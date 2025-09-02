Elige Vivir Sano presentan al concurso de microcuentos “El Buen Trato en 100 Palabras”

El sistema para el fomento de la vida saludable Elige Vivir Sano, en conjunto con el área de Niñez de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia en la región de Los Ríos, invitan a la comunidad a participar del concurso de microcuentos “El Buen Trato en 100 Palabras”.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de educación básica y media de la región de Los Ríos, y busca promover la reflexión sobre el respeto, la empatía y la sana convivencia mediante relatos originales de hasta 100 palabras. Las consultas pertinentes, solicitud de bases, y el envío de las obras deben hacerse al correo [email protected], con plazo hasta el 30 de octubre de 2025.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con reconocimientos simbólicos y la difusión de sus textos a través de las plataformas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La ceremonia de premiación se realizará en noviembre, mes de la infancia. ¡Anímate a participar!