Elige Vivir Sano presentan al concurso de microcuentos “El Buen Trato en 100 Palabras”

Podrán participar todos los estudiantes de educación básica y media de la región de Los Ríos

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El sistema para el fomento de la vida saludable Elige Vivir Sano, en conjunto con el área de Niñez de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia en la región de Los Ríos, invitan a la comunidad a participar del concurso de microcuentos “El Buen Trato en 100 Palabras”.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de educación básica y media de la región de Los Ríos, y busca promover la reflexión sobre el respeto, la empatía y la sana convivencia mediante relatos originales de hasta 100 palabras. Las consultas pertinentes, solicitud de bases, y el envío de las obras deben hacerse al correo [email protected], con plazo hasta el 30 de octubre de 2025.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con reconocimientos simbólicos y la difusión de sus textos a través de las plataformas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La ceremonia de premiación se realizará en noviembre, mes de la infancia. ¡Anímate a participar!

