo directo» con el edil, señalando que hasta la fecha no los ha recibido.

📢 CONTINÚA PARO DOCENTE EN SANTIAGO: COLEGIO DE PROFESORES EXIGE DIÁLOGO DIRECTO CON EL ALCALDE DESBORDES, QUIEN HASTA HOY NO LOS HA RECIBIDO 📢



Tras una masiva adhesión al primer día de paro, las y los docentes de Santiago siguen movilizados exigiendo el pago de sus…

Indicaron que el alcalde de Santiago, no les ha pagado estos beneficios durante los dos últimos meses, por lo que iniciaron esta paralización indefinida de actividades, debido a la cual más de 25 mil estudiantes no podrán asistir a clases durante las próximas semanas.

De un total de 44 establecimientos educacionales, 40 se encuentran adheridos a la movilización.

Apenas un 16% de los docentes asistió a sus jornadas laborales, mientras que solo un 4% de estudiantes fue a clases, una cifra muy baja, considerando los 25.898 estudiantes matriculados en la comuna.

🔵 En Asamblea, el Comunal Santiago del Colegio de Profesoras y Profesores ratificó su Paro indefinido a partir de este miércoles 5 de marzo.



🔵 El Directorio Nacional, a través de su Presidente Mario Aguilar, apoya esta decisión y responsabiliza al sostenedor, en este caso el…

Docentes en pie de guerra tras portazo de Desbordes a negociaciones

Sin embargo, el paro está lejos de llegar a buen puerto luego de que el jefe comunal endureciera el tono contra las y los docentes.

Durante un punto de prensa, Mario Desbordes sostuvo tajantemente que es la última oferta que se realiza y que no va a haber otra, la cual se basa en el pago de los bonificaciones manteniendo el monto del año pasado, es decir, sin aplicar el aumento que exige el magisterio.

“Se les ofreció a los profesores mantenerles el bono tal como estaba. No se lo estamos disminuyendo, les vamos a pagar el bono, haciendo un esfuerzo enorme. Son 6.800 millones de pesos lo que cuesta el bono. Reconozcamos el esfuerzo que se está haciendo. No es una obligación legal nuestra, eso es falso, el convenio ya venció, no se renovó, no se hizo la gestión anterior, pudiendo haberse hecho“, manifestó la autoridad.

El edil anunció que acudirá a Contraloría para despejar el conflicto, que por parte de los profesores defienden que es un derecho adquirido que debe cumplir el sostenedor.

“No hay otra oferta: o los profesores acogen la (oferta) que les hicimos o, lamentablemente, vamos a tener que descontar los días no trabajados y vamos a ir a Contraloría para que zanje de una vez si es obligación pagar este bono”, sentenció

Sin embargo, los docentes señalaron que Desbordes es el único que no ha cumplido con el pago de asignaciones.

“Esto comenzó con el alcalde Lavín, hace 20 años que comenzó este derecho. Todos los demás alcaldes, con más o con menos problemas, lo han reconocido y lo han pagado. Este es el primer alcalde que llegó al punto de no pagar íntegro el salario. Y eso es gravísimo”, planteó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

“Si de verdad le interesa normalizar la situación de la educación en la comuna, él tiene que dejar este tono beligerante, este tono soberbio, amenazante, arrogante, que ha tenido durante todo este tiempo”, indicó el dirigente gremial.

Aguilar explicó que la gestión del alcalde de Santiago inició desconociendo que existía esta asignación y después pagó la mitad.

“Ha ido teniendo siempre declaraciones que lamentablemente no reconocen plenamente el derecho que nuestros colegas tienen como un derecho adquirido y como parte de su contrato de trabajo y que por lo tanto es parte de su salario. Y eso, unilateralmente, el alcalde no lo puede desconocer”, criticó.

Como respuesta al tono empleado por Desbordes para abordar el conflicto, los integrantes del Colegio de Profesoras y Profesores se congregaron frente al municipio, hasta donde llegaron con pancartas para exigir el pago de las bonificaciones adeudadas.

Desde ahí, el presidente del organismo, Mario Aguilar, señaló que más allá de las declaraciones del alcalde de Santiago, “el ente soberano para resolver esta materia es la asamblea comunal, ellos son los que van a tomar las decisiones y estudiar las propuestas que el municipio haga”

“Esto se soluciona reconociendo el derecho adquirido de mis colegas y no poniendo condiciones unilaterales como ponerle fecha de término al convenio, decir que no es indefinido, cuando dijo que se iba a pagar solo la mitad. Ha hecho distintas acciones que son ilegales y que no reconocer un derecho”, condenó.

Aunque el jefe comunal ha sostenido que se ha reunido con los profesores, y que no se ha negado al diálogo, la presidenta comunal (s), María Teresa López, desmintió estos dichos.

“No es así. Solamente tuvimos una reunión de presentación. Nosotros hemos dialogado con el jefe de gestión institucional. No hemos dialogado con él. Él tiene que escuchar a los profesores“, indicó, citado por The Clinic.

Cabe recordar, que el jefe comunal de Santiago había informado que se realizarán reajustes en la dotación personal. Todo esto debido a la existencia de un presunto déficit de $26 mil millones.